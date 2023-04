SPY ENEL/ I messaggi per Mef e Assogestioni nella lista degli investitori esteri

Alla fine gli investitori esteri di Enel hanno mantenuto le promesse e hanno depositato una lista per il Cda alternativa a quella del Mef e di Assogestioni. Difficile dire ora che successo avrà questa iniziativa, che rappresenta un unicum, ma si può dire fin da ora che è un segnale duplice importantissimo: 1) al Mef, che pur essendo primo azionista al 23% deve capire che la società non è più sua, e quindi non può fare quello che vuole. 2) ad Assogestioni, che evidentemente gli operatori internazionali non considerano sufficientemente indipendente.

L’assemblea di Enel, l’unica non virtuale di questa tornata, rischia quindi di essere un momento spartiacque nella storia della governance italiana. Chi ha l’80% dell’azienda sta dicendo chiaramente che non è piaciuta la manfrina per trovare il successore di Francesco Starace, molto amato dal mercato, e che vigilerà con attenzione su quanto farà il nuovo vertice Scaroni/Cattaneo, catapultato lì da un gioco di veti incrociati fra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.

E che i due siano già divisi lo si può leggere chiaramente da una serie di articoli che riconducono tutta la sfiducia dei fondi verso il Presidente, il cui mandante appare chiarissimo, così come l’esecutiva, una consigliera uscente di Enel che si dice abbia mire di piazzare lì il marito, come già fatto in Tim. In quanto ad Assogestioni, bisogna ricordare che l’attuale Presidente è espressione di Generali, mentre il precedente lo era di Intesa. Difficile pensare che manager espressioni del sistema possano essere anti-sistema. Forse la rappresentanza del mercato dovrebbe trovare altre strade. Vediamo se questa sarà l’occasione.

