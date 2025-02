Chi si attendeva dai vertici di Intesa Sanpaolo annunci o commenti sul risiko bancassicurativo in corso è rimasto deluso: ma non certo a corto di notizie di peso da parte di quella che è la prima istituzione finanziaria italiana per capitalizzazione di Borsa. Al contrario: ieri il titolo ha chiuso a 4,25 euro – di fatto al suo massimo storico – spingendo il “market value” di Intesa oltre i 75 miliardi di euro (UniCredit, principale competitor interno, è a quota 68 miliardi; Generali, la compagnia al centro del risiko, ne capitalizza 48).

Intesa Sanpaolo: i risultati finanziari del 2024/ Messina: "Avanti così, non valutiamo nessuna acquisizione"

È stata questa la robusta notizia generata dalla risposta del mercato a una sola comunicazione da parte del Ceo Carlo Messina: i dati del bilancio 2024. La gestione ordinaria del gruppo ha generato 8,67 miliardi di utile consolidato contabile: il 12,2% in più dell’esercizio precedente, centrando ampiamente il traguardo prefissato da Messina a 8,5 miliardi. Il risultato si è appoggiato interamente alla gestione operativa (+12,5%) a sua volta sostenuta da progressi visibili sia del margine d’interesse (+6,9%), sia delle commissioni nette (+9,4%). Un bilancio da record anche negli altri “highlights”: a cominciare dagli indici di forza patrimoniale (il Cet 1 ratio è salito ancora fino al 13,9%). In un’Azienda-Italia a crescita debole, Intesa ha limitato al 2,1% la contrazione dei finanziamenti alla clientela, con un presidio ancora molto solido sui crediti in sofferenza (coperti al 68%).

Intesa Sanpaolo e Grenke siglano un accordo/ Rafforzato il noleggio operativo di beni strumentali per le PMI

“Noi siamo fuori da questa confusione, non abbiamo in programma alcuna operazione di M&A in Italia, neppure acquisti di quote di minoranza”: sono bastate poche parole a Messina per delineare una linea strategica precisa, fatta di affermazioni, non di negazioni. Il gioco articolato delle offerte pubbliche ostili (quella di Mps su Mediobanca, quella di UniCredit su BancoBpm) con le ricadute possibili su Generali e su altri gestori del risparmio italiano non interessa Intesa. Che per il 2025 ha un solo obiettivo: portare i profitti netti “ben oltre i 9 miliardi”. Anzitutto vantaggio – ma non solo – degli azionisti: fra cui grandi Fondazioni come Compagnia San Paolo, Cariplo, Cassa Padova-Rovigo, CariFirenze, CariBologna e CariCuneo (saranno loro a rinnovare, all’assemblea primaverile, Messina – che ieri ha confermato la sua disponibilità a restare “a medio-lungo termine” – e il Presidente Gian Maria Gros-Pietro). “Con le Fondazioni azioniste condividiamo valori e finalità specifiche”, ha ricordato il Ceo di una banca che ha sempre affermato di sentirsi “di sistema”, con un’attenzione forte alla sostenibilità.

Intesa Sanpaolo promuove le PMI italiane negli USA/ A Milano il webinar 'USA: Sfide e Opportunità'

Né Intesa Sanpaolo si mostra disattenta al passaggio decisamente non comune per un Sistema-Paese importante in Europa. “Intesa Sanpaolo è oggi il vero unico soggetto di sicurezza nazionale finanziaria in Italia”, ha rivendicato Messina. “Nessuna delle aziende di cui si parla in questi giorni ha più di una frazione degli asset nazionali che Intesa amministra”. Una presenza tutt’altro che distratta su quanto accade attorno. “Con questo Governo abbiamo una leadership molto apprezzata dagli investitori internazionali. Sono testimone che Giorgia Meloni ha un prestigio internazionale unico e dobbiamo fare tutti la nostra parte per giocarci una partita di salvaguardia dei nostri interessi nel contesto internazionale”.

Per il Ceo di Intesa Sanpaolo le previsioni del gruppo si inseriscono in uno scenario di crescita del Pil “che può raddoppiare nel 2025”. Le imprese italiane, ha detto Messina, “sono in una condizione ottimale, hanno una grande leadership e possono rimbalzare con efficacia dai livelli correnti, anche grazie al Pnrr e alla spinta delle politiche 5.0. Quando parliamo di segnali di deterioramento, sappiamo che alcuni settori potranno essere in difficoltà per i dazi o per il ciclo, ma l’economia italiana è in una situazione migliore di altre economie europee”.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI