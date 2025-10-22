La Cina varerà un piano quinquennale per affrontare problemi economici e sociali: Xi vuole un maggiore controllo della società civile, per evitare proteste

Consumi interni da far crescere, un’economia che non fa più i numeri di prima anche per l’effetto dei dazi di Trump, la crisi immobiliare che si fa sentire, la necessità di diventare autonomi rispetto all’estero in campo tecnologico: il Partito comunista cinese affronta il suo plenum per definire il prossimo piano quinquennale per lo sviluppo del Paese e i problemi sul tavolo sono molti.

In realtà, però, quello che preoccupa principalmente Xi Jinping, osserva Massimo Introvigne, sociologo fondatore del Cesnur e del sito Bitter Winter, è il controllo della popolazione e dello scontento che serpeggia per una situazione che non accontenta più tutti, in particolare quelle masse sempre crescenti di gente che dalle campagne e dalle province va a vivere in città. L’arma della repressione è già stata sfoderata contro i gruppi religiosi e gli avvocati, e anche nell’esercito ci sono state delle epurazioni, con l’allontanamento di nove generali. Il vero problema per Pechino ora è questo.

La Cina si appresta a celebrare il quarto plenum del Partito comunista cinese: come si sta preparando il Paese all’appuntamento che definirà gli obiettivi del prossimo piano quinquennale?

Si susseguono i rumor, probabilmente falsi ma interessanti, perché si tratta sempre di capire chi li fa circolare: si dice che Xi Jinping stia male e che stia incontrando l’opposizione interna. I social in cinese sono pieni di commenti e di presunte, molto presunte, rivelazioni di questo genere, che circolano periodicamente ma non trovano riscontri.

In questi giorni però si è parlato di una epurazione dei vertici dell’esercito. Cosa è successo?

L’epurazione è reale, così come sono reali le epurazioni nelle province. Da quando c’è Xi Jinping questi giri di vite sono sempre presentati dalla stampa cinese come lotta alla corruzione, ma quando ci sono purghe simultanee e massicce c’è sempre dietro qualche cosa di più. Un documento del Politburo uscito qualche settimana fa sostiene che bisogna dare più spazio alla formazione ideologica dell’armata di liberazione del popolo, che starebbe diventando un esercito come gli altri, mentre Mao pensava che si dovesse dedicare altrettanto tempo all’indottrinamento marxista che all’addestramento militare.

Hanno paura che l’esercito sfugga di mano?

In tutti i documenti che sono usciti nell’ultimo anno l’obiettivo è di rafforzare il controllo anche sulla vita quotidiana dei cinesi, battendo sul tasto che non è sufficiente il progresso economico, tecnologico o militare: non si deve cedere di un centimetro sull’indottrinamento ideologico. È ciò che tiene in piedi tutto il sistema.

Tornando al plenum, quali sono le priorità da affrontare?

Tutti aspettano un plenum che sia incentrato sulle questioni economiche, perché anche in seguito ad alcune punzecchiature di Trump, la crescita cinese non è quella di una volta. In realtà ci sono altri problemi che non dipendono dal presidente americano: il problema demografico, ad esempio, che ha una ricaduta sulle pensioni. È l’onda lunga della sciagurata politica del figlio unico, che è tra le varie concause del rallentamento dell’economia cinese.

Il punto centrale sarà l’autosufficienza tecnologica?

L’attesa è per ricette economiche legate in particolare all’alta tecnologia: non per niente è stata appena inaugurata una scala mobile che arriva fino in cima a una montagna, la scala mobile più lunga del mondo. Serve solo ai turisti, ma vuole far vedere appunto che la Cina è all’avanguardia tecnologica. Poi ci sono progetti che invece non sono per i turisti, come la più grande ferrovia del mondo, che collegherà lo Xinjiang al Tibet, che ha una valenza economica e strategica, perché rimetterà in moto l’economia di diverse province e regioni. Per i cinesi è il progetto del secolo. Ma ci sono anche altri temi all’ordine del giorno.

