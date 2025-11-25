In attesa del weekend lungo per i mercati americani, dato che giovedì è la Festa del ringraziamento, è bene guardare ad alcuni dati

Sono due i fattori che hanno portato al rimbalzo (del gatto morto?) degli indici vissuto venerdì scorso. Primo, l’apertura della Fed di New York a un taglio dei tassi in dicembre, talmente attesa da un mercato esangue di segnali da aver visto le prezzature dei futures per 25 punti base di intervento salire al 70% da meno del 50% de giorni precedenti. Secondo, la notizia in base alla quale il team della Casa Bianca starebbe lavorando a un piano che consentirebbe l’export in Cina di chip H200 di Nvidia, di fatto un qualcosa che opererebbe da sostegno delle vendite in maniera esiziale.

Solo poche settimane fa e prima della trimestrale, Jensen Huang aveva infatti dichiarato che che Nvidia è fuori dal mercato cinese al 100%. La nostra quota di mercato è passata dal 95% allo 0%. Di più, lo scorso agosto, il management dell’azienda aveva esplicitamente confermato come non contemplasse nell’outlook alcuna spedizione di H20, né di vendita di H200.

Detto fatto, il combinato di queste due notizie giunte nell’arco di poche ore l’una dall’altra, ha garantito l’inatteso reverse. Ma il Nasdaq, per quanto positivo, certamente non ha mostrato propensione ai fuochi artificiali. Certo, +0,8% è meglio del rosso. Ma trattasi di Nvidia, materiale normalmente propenso a generare incendi. Non questa volta. Perché?

Anche in questo caso, due ragioni. Primo, l’ok alle vendite necessita del via libera del Congresso, trattandosi di sicurezza nazionale. Tutt’altro che scontato dopo l’accordo bipartisan sulla fine dello shutdown, stante una politica Usa ai ferri corti e ora come non mai alla ricerca della rincorsa e dell’abbrivio verso il mid-term. Secondo e più rilevante, occorre che anche la Cina sia d’accordo!

E anche in questo caso e stante l’ultima direttiva che impone chip di fabbricazione domestica per tutti i data center, sia già attivi che in costruzione che solamente programmati, l’automatismo appare poco probabile. Soprattutto mentre Pechino alza i toni con Tokyo per la presa di posizione su Taiwan e, sottobanco, gli Usa vendono armi per 800 milioni all’Isola ribelle.

Attenzione quindi all’effetto rimbalzo del gatto morto, già a partire da questa settimana. Cosa può muovere sottotraccia il mercato? Prima di tutto, il timing particolare che ci troviamo di fronte. Questa settimana, infatti, si presenta alquanto anomala a causa della festività del Ringraziamento che giovedì vedrà Wall Street chiusa e venerdì aperta con orario ridotto (fine contrattazioni alle 19 ora italiana).

Insomma, la variabile tutta da decriptare dell’AI, quantomeno a livello di normalizzazione della price action, avrà davanti a sé la prospettiva di quasi quattro giorni di stop, al netto del piccolo break del venerdì.

Attenzione in tal senso a Oracle, stante il downgrade del debito a sell da parte di Barclays che potrebbe operare da proverbiale primo tassello del domino a cadere. L’eccessivo leverage su OpenAI, a sua volta finita nel mirino implicitamente per l’ammissione da parte di Nvidia di un progetto prodromico di partnership miliardaria che, lungi dall’essere operativo, potrebbe addirittura terminare in un nulla di fatto (NVIDIA7) unito alle crescenti pressioni sul long duration/speculative assets innescato dai timori sui data centers rischia quindi di operare da detonatore.

Contestualmente, medesima situazione di tensione tutta da decifrare nei suoi sviluppi è quella legata a MicroStrategy, come già anticipato in articoli precedenti (puntualmente confermati dalla cronaca). Ora, c’è però una variabile terminata forse troppo rapidamente nel dimenticatoio da tenere in considerazione, quantomeno nell’ambito strettamente correlato a quella prezzatura di taglio dei tassi Fed in dicembre scattata pavlovianamente dopo l’apertura di John Williams.

Il tutto fa riferimento a questa dinamica e potrebbe tramutarsi nella nuova clessidra cui prestare attenzione per vedere quanto e quanto velocemente la sabbia scende a scandire i tempi del mercato.

La fine dello shutdown e il ritorno del Tesoro alla spesa federale ha infatti dato vita al primo cambio di equilibri nella bilancia interna della liquidità di sistema Usa. Il Treasury cash o Tga è infatti calato nel suo controvalore di 100 miliardi dal picco di quasi un trilione toccato nel corso del freezing di spesa, mentre le riserve bancarie presso la Fed sono salite di 35 miliardi a quota 2,92 trilioni. Quindi in avvicinamento alla quota di sicurezza dei 3 trilioni e per 100 miliardi al di sopra dei minimi raggiunti in pieno shutdown e capaci di operare da detonatore (insieme alla window dressing) della mini-crisi repo di fine ottobre.

Ora, stando ai livelli storicamente accettati come standard, il Tga può calare ancora al massimo di altri 100 miliardi, poiché il target di Scott Bessent era quello di 850 miliardi raggiunti entro fino ottobre grazie al refill via emissioni di massa. Liquidità apparentemente limitata, quantomeno a fronte del leverage che grava su Wall Street e sui precedenti legati al circolante di liquidità garantito dai cicli espansivi veri e propri.

Ma proprio perché nel pieno di una fase di transizione così delicata e quadrangolare, capace di operare in modalità mosaica fra tessere come appunto il Tga, le riserve bancarie, il repo/reverse repo e la fine del Qt di bilancio Fed a partire dal 1° dicembre, questa dinamica potrebbe da un lato spiegare e dall’altro operare direttamente su Wall Street e sulle sue price actions particolarmente sconnesse e bumpy degli ultimi giorni.

Attenzione quindi alle prezzature sui tassi Fed da qui al board del 9-10 dicembre, quando realmente si capirà quale sia il livello di ristrettezza a livello di liquidità di sistema. Non tanto nel controvalore assoluto, poiché la crescita della massa M2 rimane comunque ben calibrata e superiore, ad esempio, a quella cinese ma al suo bottleneck da sfiducia nelle dinamiche di controparte. Le stesse che, in attesa della fine dello shutdown, hanno generato i tremori sul Sofr sopra il 4%.

Insomma, c’è molto che va oltre Nvidia da tenere sott’occhio. E quel weekend lungo per le equities Usa di fronte a noi potrebbe rivelarsi cartina di tornasole decisamente interessante.

