Il governo cinese sta intensificando le sue operazioni di epurazione all’interno dell’Esercito popolare di liberazione (EPL), estendendole anche a livello internazionale. Secondo fonti dei servizi segreti francesi, il ministero della Sicurezza dello Stato cinese, noto come Guoanbu, ha recentemente proposto al presidente Xi Jinping di centralizzare il coordinamento delle attività delle associazioni cinesi negli Stati Uniti sotto il controllo dell’ambasciata cinese a Washington. L’attuale ambasciatore, Xie Feng, che ha assunto l’incarico a maggio 2023, sostituisce Qin Gang, divenuto in precedenza ministro degli Esteri prima di essere coinvolto nell’epurazione. In ottobre, Xi ha approvato l’apertura di nuove stazioni di polizia clandestine negli Stati Uniti.

Tuttavia, verso la fine di novembre, il Guoanbu ha optato per un monitoraggio della comunità cinese attraverso la rete diplomatica, considerando ambasciate e consolati nuovamente affidabili. Il Guoanbu sta conducendo indagini da mesi su possibili compromissioni nella sicurezza di alti funzionari, in particolare nella forza strategica e nucleare, la Rocket Force, dove molti si sono “dimessi” improvvisamente negli ultimi mesi. Si ritiene che il servizio abbia scoperto una rete di giovani collaboratori cinesi coinvolti con i servizi segreti statunitensi. L’indagine ha rivelato che molti giovani cinesi negli Stati Uniti, figli di alti funzionari, potrebbero essere stati influenzati dalle promesse di ricompensa degli Stati Uniti in cambio di informazioni strategiche. Questo ha anche evidenziato un calo dell’attaccamento alla diaspora cinese verso il Partito Comunista Cinese e le ideologie di Xi.

C’è anche il caso del figlio di Li Yuchao, generale al comando della forza strategica e nucleare dell’EPL, che avrebbe collaborato con i servizi segreti americani, fornendo loro informazioni strategiche durante un suo viaggio a Pechino, nonostante vivesse negli Stati Uniti. Questa scoperta ha avuto un forte impatto sull’apparato militare e diplomatico cinese. Anche il ministro della Difesa Li Shangfu, ex vicecomandante della forza strategica e nucleare, è stato licenziato senza spiegazioni alla fine di ottobre. Questa serie di eventi coincide con l’inizio del terzo mandato di Xi, in cui la lotta alla corruzione all’interno dell’EPL è diventata una priorità.

