SPY BORSA ITALIANA/ L’arrivo di Parzani e la Modica sconfitta incassata da Boujnah

Dietro Borsa italiana. Una Modica sconfitta. È quella subita dal CEO di Euronext, Stephan Boujnah, sulla successione ad Andrea Sironi come Presidente di Borsa Italiana. Il manager francese puntava infatti a mettere un suo uomo, il Cfo del Gruppo Giorgio Modica, un siciliano appena tornato in Italia, ma questa volta ha dovuto soccombere alle pressioni di CDP che ha imposto Claudia Parzani, avvocato di Linklaters e presidente di Allianz Italia.

Già un anno fa, all’acquisto dei francesi di Piazza Affari, c’erano state molte spinte per sostituire Sironi con la vice presidente Parzani, ma il lungo professore bocconiano aveva mosso le sue leve per rimanere. Ora, candidato presidente Generali nella lista del board, si è dovuto dimettere dalla Borsa.

Boujnah, che in Italia è entrato con il passo da Pied Noir, avrebbe preferito un presidente più gestibile. Parzani è infatti una donna assetata di comunicazione e non appena ha uno scranno lo utilizza, come nella recente intervista al Corriere della Sera, dove insiste sul ritrito tema femminile, suo cavallo di battaglia fin da quando dieci anni fa era presidente di Valore D, esperienza finita male proprio per l’eccessiva esposizione del presidente di Allianz. Si prevedono scintille sull’asse Milano-Parigi…

