SPY CINA/ Così Pechino ha fatto dell’Argentina (a sua insaputa) una pedina della guerra agli Usa

Nell’aprile 2024, a seguito di una visita in Argentina da parte del capo del comando meridionale degli Stati Uniti, generale Laura Richardson, un team di funzionari governativi argentini, scienziati e altri esperti ha condotto un’ispezione di alto profilo del radar spaziale profondo della Repubblica popolare cinese (RPC) nella provincia di Neuquén. La delegazione comprendeva personale dei ministeri della Scienza e della Tecnologia, dell’Energia, della Strategia Nazionale e degli Esteri dell’Argentina, dell’Agenzia nazionale per le comunicazioni dell’Argentina (ENACOM) e dell’Agenzia spaziale nazionale (CONAE). Sebbene i funzionari argentini abbiano visitato periodicamente la struttura sin dal suo avvio, l’ispezione dell’aprile 2024 ha evidenziato la continua controversia sulla struttura gestita dalla Cina, che è stata oggetto di dibattito e speculazione da quando il governo di Cristina Fernández e i suoi omologhi della Cina hanno firmato il contratto che autorizzava Pechino a costruire la struttura nel 2014.

Da parte statunitense, il generale Richardson e altri funzionari statunitensi hanno espresso pubblicamente preoccupazione per il potenziale uso militare della struttura. Tali rischi sono aumentati a causa della sua correlazione di funzionamento con il China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC), parte della Forza di supporto strategico dell’Esercito popolare di liberazione. Il rischio che la struttura possa essere utilizzata dai cinesi per scopi militari, di intelligence o altri scopi non desiderati dal governo argentino è ulteriormente aumentato dalla mancanza di una presenza fisica regolare o di una supervisione diretta da parte delle autorità argentine.

La controversia sul radar spaziale profondo della RPC a Neuquén e le potenziali minacce che pone, deve essere compresa nel contesto più ampio di una possibile futura guerra USA-RPC, così come nel più ampio spazio della RPC e in altri impegni con l’Argentina e la regione. Una serie di governi argentini da oltre tre decenni si sono impegnati con la RPC in una gamma sempre più ampia di attività legate allo spazio. Tale impegno è stato incoraggiato, in parte, da relazioni politiche generalmente amichevoli, e spera di trarre vantaggio da relazioni commerciali che stavano diventando sempre più importanti per l’Argentina, nel contesto di un contesto internazionale in cui le tensioni e la prospettiva di ostilità militari tra la RPC e gli Stati Uniti non erano così acuti come lo sono oggi. In quell’ambiente, soprattutto i governi peronisti, stipularono impegni verso la RPC in condizioni di limitata trasparenza, che fornivano benefici limitati all’Argentina, minavano la sovranità nazionale e creavano rischi di utilizzo da parte della RPC del territorio nazionale argentino per scopi militari contro l’Occidente in tempo di guerra.

La collaborazione spaziale tra Argentina e RPC risale agli anni 80, compreso un accordo del 1989 per istituire la stazione osservativa sino-argentina presso l’Osservatorio Astronomico Félix Aguilar nel Dipartimento argentino di San Juan. Negli anni che seguirono, crebbe la cooperazione tra la RPC che stava costruendo una capacità di lancio spaziale e satellitare sempre più potente, e l’Argentina, la cui posizione strategica nella parte meridionale dell’emisfero occidentale e il lavoro per sviluppare le proprie capacità spaziali lo rendevano interessante per Cina.

Nel novembre 2004, durante una visita di Stato in Argentina dell’allora presidente della RPC Hu Jintao, i due governi firmarono un protocollo d’intesa sulla “cooperazione tecnologica nell’uso pacifico dello spazio”. Il documento esprimeva l’interesse della RPC nel fornire all’Argentina servizi di lancio spaziale, componenti satellitari e altre tecnologie legate allo spazio. Nel maggio 2005, i due paesi hanno fatto seguito a una dichiarazione di interesse più specifica per un possibile materiale e supporto tecnico della RPC al produttore di satelliti argentino INVAP, e un certo livello di possibile partecipazione della RPC al programma satellitare argentino ARSAT. Il tentativo iniziale cinese di partecipare ad ARSAT alla fine non ha avuto successo, con INVAP che ha stipulato un contratto con Astrum e Thales Alena Space per sviluppare il satellite e con Arianespace della Francia per lanciarlo. Tuttavia, gli sforzi da parte cinese e la loro interazione con gli argentini hanno gettato le basi per la conoscenza e le relazioni che hanno aiutato la RPC a collaborare in seguito in modo più ampio con l’Argentina nel settore spaziale.

