Bolla. Di colpo, l’intelligenza artificiale e il suo boom finanziario inarrestabile sono passati da El Dorado a bolla. Senza apparente soluzione di continuità. L’ultima, clamorosa marcia indietro è stata quella di NBC News, fin dal primo giorno entusiasta portabandiera della nuova rivoluzione industriale. Ecco il titolo della sua analisi pubblicata ieri con grande evidenza: The AI boom’s reliance on circular deals is raising fears of a bubble. La bolla, appunto. E cosa sono i circular deals, se non le partite di giro, gli schemi Ponzi di accountability allegra in stile Fausto Tonna in steroidi che il sottoscritto denuncia da almeno tre mesi?

Certo, la dizione accordi circolari è molto più elegante. Degna di gente con laurea e master, mica la quinta liceo scientifico. Peccato che cambi ben poco nella sostanza. Trattasi sempre e comunque di investimenti fatti senza avere i soldi necessari, utilizzando le Gpu come collaterale per ottenere cash che a sua volta serve per finanziare altri accordi circolari. Uno di questi è già saltato. E con un protagonista di eccezione.

Ricordate Oracle e la sua trimestrale da record, quella che ha tramutato l’azienda texana nell’oggetto del desiderio di quei circular deals? Ebbene, martedì il titolo si è schiantato del 6%. La ragione? Semplice, gli affitti delle Gpu Blackwell che figuravano in quella trimestrale come ordinativi arretrati da record (tradotto, una riserva monstre di domanda) non solo non hanno generato utile, ma una perdita da 100 milioni. Secca. E in pochi mesi.

Chiaramente, l’eco sulla stampa è stata minima. Quantomeno rispetto alle trombe e ai fuochi d’artificio riservati alle supercazzole contenute nella trimestrale. Ed ecco che i media autorevoli, contemporaneamente, scoprono la bolla. Che fare, quindi? Restare esposti o alleggerire, in caso di fosse in giostra su quel festival di leverage e accordi circolari tipo gioco delle tre carte?

Attenzione, quanto leggerete – come al solito – si limita a essere un’analisi. Mai e poi mai da prendere come un consiglio di investimento. Ormai scrivo su questo sito da quasi venti anni. E ho dato un solo consiglio, perché ne ero certo. E in tempi non sospetti: l’oro. Chi lo ha seguito, oggi può ringraziarmi (anche donazioni sono gradite). Ma torniamo allo stato dell’arte, stante il paradosso di analisi critiche che spuntano come funghi ma indici azionari che le ignorano bellamente. E continuano a salire.

Ma se ciò che fino a non più tardi di un mese fa era ancora ritenuto argomento da blog, ora riempie le pagine dei commenti di Wall Street Journal, Bloomberg e Financial Times, un motivo ci sarà.

La bolla del CapEx legato all’AI è davvero arrivata al settimo inning piuttosto che essere ancora al primo, come fa notare – scomodando non a caso il popolare gergo del baseball – Morgan Stanley? Troppe le variabili. Shutdown Usa compreso. Ma il sentiment generale è quello di una correzione nell’aria che diviene, giorno dopo giorno, percepita persino più come necessaria che ineluttabile.

Questo grafico sintetizza alla perfezione il perché. Stando all’ultimo report di JP Morgan, i 5 principali players del settore AI hanno annunciato una spesa in CapEx per i prossimi due anni pari a 1,2 trilioni di dollari. Bullish.

Ma come mostra l’approfondimento di Bloomberg, prima ancora che questi progetti escano dalla carta e si tramutino in realtà, la bolletta energetica legata all’operatività dei data center sta salendo a dismisura. E non per chi investe. Per i cittadini. Già oggi.

Un aumento del 270% nelle aree più prossime a queste infrastrutture strategiche negli ultimi 5 anni, di fatto un conto già passato e scaricato dalla bolla equity al consumatore retail. In una parola, inflazione. La quale non solo muove (in base alle esigenze) formalmente l’azione monetaria della Fed in base alla data-dependency ma incide pesantemente sul comportamento della componente retail del mercato azionario. Non più caricaturale. Non più meme-stock e nerd. Ma sistemica. E con una pericolosa predisposizione all’utilizzo di strumenti speculativi come le opzioni 0DTE, di fatto potenziali armi di distruzione di massa, se utilizzate da mani inesperte.

