Si attendono notizie e dichiarazioni di Jackson Hole, ma sui mercati si guardano anche dati importanti

Tutti gli occhi su Jackson Hole (21-23 agosto). E sul potenziale pivot che un’eventuale indiretta conferma del taglio dei tassi alla riunione della Fed dei prossimi 16-17 settembre potrebbe offrire a un mercato azionario sempre sui massimi record, ma anche ormai poggiato su basi di overvaluation non più occultabili o facilmente ignorabili.

Se da un lato l’indicatore di speculative trading di Goldman Sachs (ovvero il volume di trading su penny stocks, unprofitable companies e comunque titoli con una ratio EV/sales superiore a 10x) ha appena segnato il balzo a tre mesi maggiore di sempre, addirittura superiore a quello registrato durante la bolla tecnologica 1999-2000 e quella delle meme stocks del 2020-2021 e il livello di assets investito in Etf ad alta esposizione al leverage ha quasi sfondato il record storico di 120 miliardi di dollari, dall’altro abbiamo un qualcosa di senza precedenti.

Ovvero, la certificazione di una distorsione strutturale nell’allocazione che, al primo scossone non totalmente controllato, potrebbe risolversi in un incidente in stile aprile.

Attualmente, infatti, lo Standard&Poor’s 500 vede qualcosa come il 27,7% del suo valore rappresentato da titoli azionari con una ratio P/E di almeno 50 e soltanto uno (Comcast) al di sotto di 10. Praticamente, il classico accident waiting to happen. O, forse, la classica bomba a orologeria innescata, ma che attende soltanto l’impulso del detonatore. L’eventuale taglio di 50 punti base che qualcuno auspica per settembre, al netto di un quadro inflazionistico che l’ultimo dato PPI sui prezzi alla produzione ha dimostrato essere tutt’altro che ottimale (definizione di Donald Trump), potrebbe quindi generare un tantrum in stile Bernanke e non il pivot che prolunghi un rally basato su allocazioni folli come quelle appena descritte?

E se, al netto delle pressioni, Jerome Powell prendesse ancora tempo, nonostante JP Morgan e i suoi 4 tagli da qui a fine anno che Scott Bessent ha di fatto sposato come linea ufficiale del Governo? Con il rapporto tra Nasdaq e Pil statunitense al massimo storico assoluto di 105%, qualcuno potrebbe pensare che lo schianto post-lockup di CoreWeave degli ultimi due giorni di trading della scorsa settimana (-35% e 1 miliardo di controvalore azionario scaricato in 48 ore) fosse un incidente controllato in grado di pre-allarmare la Fed riguardo la necessità di tamponare con misure estreme una situazione ingestibile in maniera ordinaria.

Anche perché CoreWeave è uno dei proxy di Nvidia. Un canarino che ha segnato un post-Ipo del +450% da fine aprile a metà giugno scorso, salvo poi perdere solo il 46%. Insomma, attenzione alle parole di Jerome Powell di venerdì prossimo (22 agosto). Da pesare con il bilancino. Ma difficilmente si potrà gettare il bambino record con l’acqua torbidissima che lo ha cullato.

Chi sarà l’agnello sacrificale e il capro espiatorio di eccessi che, di colpo, diverranno inaccettabili e plateali? E poi, buy the dip? Per capire le equities ancora una volta tocca guardare ai bond. E per chi si chiedesse quale sia stato, finora, il reale apporto della campagna di dazi e tariffe della Casa Bianca per l’economia Usa, forse la risposta non sta nell’enorme afflusso di entrate doganali degli ultimi tre mesi. Bensì in questo.

Nel mese di giugno, ovvero nel pieno della diatriba fra Stati Uniti e resto del mondo sul regime di tariffe reciproche, le detenzioni estere di Treasuries sono salite al record assoluto di 9,13 trilioni di dollari. Più 80 miliardi di controvalore soltanto nel corso di quel mese, una vera e propria corsa a comprare il debito di Zio Sam. Mentre il mondo apparentemente parlava di una sorta di stigma trumpiano destinato ad aggravare il roll-over su 7 trilioni di debito a scadenza entro fine anno.

A livello di Net purchases, ovvero di acquisti totali al netto di vendite totali, il mese di giugno ha visto gli investitori esteri pesare per qualcosa come 150,8 miliardi e i tre Paesi che maggiormente hanno operato in tal senso sono stati Giappone, Regno Unito e Belgio, capaci di generare da soli un incremento mensile di 80,2 miliardi.

Chi c’è dietro a Londra e Bruxelles come mere sedi di registrazioni della custodia? Governi mediorientali? Hedge funds? Investitori asiatici? Poco conta. Ciò che conta è questo, ovvero la conferma di un trend che sembra operare da contraltare a una narrativa ufficiale di fuga dall’investimento nel debito Usa.

L’extra-rendimento che gli investitori generano investendo in debito investment-grade invece che appunto in Treasuries statunitensi è appena sceso a 73 (15 agosto), il livello minimo dal 1998, stando alle serie storiche tracciate da Bloomberg.

Insomma, da un lato una conferma implicita di una prezzatura ormai scontata del taglio dei tassi da parte della Fed. Dall’altra, un’indicazione relativa alla tenuta di un debito statunitense che ha appena sfondato quota 37 trilioni, ma che, altresì, ha anche appena visto sfoderato un assist straordinario dal Tesoro attraverso l’aumento dei buybacks e il gioco di bilancino con il reverse repo della Fed di New York per evitare eccessivi sbandamenti azionari dovuti all’allocazione di liquidità verso le emissioni record per il re-fill del Tga, il conto corrente del Governo che Scott Bessent sta rimpinguando a colpi di aste di titoli a breve termine.

Solo nella prima settimana di agosto, qualcosa come 250 miliardi di ammontare. E oltre 1 trilione totale atteso entro la fine di settembre. Più altri 560 miliardi in emissioni nel quarto trimestre. Anche qui, materia da bilancino di precisione. Ma per ora, Scott Bessent è stato impeccabile.

In compenso, occhio al Regno Unito. Il rendimento del Gilts a 30 anni al 5,57% nonostante 5 tagli dei tassi della Bank of England, parla chiaro. E inserisce di diritto l’Europa nel radar, a dispetto della fuga da Zio Sam che si pensava in atto. Con il rendimento del Bund a 30 anni oggi al massimo dal 2011, poi, la mega-asta francese di giovedì emetterà una prima sentenza. Soprattutto i 3 Oat indicizzati a lunga scadenza. Possibile inversione del nostro spread con i cugini d’Oltralpe? Potrebbe essere un segnale contrarian.

