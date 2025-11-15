Ci sono notizie che sembrano rimettere in discussione tante convinzioni, ma nessuno ne parla. E non è un caso

Tutto ciò che vi hanno detto è falso. O, quantomeno, una grandissima parte. Inutile prendersi per i fondelli ancora per molto. Perché quanto accaduto giovedì sera a Wall Street è destinato a peggiorare. Per una ragione molto semplice: pur avendo evitato il bagno di sangue della pubblicazione del dato Cpi di ottobre, il quale avrebbe segnalato l’inflazione in salita al 3,2% e messo non poco i bastoni fra le ruote alla Fed, la sabbia nella clessidra comincia a scendere molto velocemente. E il destino fa brutti scherzi.

La pubblicazione del prossimo dato Cpi (novembre) è attesa per il 10 dicembre. Lo stesso giorno in cui la Fed terminerà la due giorni di Fomc e comunicherà la sua decisione sui tassi. E proprio ieri, l’aggiornamento futures ha parlato chiaro: la possibilità di nessun taglio è salita sopra al 50%. In contemporanea, è risuonato il quinto Hindenburg Omen in un mese. Insomma, da qui al 10 dicembre, può accadere di tutto.

E infatti, i sepolcri imbiancati cominciano a rivelarsi tali e i vasi di Pandora vengono scoperchiati. Guardate qui: ricordate il trionfale accordo commerciale fra Usa e Cina di sole due settimane fa? Ecco il risultato. Quello vero.

Dopo qualche acquisto necessario a far muovere le statistiche delle Dogane e non sputtanare la Casa Bianca proprio in tempo reale, la Cina ha ben pensato di continuare a comprare soia dall’amico di Brics, il Brasile. Costa meno. E magari può pagarla in yuan. Inviando così un ulteriore segnale in direzione di Washington.

Detto fatto, nemmeno 24 ore dopo la scoperta dello sgradevole segreto di Pulcinella, ecco che il New York Times svela questo: l’Amministrazione Usa si prepara a tagli ed esenzioni ai regimi tariffari imposti (più o meno realmente, sicuramente in grado di operare un aumento dei prezzi da front loading) a mezzo mondo per tamponare l’esplosione interna dei prezzi alimentari.

Questa scelta cosa vi dice rispetto a quella di bloccare la pubblicazione del dato Cpi di ottobre? Basta unire i puntini. E parlando di yuan, cosa ne dite di questo: ricordate le terribili sanzioni Usa sull’energia russa che avrebbero dovuto spingere Mosca con le spalle al muro e obbligarla a scegliere fra tregua e default? Beh, apparentemente Mosca ha scelto la terza via. Ovvero, emettere il prossimo mese il suo primo bond sovrano denominato in yuan cinesi. Un panda bond a uso interno.

La ragione? Duplice. E terribilmente strategica. Primo, nessuno si azzarderà nemmeno a citare la possibilità di congelamento asset, nel momento in cui il codice Isin di quel bond rimanderà alla valuta di Pechino. Peggio dell’aglio per Dracula. Secondo, se proprio l’azzardo del secolo legato ai beni russi da utilizzare per finanziare Kiev venisse perpetrato, questa scelta garantirebbe comunque un’esenzione pressoché certa da quel regime. E quantomeno in ambito Brics nessuno si porrebbe problemi. E poi, proprio sicuri che – come al solito – gli unici fessi a seguire pedissequamente i deliri russofobi non siamo noi europei?

Date un’occhiata qui: a parole e in base ai numeri, infatti, Cina e India apparentemente hanno sì tagliato i loro acquisti di petrolio russo di un terzo. Peccato che salti fuori una destinazione sconosciuta asiatica che pare mantenere miracolosamente intatto l’equilibrio commerciale pre-sanzioni Usa. E con esso, il breakeven fiscale di Mosca. Quantomeno a breve termine. Stranamente in contemporanea con quella che pare a tutti gli effetti una campagna d’inverno per chiudere i conti. Finché le casse reggono.

Chi si celerà dietro a quella sigla? L’India? La Cina? Il Vietnam come pivot verso altri spot?

Poco importa. Ciò che conta è che Mosca si è permessa di dire a Citigroup che può riprendersi la sua filiale. Quasi per gentile concessione. Mentre Unicredit, cifre e dichiarazioni ufficiali alla mano, ha qualche rogna a uscire da quel mercato. Sarà per questo che, stranamente, il ministro Giorgetti blocca l’ennesimo regalo bellico a Kiev e il ministro Crosetto rimette l’elmetto al suo posto e annulla il viaggio a Washington? Nel frattempo, a Kiev manca solo Paolo Brosio fuori dal Palazzo di Giustizia con il bollettino quotidiano di mazzette e arrestati. Mentre i creditori del warrant legato al Pil ancora aspettano di essere pagati dallo scorso giugno.

Ma signori, a sentire certa gente, l’Ucraina dovrebbe entrare nell’Ue e nella Nato domattina. In compenso, mica tutti gli europei sono fessi allo stesso modo. Lo dimostra quest’ultima immagine, la quale mostra come il Financial Times abbia chiaramente inquadrato la ragion d’essere della visita di Stato in corso in Cina da parte di Re Felipe di Spagna.

Il quale, a differenza di ministri della Difesa tedeschi e altri dignitari che Pechino nemmeno degna di un tappeto da ingresso condominiale all’aeroporto, è stato accolto con tutti gli onori. Da Xi Jinping e signora in persona. E non per questione di titolo nobiliare, stante la poca familiarità che hanno da quelle parti con le teste coronate, bensì per la quantità di accordi che a latere si stanno stipulando. Nel cuore dell’Europa.

Anzi, stando ai numeri, nel cuore dell’Europa che economicamente non solo resiste. ma, addirittura, performa. Numeri alla mano. Una monarchia. Ma basata su un regionalismo estremo. Che vede Catalogna e Paesi Baschi eccellere in innovazione e Capex. E Pechino interessa questo. Certamente non la soia del Mid-West. Quella deve interessare a voi.

Serve altro per sentirvi totalmente delle rane bollite? Perché purtroppo, potrei andare avanti a sfatare falsi miti per un paio di settimane. E come avrete notate, mi sono ben guardato dal voler vincere facile, sbugiardando le ultime, clamorose supercazzole AI giunte dagli Stati Uniti nel tentativo di ancorare il comparto al suo mondo di unicorni.

Missione fallita, apparentemente. Perché il cds di Oracle a 600 equivale non solo al 40% di default nei prossimi 5 anni per un’azienda che solo due mesi fa millantava conti record ed emetteva debito per 3,5 miliardi che in meno di un mese ha perso l’8%. Significa che, implicitamente, proprio la sua carta viene prezzata dal mercato già oggi come CCC di rating se convertita in bond.

Insomma, stiamo ballando su una chiatta che imbarca acqua. Ma la chiamiamo transatlantico. Magari Titanic, sì.

