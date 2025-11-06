L'Hindenburg Omen è l'indicatore di mercato più temuto e va quindi preso in considerazione il suo responso del mese scorso

Il 17 e il 30 ottobre è risuonato l’Hindenburg Omen, l’indicatore di mercato più temuto. Lo stesso che ha segnalato il Black Monday del 1987, la bolla tech del 2000 e la crisi subprime del 2008. Insomma, una sentenza. Basata sul calcolo di massimi e minimi di mercato a 52 settimane in una fase rialzista.

Di fatto e per semplificare di molto i tecnicismi un po’ astrusi che governano questo algoritmo del caos ante litteram, quando i minimi alzano la cresta sopra un certo livello nel corso di un trend di mercato in verde, qualcosa sta erodendosi nelle fondamenta di quel rally. Ciò che un tempo veniva chiamato fondamentale sottostante. Ovvero, l’ancoraggio alla realtà macro delle performance equity.

SPY FINANZA/ La crisi silenziosa del private credit Usa

E non serviva l’Hindenburg Omen per capire che il fatato mondo dell’AI che regge, di fatto, l’intero castello azionario sia ben lungi da un approccio realista. Questi tre grafici parlano chiaramente la lingua di un settore che dopo l’abuso di narrativa da trimestrali legato agli ormai famigerati circular deals che garantiscono forniture e partite di giro sugli investimenti, ora sia entrato nella fase due dell’utilizzo del finanziamento dei data center come ulteriore booster delle valutazioni.

SPY FINANZA/ Le notizie che scottano sul mondo AI

Il fatto che 6 giorni dopo l’annuncio trionfale di un’emissione da 38 miliardi per finanziare appunto due facilities AI in Texas e Wisconsin, Oracle sia entrata nel mirino dei credit default swap per una ratio debito su assets al 500%, mostra plasticamente di cosa stiamo parlando. Soprattutto il terzo grafico, quello dell’indicatore di prezzo per i noleggi di Gpu, conferma come una oversupply sia ormai più che incombente sul comparto. Tradotto, te le tirano dietro.

Quindi, ecco che ad esempio gli stock di Blackwell che Nvidia pensava di inviare in Cina, ora dovranno divenire parte integrante di contratti governativi come quello appena siglato con il Dipartimento dell’Energia. Casualmente, in partnership proprio con Oracle. Insomma, all’Hindenburg Omen piace vincere facile. Ma attenzione, perché il 77% di correlazione storica è un qualcosa cui prestare attenzione.

ACCORDO USA-CINA/ "Spartizione del mondo e 'pareggio obbligato' su dazi e terre rare ma non sull'Ucraina"

Il collasso della breadth (ampiezza) di mercato con le mega-cap dell’AI che segnano continui rialzi ma i nuovi minimi sul Nyse che esplodono nel range 2,5-5,1% ci dicono che qualcosa nelle fondamenta stia davvero tremando. E un McClellan Oscillator, il vero detonatore dell’Hindenburg Omen, pesantemente in negativo a -171, di fatto conferma di erosione dall’interno.

Il rischio? La correzione standard parla del 10%, quindi si viaggia su un potenziale massimo di 6 trilioni di capitalizzazione bruciata. La bull trap del Vix sotto quota 20, di fatto, lo conferma. Normalmente, dal rintocco dell’omen, ci sono 40 giorni per capire quale sia la struttura di mercato che va formandosi.

SPY FINANZA/ Cos'ha detto l'indicatore di mercato più temuto il mese scorso

Strategia? Basica. Accumulare put sullo Spy e call sul Vix, alleggerire detenzioni su high-beta e ciclici. Restare liquidi. Insomma, se entro il 31 gennaio 2026, lo Standard&Poor’s non avrà segnato almeno -7%, l’omen avrà fallito. Ma più a breve termine, è proprio il McClellan Oscillator a dirci qualcosa. Se entro il 20 novembre avrà segnato un reverse verso la positività in regime di Vix ancora sotto 20, l‘omen avrà sparato a salve. Ma Hindenburg a parte, questo grafico mostra come mercoledì della scorsa settimana qualcosa abbia fatto drizzare le antenne ai chartist.

Diretta/ Carpi Ascoli (risultato finale 1-1): Rizzo Pinna risponde a Sall! (oggi 20 ottobre 2025)

Quasi il 9% dello Standard&Poor’s 500 ha registrato un minimo a 52 settimane con l’indice all’interno di un range del 3% nel medesimo arco temporale, un qualcosa accaduto soltanto altre quattro volte dal 1990 a oggi. Ovvero, dicembre 1999, novembre 2007, luglio 2015 e novembre 2021. Essenzialmente date che hanno segnato picchi precedenti a drastiche correzioni al ribasso. Ma qui stiamo parlando di big guns. Mentre sottotraccia c’è questo cui prestare attenzione nell’immediato.

In un mondo di Gpu e data-center, forse si smette di mangiare? Il comparto staples sta letteralmente inabissandosi. E l’attenzione andrebbe riservata in questo momento a un nome in particolare, stante una P/E a 50 che appare decisamente poco consona a una catena di supermercati. Parliamo di Costco, perché stante il trend dell’intero settore di riferimento, un grosso nome che si tramuta in fallen angel può divenire rapidamente palla di neve che precipita a valle sotto forma di valanga.

Romano Clarissa e Caterina Floriani Mussolini, i figli di Alessandra/ "Un sogno": l'esordio in Serie A per...

E stante la copertura governativa e bancaria di cui chiaramente gode un moloch di leverage come l’AI, l’omen potrebbe segnalare erosione dal basso che parta da meandri meno noti ed esposti. Come il settore staples/food, appunto, soprattutto in regime di shutdown federale prolungato. E con conseguente blocco anche dell’erogazione degli Snap (i sussidi alimentari), appena confermata da Donald Trump con un tweet ad hoc su X, un benefit che riguarda 41 milioni di americani in un Paese dove il 70% del PIL è legato ai consumi personali.

O magari sarà il real estate strettamente legato al private credit di cui abbiamo parlato martedì a suonare la campana di fine intervallo dalla realtà? Il tonfo di martedì notte? Solo una versione da sell-off della crisi repo di cui abbiamo parlato sempre nell’ultimo articolo. Si vende per finanziare la copertura di posizione da chiudere, anziché mettersi in fila nelle facilities di prestito. Non a caso, il vero tonfo ha riguardato Softbank e il Kospi, l’indice benchmark sudcoreano. Non a caso, soggetti di cui in questi articoli si è parlato diffusamente anche nel recente passato.

Nessuna correzione. Non per ora, almeno. Tutto dipende da quanto lo shutdown, da ieri diventato il più lungo della storia, farà ancora salire il Tga sopra quota 1 trilione di dollari e soprattutto calare le riserve bancarie presso la Fed in area di allarme dei 2,7 trilioni. Allora e solo allora avremo il vero crunch di liquidità. A meno che la Fed non decida di entrare in campo prima della riunione di inizio dicembre. Vuoi vedere che i tremori repo e sul Sofr siano stati tutto tranne che inattesi?

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI