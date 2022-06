Sputo del nocciolo di ciliegia, a Viterbo campionato mondiale/ Record di 22.80 metri

Uno sport innovativo e inedito quello che ha reso famoso Celleno, nel Viterbese. Qui, nel piccolo borgo annoverato tra i 25 più belli d’Italia secondo il tabloid inglese The Telegraph, si tiene il celebre Campionato mondiale dello sputo del nocciolo di ciliegia. Il nocciolo, ovviamente, non è uno qualsiasi, ma proprio quello “made in Celleno”. Questo nocciolo ha particolari caratteristiche date dal peso e dalla qualità della ciliegia. È proprio il lancio di tale oggetto la sfida del campionato mondiale.

Dal 2018 il campione in carica è Mauro Chiavarino, che è nato e cresciuto proprio a Celleno e dunque si esercita fin da piccolo al lancio del nocciolo. Il suo lancio da record è pari a 22,80 metri: una misura che difficilmente sarà battuta. Nei quattro anni precedenti, infatti, nessuno ci è riuscito. Quest’anno ci riproveranno in molti, alla Festa della Ciliegia, che si terrà dal 10 al 12 giugno. In questa occasione, ci sarà anche il Campionato mondiale.

La festa della Ciliegia in programma dal 10 al 12 giugno

A Celleno, paese in provincia di Viterbo e ad appena a un’ora di auto da Roma, si tiene proprio il Campionato mondiale dello sputo del nocciolo di ciliegia. Non soltanto c’è lo “sputodromo”, dove si tiene la gara, ma ci sono anche gli spalti per il pubblico, con tanto di tifosi. Non mancano perfino gli scommettitori. Ad importare la pratica dagli USA è stato Saverio Senni, ora professore del Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell’Università della Tuscia, a Viterbo, e residente proprio a Celleno, che ha importato la pratica dagli USA.

Nel paesino, che ospita poco più di mille abitanti ed è situato tra il Lago di Bolsena e il Lago di Alviano, si tiene la celebre Festa della Ciliegia, quest’anno in programma dal 10 al 12 giugno. Si tratta di una delle più antiche feste dedicate alla ciliegia. Qui, da oltre cinquanta anni, sfilano carri allegorici in tema proprio di ciliegie. Negli ultimi anni ha avuto grandissimo successo proprio la “gara di sputo del nocciolo”, con un record che dal 2018 non viene battuto.