Nel 2006, l’Argentina ha firmato un accordo che consente alla RPC di costruire una stazione telemetrica laser satellitare presso l’Osservatorio Astronomico Félix Aguilar. Durante questo periodo in cui la RPC stava cercando di espandere la propria cooperazione spaziale con l’Argentina, forniva anche servizi di lancio satellitare e tecnologia spaziale e avviava relazioni nel settore spaziale con vari altri stati dell’America Latina. Questi includevano il co-sviluppo e il lancio di satelliti con il Brasile nell’ambito del Programma satellitare per la ricerca terrestre Cina-Brasile, la fabbricazione di satelliti, strutture di terra e la conduzione di supporto all’addestramento spaziale per Venezuela e Bolivia , il funzionamento di un osservatorio in Cile dal 2013 , la collaborazione con il Perù su tecnologie e dati spaziali dal 2006 attraverso l’Organizzazione per la cooperazione spaziale Asia-Pacifico (APSCO).

Nel contesto delle attività della Cina e della creazione di partenariati nel settore spaziale nella regione, più in generale, l’accordo da 300 milioni di dollari che il governo peronista argentino di Cristina Fernández ha firmato nel 2014 per consentire alla RPC di istituire una struttura di tracciamento, comando e acquisizione dati spaziale in Bajada de Agrio, una parte remota della provincia di Neuquén, potrebbe logicamente essere interpretata come una continuazione dell’impegno spaziale in espansione della Cina con la regione, sebbene significativo.

Tale valutazione, tuttavia, trascura il carattere rivoluzionario del passo compiuto dalla Cina, sia in Argentina che nella regione. Nello specifico, la struttura è stata la prima del suo genere ad essere costruita e gestita dalla RPC al di fuori della Cina. L’accordo argentino per consentire al CLTC, parte delle Forze di Supporto Strategico dell’esercito cinese, di gestire una struttura con autorità quasi sovrana sul territorio argentino, senza la continuazione della presenza del governo argentino nella struttura o altri meccanismi affidabili di costante supervisione tecnica, è stato anch’esso senza precedenti, e si aggiunse alla controversia sulla struttura.

Il governo argentino di Cristina Fernández ha aggravato la controversia rifiutandosi di rivelare i dettagli degli impegni presi con la RPC riguardo all’impianto, né gli aspetti tecnici del suo funzionamento e supervisione.

Allo stesso tempo, a Rio Gallegos, nel sud del paese, l’azienda cinese Emposat, legata alla China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), di proprietà statale cinese, ha esplorato il progetto di un impianto con quattro antenne per fornire capacità di tracciamento, comunicazione o acquisizione di dati da oggetti alle latitudini più meridionali e vicino alle orbite polari. In ambito commerciale, la società argentina Satellogic ha cercato di utilizzare la RPC per lanciare in orbita piccoli satelliti (Clark, 2020), anche se alla fine il tentativo non ha avuto successo.

La collaborazione spaziale Cina-Argentina è stata probabilmente guidata, in parte, dagli sforzi del governo argentino per mantenere un rapporto positivo con la RPC in altri settori, sperando di attrarre maggiori investimenti da parte di aziende cinesi e acquisti di prodotti argentini. È stato anche modellato da un partenariato strategico in cui l’amicizia con la RPC ha aiutato l’Argentina a diversificare le sue relazioni politiche lontano dagli Stati Uniti e a svolgere un ruolo più forte come principale attore sudamericano e regionale, nel contesto di altri governi orientati a sinistra.

Per quanto riguarda le speranze dell’Argentina per una partnership commerciale più ampia con la Cina, nei due decenni dal 2002 al 2022 le esportazioni argentine verso la RPC sono cresciute di quasi otto volte, da 1,09 miliardi di dollari nel 2002, subito dopo l’accettazione della RPC nella WTO, a 7,93 miliardi di dollari nel 2022. L’espansione delle esportazioni argentine di semi di soia, carne bovina e orzo gioca un ruolo particolarmente importante in questo nuovo commercio. Nello stesso periodo, le importazioni argentine dalla RPC sono cresciute di 53 volte, raggiungendo i 17,5 miliardi di dollari nel 2022.

Parallelamente all’espansione del commercio argentino con la RPC, durante questo periodo, anche le società con sede nella RPC hanno svolto un ruolo sempre più importante come investitori nel paese. Vi sono stati 57 importanti investimenti cinesi in Argentina avvenuti nel periodo 2000-2022, per un totale di 18,2 miliardi di dollari. Gli investimenti attuali e futuri da parte delle società della RPC includevano importanti progetti in settori quali il petrolio, l’estrazione mineraria tradizionale, l’agrologistica e le telecomunicazioni, nonché la generazione e trasmissione di energia e il litio. Per facilitare le relazioni commerciali, Argentina e Cina hanno stabilito un accordo di scambio di valuta da 18 miliardi di dollari che il governo Fernández ha utilizzato anche per pagare parte del pagamento del governo dovuto al FMI.

