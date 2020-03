Sputa sulla frutta “Infettiamo”/ Video, ragazzo 25enne di Caserta viene denunciato

In piena emergenza coronavirus, con migliaia di casi di positività e centinaia di vittime ogni giorno in Italia, c’è chi anche si diverte. Stiamo parlando però non di un divertimento sano e spensierato, utile per passare queste lunghe giornate in casa, ma bensì di un atteggiamento ai limiti della follia. E’ questo quanto accaduto a Caserta, dove un ragazzo di 25 anni ha ben pensato di “divertirsi” appunto, sputando sul cibo. Nel dettaglio, come da video divenuto virale nelle ultime ore, il ragazzo ha spostato la mascherina che aveva sul viso, per sputare di nascosto sulla frutta in esposizione presso un supermercato. Il filmato è circolato sul web nel giro di poche ore, ed è arrivato anche alla polizia di stato che ha identificato e denunciato l’autore dello stesso video. Al 25enne viene contestato il reato di procurato allarme e di inosservanza ai provvedimenti dell’autorità.

SPUTA SULLA FRUTTA, 25ENNE DENUNCIATO: IL COMMENTO DI BORRELLI

La denuncia, come scrive l’Huffington Post, è arrivata dopo che sono giunte numerose segnalazioni raccolte poi nel pomeriggio di ieri dagli investigatori della Squadra Mobile casertana. Il video è partito da Instagram e si è diffuso sugli altri social, e mostra appunto il giovane mentre sputa sulla frutta, con l’aggiunta della scritta “infettiamo”. Il giovane è stato raggiunto questa mattina nella sua abitazione dagli agenti della sezione “Falchi” della Squadra Mobile. Dopo di che lo stesso è stato portato nella questura di Caserta, dove appunto è stato denunciato. Successivamente il suo telefono è stato sequestrato. Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale della Campania, ha commentato: “L’imbecillità sta raggiungendo limiti mai neanche pensati prima, il cattivo utilizzo dei social e la mania di voler essere protagonisti sta aiutando in tal senso”.