Cosa prezza quindi il mercato, quantomeno nei suoi meandri? Da un lato, l’obbligo politico di sostegni finanziari in arrivo per la classe media. La stimmy money che, solitamente, cade come briciole dalla grande tavola imbandita del Qe tout court da parte della Fed.

Non a caso, Donald Trump ha appena annunciato assegni fino a 1.000 dollari finanziati dalle entrate fiscali extra garantite dal regime tariffario. Ma dall’altro lato, ecco la variabile: quanto mancherà prima che la sintesi fra narrativa reggi-indici del CapEx e realtà di una capacity energetica che la contraddice nei numeri si sostanzi in un ordine esecutivo della Casa Bianca per un cap sul prezzo dell’energia che metta nel mirino un settore cardine ma meno esposto dell’AI come le utilities?

Saranno le bollette di Mr. Smith il catalizzatore della correzione? Ciò che ora andrebbe attenzionato è questo: la sola OpenAI ha comunicato la propria intenzione/necessità di utilizzare più energia di Regno Unito o Germania nei prossimi 5 anni. E dell’India nei prossimi 8 anni. Una sola, singola azienda.

Al netto di come questa prospettiva metta sotto una luce ulteriormente critica la volontà europea di salvare il Pianeta attraverso un Green New Deal che sta facendo strame di interi settori e comparti occupazionali, com’è sostenibile una domanda di energia simile? E a quali costi? Domande che fanno riflettere. O, almeno, dovrebbero farlo. A livello sia di mercato, sia macro.

E in tal senso, attenzione anche all’operatività M&A sul settore di soggetti finanziari di fatto parastatali come BlackRock, da mesi in regime di pieno shopping fra reti elettriche nazionali (vedi il recente caso del Minnesota) e strutture logistico/operative. Se sarà cap, sarà probabilmente tonfo. Controllato. E percepito solamente come collaterale all’AI, quindi senza colpevolizzarla. Quantomeno in maniera generale. Ma qualcuno dovrà purgare l’eccesso collettivo, altrimenti sarà stato tutto inutile. Anche l’inversione a U nel giudizio della stampa autorevole.

Sono le cifre a confermarlo. Piaccia o meno. Quali? Queste: AI related stocks have accounted for 75% of S&P 500 returns, 80% of earnings growth and 90% of capital spending growth since ChatGPT launched in November 2022.

A certificare questi numeri è l’ultimo report sul settore preparato da JP Morgan. Numeri da bolla, appunto. E in grado, se ridimensionati in maniera disordinata, di generare un 2008 al cubo. Forse ancora peggio. Una Nagasaki di roundtripping, altro termine più elegantemente anglofono per definire quelle partite di giro che oggi fanno inorridire tutti.

Infine, torniamo quindi a Oracle, ad esempio. Perché quest’ultimo grafico ci mostra quale sia la sobria ratio equity/debito dell’azienda che non più tardi di un mese fa ha stupito e fatto innamorare di sé il mercato. Praticamente, uno zombie che cammina.

Quante altre rivelazioni pensate che possa reggere un’azienda che viaggia su parametri di indebitamento simile, oltretutto con l’equity fortemente a rischio di sovra-valutazione da accountability esotica? Insomma, qualcuno dovrà sacrificarsi. E in generale, tutti dovranno cedere qualcosa?

Un altro 2000? No, quando accadrà, sarà per un bene più grande. Ovvero, fare in modo di spianare la strada a un buy the dip che proprio l’ineluttabilità della rivoluzione AI, non fosse altro per le cifre già messe in campo, renderà letteralmente epocale. Il Sistema non perde mai. Per tutti gli altri, stimmy money. Le briciole che cadranno dal tavolo. Incapaci di colmare l’erosione del potere d’acquisto. Ma ottime per generare qualche mese di rinnovata percezione di benessere. E buttare i soldi nel trading on-line. Come criceti sulla ruota che gira.