In ambito politico, riflettendo la crescente importanza commerciale e strategica delle relazioni sino-argentine, nel 2004, la RPC ha riconosciuto l’Argentina come “Partner strategico”. Nel 2014, i due paesi hanno aggiornato il rapporto al “Partenariato strategico globale” e hanno istituito un gruppo di lavoro a livello ministeriale per facilitare l’avanzamento del rapporto nei settori strategici. La Cina ha anche sostenuto l’Argentina nelle sue rivendicazioni strategicamente importanti contro la Gran Bretagna riguardo alla proprietà delle Islas Malvinas (Isole Falkland), per le quali aveva perso una guerra con l’UK nel 1983.

L’Argentina ha inoltre collaborato con la RPC negli affari di sicurezza, anche conducendo regolari scambi educativi militari e visite istituzionali, acquistando un numero limitato di veicoli corazzati cinesi e valutando l’acquisizione di aerei da combattimento e veicoli da pattuglia cinesi. Nel febbraio 2022, con molteplici progetti infrastrutturali multimiliardari affidati ad aziende con sede nella RPC, il presidente argentino Fernández ha compiuto un viaggio di alto profilo nella RPC (e in Russia) in cui ha parlato entusiasticamente delle relazioni, miliardi di dollari di progetti attuali e futuri e ha aderito all’iniziativa cinese Belt and Road (BRI).

Sebbene molti dei principali progetti infrastrutturali e delle vendite militari basati sulla RPC si fossero arrestati per ragioni economiche e di altro tipo entro la fine dell’amministrazione Fernández nel 2023, è importante notare che per il governo argentino la crescita della cooperazione spaziale con la RPC ha avuto luogo nel contesto di una relazione complessiva in significativa espansione in cui la parte argentina è stata mossa in parte dalla cooperazione e dall’allineamento politico, e dall’aspettativa di maggiori benefici finanziari, dall’affermazione pubblica di una maggiore sovranità argentina e le richieste di controllo sulla stazione spaziale potrebbero essere state indebolite.

È evidente che Lo sviluppo e il lancio di satelliti per altri paesi come l’Argentina (così come per Brasile, Venezuela, Bolivia e altri) facilita lo sviluppo del programma spaziale commerciale e scientifico della Cina, oltre a fornire remunerazione e sostenere la leadership tecnologica in un settore economico strategico. La cooperazione scientifica è un veicolo riconosciuto a livello internazionale per lavorare insieme e risolvere problemi condivisi.

Nonostante le legittime giustificazioni per la cooperazione spaziale della Cina con l’Argentina e altri paesi della regione, la stessa geografia che rende l’Argentina attraente per la RPC per scopi spaziali commerciali e scientifici, lo rende prezioso anche per scopi militari in modi che il governo argentino potrebbe non essere facilmente in grado di monitorare o prevenire.

La capacità di localizzare risorse nello spazio attraverso risorse cinesi nell’emisfero occidentale come il Deep Space Radar di Neuquén, o la struttura di telemetria laser e il radiotelescopio China Argentine presso l’Osservatorio Félix Aguilar, può potenzialmente essere sfruttata per individuare la posizione e prevedibile percorso di oggetti nello spazio come i satelliti statunitensi, al fine di prenderli di mira in tempo di guerra. Le antenne paraboliche e l’antenna a cui la RPC ha accesso o che opera in Argentina e altrove nella regione per comunicare con i veicoli spaziali della RPC in tempo di pace, possono anche essere utilizzate per intercettare alcuni segnali dei satelliti statunitensi che passano sopra la testa per una successiva decrittazione in tempo di guerra o pace. Le risorse spaziali a cui la RPC ha accesso o opera nella regione possono essere utilizzate anche per comunicare con satelliti, palloni aerostatici, veicoli militari e altri veicoli spaziali cinesi mentre passano sopra l’emisfero occidentale.

Questa capacità potrebbe consentire alla RPC di ricevere e trasmettere dati dalla sorveglianza cinese e attaccare le risorse in modo più tempestivo ed efficace in tempo di guerra. A titolo illustrativo, nel 2021, ad esempio, l’esercito cinese ha testato con successo un sistema di bombardamento orbitale frazionato (FOBS) con un veicolo a scorrimento ipersonico (HGV), che teoricamente potrebbe essere inviato dalla RPC sul Polo Sud per attaccare obiettivi strategici statunitensi da un vettore inaspettato.

Nel settore spaziale, tutta una serie di iniziative della RPC danno a Pechino l’accesso a molteplici strutture nei paesi partner dell’America Latina, o ai loro dati, che potrebbero mettere tali partner nella posizione di collaborare inavvertitamente con la RPC contro l’Occidente in tempo di guerra. Questi includono strutture di tracciamento e controllo satellitare primarie e secondarie strumentate dalla RPC in Venezuela e Bolivia, strutture scientifiche in Cile e Argentina, condivisione di dati con il Perù attraverso l’APSCO e il programma CBERS (China-Brazil Earth-Resources Satellite). La Cina sta cercando di espandere la collaborazione spaziale attraverso il suo progetto di stabilire una struttura con equipaggio sulla Luna, al quale i regimi populisti anti-americani in Venezuela e Nicaragua hanno già firmato per partecipare.

