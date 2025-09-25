Gli Stati Uniti hanno un enorme problema relativo al debito pubblico e potrebbero affrontarlo tramite le cryptovalute

Vi invito a dare una rinfrescata alla vicenda storica del crack della Banca Romana. Affascinante. Da sempre. Lo so, persino a un iconoclasta come me l’idea di paragonare seppur in maniera meramente iperbolica il Governo Giolitti all’Amministrazione Trump provoca l’orticaria. Ma sono certo che dietro al Genius Act di cui troppo poco si è parlato e troppo in fretta ci si è scordati, vi sia il medesimo schema. E il medesimo intento. Certo, adattato ai tempi.

All’epoca fu la necessità di evitare i fallimenti di massa dati dall’esplosione della bolla edilizia a spingere la Banca Romana a operare in modo che aumentasse la massa monetaria circolante senza copertura metallica necessaria. Di fatto, operando trucchi contabili sui numeri di serie e utilizzando lo stratagemma del ritiro dal mercato che invece si sostanziò in una circolazione parallela. Per ogni seriale, due banconote. Et voilà, M2 all’amatriciana, furbetti della filigrana. Oggi negli Usa è il debito pubblico a generare grattacapi.

E quindi? Quindi occorre legare quest’ultimo alle crypto, spedirlo sul cloud invece che nelle negoziazioni sul mercato secondario che mandano in orbita i rendimenti – poiché legate a quelle seccature addirittura a cadenza mensile dei dati macro da comunicare (e manipolare, vedi i -911.000 delle non-farm payrolls) – e il gioco della sterilizzazione parziale è fatto.

Già, sterilizzazione. Chi sarà il Bernando Tanlongo dell’era tech e digitale, chi verrà travolto dall’eventuale tonfo ex post della crypto-bufala collettiva, una volta scoperta? Il fatto che l’intero mercato crypto capitalizzi meno di Nvidia, davvero non vi fa riflettere, al netto delle grancasse di cui gode? Lo schema ormai appare decisamente elementare. Davvero questione di puntini da unire. Briciole di Pollicino da seguire.

Attenzione alla price action di Bitcoin dopo la decisione della Fed. Come avrete notato, un crollo. Addirittura nella giornata di martedì un vero e proprio bagno di sangue.

E chi ha dato il via alla danza macabra? BlackRock, la quale ha scaricato 980 milioni di controvalore in meno di 5 ore. Come mai la banca che si compra il mondo pare aver deciso di mollare la crypto per antonomasia dopo averne sbandierato l’adozione? Segnale al mercato? Stranamente, il tutto è avvenuto nel giorno del primo intervento pubblico di Jerome Powell dopo il taglio dei tassi. E cosa ha dichiarato il Governatore della Fed, facendo virare in negativo gli indici? Che i titoli azionari Usa sono decisamente sopravvalutati. Tradotto, bolla.

Strana coincidenza. Tutto sembra aver preso un nuovo abbrivio dopo il 17 settembre. L’oro ha sfondato quota 3.800 dollari l’oncia, sempre martedì. Una marcia inarrestabile. E da qui a metà ottobre, attenzione. La Cina dirà vedo. E l’America sarà costretta a mettere le carte sul tavolo verde. Anzi, rosso. E un dato emerso sempre martedì – mentre in questo fortunato Paese l’unico argomento di preoccupazione era l’immunità di Ilaria Salis – e relativo proprio a un morphing epocale di Pechino lo conferma.

Quale, vi chiedete? Questo. Senza che i nostri media abbiano sentito minimamente il bisogno di dedicare nemmeno un francobollo nelle homepage all’esclusiva rilanciata in tarda mattina da Bloomberg, ecco che la Cina lancia la vera sfida. E svela la ratio, il piano, la ragnatela geo-finanziaria strutturale che ha sotteso interi trimestri di accumulazione di oro fisico. Tramutarsi nell’hub alternativo per la custodia dell’oro fisico a livello globale per quanto riguarda l’Asia. O, quantomeno e in una prima fase, in ambito di quei Brics di cui Pechino è leader indiscusso.

Insomma, sfruttando la forza sempre più riconosciuta – anche a livello di fixing in yuan, stante acquisti fisici che in Cina stanno letteralmente esplodendo anche a livello retail – della Borsa dei metalli preziosi di Shanghai, la Cina intende lanciare un’operazione di corteggiamento verso i Paesi amici affinché stocchino le loro riserve auree proprio nel nuovo hub fortemente voluto da Xi Jinping e Pboc.

E qui ormai non stiamo più parlando del mero e accademico prodromo di un rozzo backing per un paniere di valute alternative al dollaro, quasi una versione aurea degli Special Drawing Rights del Fmi. E magari inteso e finalizzato unicamente come mezzo parallelo, bilaterale e informale per scambi in commodities. O investimenti infrastrutturali come quelli in seno al progetto di Nuova Via della Seta. Parliamo dell’alternativa a un intero Sistema. Ecco perché gli Usa puntano sulle crypto per risolvere in parte il problema di sostenibilità di medio periodo del debito, mentre sul breve ci sta pensando il Tesoro con il suo programma di buybacks di titoli a lunga scadenza ed emissioni quasi esclusivamente di Bills a breve e brevissima maturity.

Volete la riprova? Quella che vedete nel grafico è la performance di Nakamoto di mercoledì della scorsa settimana. La performance intraday. Un bel -55%. In totale da inizio contrattazioni settimanali, -71%. In due giorni.

Di cosa si tratta? Nakamoto è una Bitcoin holding company. Che segue pedissequamente la strategia di Michael Saylor e di Microstrategy. E perché è crollata in questo modo? Perché Nakamoto lo scorso mese ha completato la sua fusione con Kindly MD, azienda del ramo healthcare. Per l’esattezza, health data. E quindi? Quindi, questo: For those shareholders who have come looking for a trade, I encourage you to exit. Parole e musica di David Bailey, nuovo Ceo di Kindly MD in una lettera agli azionisti. Perché 89 milioni di azioni negoziate in uscita in un giorno, fanno riflettere. E forse costringono a scrupoli di coscienza. Costringono, lo ripeto.

Sarebbe interessante che i media raccontassero anche questi dark side delle crypto. Esattamente come quelli della chimera AI. Perché casualmente, da quando Bitcoin e soci sono entrati nell’ambito di intervento diretto prima di BlackRock e poi del Governo Usa tramite Genius Act, chi realmente credeva all’alternativa al sistema fiat delle stamperie Lo Turco globali scappa. E quando la fuga avrà schiantato le valutazioni, la BlackRock di turno comprerà con il badile. E le crypto saranno la nuova moneta del Sistema. Pronta a essere utilizzata per ridenominate parte del debito. Perché non parlarne?

