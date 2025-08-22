La situazione dell'economia reale americana è diversa da quella che può apparire dall'andamento di Wall Street

Se vi chiedessero di descrivere con una parola lo stato di salute attuale dell’economia Usa (attenzione, economia e non Wall Street), quale usereste? Utilizzereste bancarotta?

Ne dubito. Ma non perché voi siate stupidi, solo male informati. Anzi, diciamola tutta: tenuti all’oscuro. Perché questo grafico ci mostra chiaramente come nel primo semestre di quest’anno, proprio le procedure fallimentari siano state il leitmotiv dell’economia statunitense. E in numero maggiore dell’annus horribilis del Covid.

Trattasi di dati ufficiali. E trattasi di cosiddetti large bankruptcy filings. Ovvero, bancarotte di aziende di grandi dimensioni. Non il negozio all’angolo. Siamo a quota 446 da inizio anno, il 12% al di sopra del livello del 2020. Solo nel mese di luglio, 71 procedure, il massimo su base a 30 giorni dal luglio proprio del 2020. In compenso, Wall Street vola. E sui giornali finisce soltanto quello. Che viene, a poco a poco, instillato come nuovo paradigma di benessere e di crescita.

Insomma, siete immersi come la rana bollita in un brodo primordiale di mistificazione, in base al quale economia significa finanza. Punto. E non basta. Perché di quei record azionari mica vi raccontano sostegni e sottostanti, manipolazioni e calcioni al barattolo. Solo cifre. Tutte da applausi a scena aperta. Tutte entusiastiche. Ora guardate queste altre due immagini, le quali ci mostrano l’altra faccia della medaglia.

Come tutti sapete, l’economia Usa è basata al 70% sui consumi personali. I quali in America sono strutturalmente e storicamente gonfiati dall’abuso sistemico di indebitamento retail tramite il credito al consumo, sia sotto forma di carte di credito che di prestiti tramite finanziarie che di pagamenti dilazionati (il famigerato Buy Now Pay Later di ultima generazione). Bene, quei due grafici ci mostrano quale sia la dinamica idraulica di depauperamento che è in atto oggi negli Usa.

Mentre i tassi di delinquencies su carte di credito esplodono (così come tutte le altre forme di Rid legati a spese fisse, siano esse rate dell’auto o del mutuo immobiliare) a livello da Grande Crisi Finanziaria, le banche hanno cominciato a stringere pesantemente i cordoni della borsa a livello di concessione ed emissione di nuove carte di credito.

Direte voi, precauzione. Certo. Peccato che l’America sia basata come sistema di vita paycheck-by-paycheck proprio sulla concessione allegra di linee di credito al fine di finanziare quei debiti arretrati caricati e immobili su quelle in essere. Ovvero, le carte di credito servono di fatto come garanzia, poiché emesse in ciclostile ma con plafond fissi sempre più alti a rimborso garantito dello scoperto accumulato. Come una partenza a handicap nel golf. Hai a disposizione 1.000 dollari facciali al mese, ma, in realtà, sono solo 700 o 800, perché di partenza 200-300 vengono scalati a rimborso.

Se non emetto nuove carte, cosa significa? Forse che comincio a ragionare rispetto alla fase più estrema della ratio costi/benefici. Ovvero, meglio rischiare con altissima probabilità di perdere ciò che mi è già dovuto, piuttosto che far crescere lo stock di quello stesso debito, spalmandolo su nuove linee di credito.

Bene, quando in America banche e finanziarie arrivano a questo punto, significa che il Governo sta per intervenire. Da un lato con il solito programma alluvionale di acquisti che toglierà dai bilanci dei medesimi istituti gli incagli meno negoziabili e più a rischio di contabilizzazione come perdite reali e non più unrealized. Dall’altro, stimmy money. Esattamente come accadde nel 2020, l’anno del Covid che comincia a ritornare tra noi con inquietante frequenza. Per ora, solamente statistica e percentuale.

Questa è l’America con cui oggi a Jackson Hole dovrà fare i conti Jerome Powell. Un’America con un potere d’acquisto devastato, risparmi pressoché azzerati e, soprattutto, questo.

Un acquirente di immobile statunitense alle condizioni attuali deve guadagnare almeno 114.627 dollari l’anno per potersi permettere una casa di medio prezzo, stando all’ultimo studio di Redfin. Sapete cosa significa a livello salariale medio, stante le dinamiche attuali? Significa la necessità teorica di un aumento dello stipendio del 42%. Nella patria della villetta unifamiliare con la bandiera e il dondolo nel patio, la proprietà di casa è ufficialmente un lusso.

E attenzione, perché sempre oggi e per la prima volta nella storia da quando vengono tracciate le serie storiche, una casa nuova negli Usa costa mediamente 33.500 dollari in meno di una esistente e già sul mercato, stando all’ultimo report di Reventure. Pensate che la risposta a una crisi salariale e di potere d’acquisto simile sia un taglio dei tassi come quello che richiedono e prezzano i futures per la riunione Fed di metà settembre? Magari di 50 punti base come nel settembre 2024, tanto da garantire a una Wall Street che comincia a veder emergere le criticità e le chimere tech, il più classico dei pivot monetari?

Parliamoci chiaro, stante questa situazione e le prospettive inflazionistiche reali, Jerome Powell i tassi dovrebbe alzarli. Almeno per tagliare un po’ le unghie alla Bestia famelica che sta macinando rallies azionari puramente speculativi. Ma non accadrà. Oggi sapremo qualcosa di più, perché il governatore della Fed giocoforza dovrà dare qualche indicazione nel corso del suo atteso discorso a Jackson Hole.

Attenzione all’effetto sorpresa, però. Perché le minute dell’ultimo board parlano chiaro: una maggioranza di membri vede ancora l’inflazione come il rischio principale. E da qui al prossimo Fomc c’è quasi un mese (16-17 settembre): pivot a parole in Wyoming e poi sorpresa in settembre, quando tutti avranno la guardia abbassata e il tonfo si sentirà con maggiore rimbombo? A quel punto, stimmy money per tutti. Ma qualcuno resterà sotto le macerie.

Alla base, comunque, resta il grande inganno di questo eterno rally in modalità Teflon, nato nel 2008 e da allora degenerato. E anche di chi avrebbe il dovere di raccontarvelo per intero. E non soltanto attraverso la contabilità da pallottoliere degli indici.