Quali?

Sul nostro giornale abbiamo dato rilievo al fatto che l’ultima riunione di studio prima del Politburo, presieduta e introdotta personalmente da Xi Jinping è stata dedicata alla sinicizzazione della religione. E questo nonostante ci siano già stati due piani quinquennali per raggiungere questo obiettivo. Tutto ciò è stato seguito da una settimana di ondata di arresti tra i gruppi religiosi considerati sovversivi e pericolosi. Gli arrestati, però, erano anche pastori di chiese cristiane. Tutto il mondo si è focalizzato su un network che non ha più una sede perché è stata smantellata dalla polizia già anni fa, la Beijing Zion Church, il cui pastore principale è stato arrestato: ha parenti negli USA e per lui si è mosso anche Marco Rubio. Ma sono state colpite numerose chiese che godono di minore notorietà.

Come va interpretata questa volontà di controllo da parte del regime?

Quando l’economia va bene o i rallentamenti dell’economia sono minuscoli e la popolazione non se ne accorge, anche il controllo della società civile è più facile. C’è sempre stato un grande patto non scritto, a partire da Deng Xiaoping, ai cinesi è stato detto: “Noi ci rimbocchiamo le maniche per la prosperità economica, per migliorare le condizioni di vita, ma voi non chiedete elezioni, democrazia, libertà di stampa e di religione”. Un patto che per molti regge. Ma se l’economia va male la gente comincia a chiedersi se la parte del patto che comporta obbligazioni per il governo continua a essere onorata. E se lo chiede c’è bisogno di controllarla di più. La reazione tipica cinese non è quella di venire incontro alle domande della società civile, ma di accelerare sulla repressione.

Questa volontà di controllo si estende anche oltre la religione?

Ci sono stati arresti e pene detentive per avvocati che fanno il loro mestiere, cioè difendono davvero gli imputati anziché acconsentire supinamente alle richieste dei giudici, soprattutto nei processi di tipo politico. Ci sono state sentenze nei confronti di attivisti che hanno protestato chiedendo danni al governo per gli abusi durante il Covid. Naturalmente continua anche la repressione delle minoranze etniche, anzi è uscito un documento che peggiora notevolmente la loro situazione. La risposta a qualunque refolo di agitazione in Cina è sempre più controllo.

In questo contesto cosa dobbiamo aspettarci, allora, dal plenum?

Qualche forma di innovazione economica e di revisione anche dei piani precedenti arriverà. Possiamo anche aspettarci qualche misura che vada incontro alle proteste maggiori della popolazione non nel campo della democrazia o dei diritti, ma in quello dell’economia. Io credo che si cercherà di migliorare la situazione dei migranti interni.

Qual è il problema?

Si calcola che nel 2030 il 20% della popolazione della Cina sarà composta da migranti interni che si spostano per motivi economici. Sono persone che dalle campagne o dalle province vanno a lavorare nelle grandi città. Una minoranza controllata ma irrequieta perché in genere queste persone continuano ad avere il certificato di registrazione nel loro paese o villaggio di origine e non nella città dove sono andati a lavorare. Questo ne fa dei cittadini di serie B per quanto riguarda l’accesso all’educazione dei figli e alla sanità. È una massa politicamente non organizzata, ma scontenta e c’è sempre il pericolo che a sorpresa trovi qualcuno in grado di farsi carico delle loro recriminazioni. Se ne parla poco all’estero, ma questo è uno dei principali problemi in Cina.

Quindi, contrariamente a quello che si pensa in Occidente, il Partito si occuperà di questioni interne?

Mi aspetto che il Plenum annunci delle riforme economiche, magari non cosmetiche, ma vere, perché i cinesi hanno un problema sociale che devono risolvere. Ma nello stesso tempo quello di cui si parlerà, vedendo anche le riunioni preparatorie, è un controllo ancora più stretto sulla società civile, che nelle intenzioni del partito prevenga ogni forma di protesta.

