La settimana appena iniziata è particolare e contraddistinta da segnali e variabili cui occorre prestare attenzione

La settimana appena cominciata vede l’orizzonte azionario declinato sul crinale di due eventi che incomberanno come variabili invisibili: la Golden Week (1-8 ottobre) che porterà il mercato cinese a un quasi stop delle attività e la Pboc a una quasi certa iniezione monetaria monstre per garantire liquidità sufficiente. E il rischio di shutdown governativo negli Stati Uniti.

Attenzione, quindi, a valutare eventuali segnali sempre in base a queste due componenti essenziali di ogni equazione. In primis, movimenti anomali sui rendimenti obbligazionari statunitensi, strettamente correlati alle dinamiche di deficit che un blocco dei pagamenti della Pubblica amministrazione e uno scontro parlamentare sul cap federale potrebbe generare negli investitori. Ma restando in ambito equity, occorre partire da due dati di fatto emersi sul finire della scorsa settimana.

Il primo è il crollo del 6% del Vix occorso nella giornata di venerdì, di fatto un segnale bullish che può fare riferimento a un’unica dinamica: l’abuso strutturale e sistemico di posizioni ribassiste contro l’indice della paura. Perché, però?

Ed ecco il secondo dato di fatto, plasticamente mostrato da questo grafico: per la prima volta in assoluto, la componente software e technology ha superato l’1% di contributo totale al Pil statunitense reale, una dinamica che ha archiviato anche il picco raggiunto durante la bolla tech di fine millennio.

Ora questo secondo grafico sintetizza il timore espresso da David Einhorn, storico gestore di fondi che per primo scommise al ribasso contro Lehman Brothers.

Esattamente come raccontato e analizzato in alcuni degli articoli delle scorse settimane dedicati al tema, il punto critico sta nell’enorme volume di CapEx legato al comparto AI. E a sostanziarlo è il cosiddetto Gartner Hype Cycle, in base al quale possiamo vedere evidenziato un trend che identifica il detonatore del ciclo nell’introduzione di ChatGPT e il suo picco nelle operazioni finanziarie/industriali delle ultime settimane, le stesse che hanno visto protagoniste Oracle, Nvidia e OpenAI

Quindi il problema non sta nella tenuta di lungo termine dell’AI come investimento in sé, bensì nel rischio conclamato di un ulteriore abuso di CapEx che porti come conseguenza l’apparizione all’orizzonte finanziario di questi colossi di capitalizzazione, sindromi simili a quella di WorldCom o Global Crossing nell’ultima crisi tech.

E proprio quel contributo record del settore al Pil reale statunitense sembra dirci che, oggi come oggi e al netto del roundtripping contabile di certi investimenti contabilizzati ex ante che cominciano a suscitare dubbi anche nella stampa più istituzionale, il problema risiede nel rischio anche solo di un rallentamento di quella spesa settoriale. Insomma, il contrafforte potrebbe mostrarsi meno solido di quanto la narrativa abbia mostrato finora. E non solo a livello meramente finanziario di trimestrali e ratio P/E, bensì anche nella carne e nel sangue di un mark-to-GDP che in tempi di risorgenti ombre di recessione potrebbe divenire a sua volta detonatore. Ma al ribasso.

Togliendo il contributo tech/AI al Pil statunitense, quella prospettiva appare decisamente meno lunare di quanto l’ultima lettura del GDPNow della Fed di Atlanta per il terzo trimestre 2025 ha appena comunicato al mercato. Ovvero, qualcosa come +3,9% certificato nella lettura di venerdì scorso. Una discrasia enorme. E pericolosa. Un direzionatore di sentiment che, appunto, potrebbe far riferimento nelle sue oscillazioni proprio ai due contesti economico/politico messi in evidenza all’inizio dell’analisi.

Ovvero, una Cina chiusa per ferie che potrebbe limitare il suo quotidiano apporto di hype alla narrativa della corsa all’investimento AI e un’America a rischio shutdown indecisa fra indici da El Dorado economico e tensioni recessive già prezzate da alcune banche d’affari. O addirittura certificate come da Moody’s, in base ai cui calcoli un terzo degli Stati Usa è già oggi in recessione o ad alto rischio e un altro terzo in fase di conclamata stagnazione economica.

Un crinale di analisi molto particolare. Non fosse altro per il livello di sovra-valutazione degli indici come inusualmente confermato da Jerome Powell in persona. E come sembrano mostrare plasticamente le dinamiche di questi grafici.

Se da un lato i timori percepiti dai cittadini/consumatori Usa rispetto al tenore di vita sono in netto aumento (e in correlazione del 90% con la price action dell’oro), ecco che il tracciatore Equity Market Volatility, il quale combina indici di tensione macro (tra cui il Vix) e indicatori fondamentali tratti delle relazioni corporate della Sec, è tornato sui livelli della correzione dello scorso aprile. E al di sopra del crash legato alla pandemia da Covid. Di fatto, secondo soltanto al picco toccato nel 2008.

Infine, ecco che anche la performance azionaria del Secured Lending Fund di Blackstone pare prossima al rinnovo del minimo toccato lo scorso aprile. E questo indicatore è decisamente interessante rispetto alla dinamica raccontata finora, poiché si tratta di fatto di un fondo che opera sui flussi legati a prestiti verso le medie imprese Usa. La perfetta sintesi tra finanza ed economia reale, quantomeno in condizioni di politiche e di mercato non distorte ed estreme come quelle attuali.

Se il credito privato mostra questi segnali da bolla, quanto questo potrà incidere nella percezione da partita di giro legata al CapEx dall’AI e al suo fondamentale e duplice ruolo di booster del Pil e dei multipli di Wall Street?

Insomma, occhi aperti e assoluta attenzione, ad esempio, ai due interventi pubblici che terrà il potente capo della Fed di New York, John Williams, nel corso di questa settimana. E. ovviamente, il dato non-farm payrolls e disoccupazione di venerdì. Giornata che potrebbe offrire spunti. Ma anche specchietti per le allodole.

Per chi pensava che fosse il tira e molla della Fed il vero busillis da interpretare per surfare questo mercato dei record, il prepotente (e strategico) ritorno della realtà macro potrebbe far saltare il banco. E rovesciare il tavolo. Magari garantendo a Donald Trump una Christmas Surprise con un mega-taglio di fine anno? O magari addirittura per il Giorno del Ringraziamento?

