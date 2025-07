Una recente notizia sul mondo crypto dal Regno Unito sembra poter avere dei collegamenti anche con l'utilizzo delle riserve auree degli Stati

Durante le 72 ore dell’ultimo fine settimana, il mondo delle cryptovalute ha vissuto una vera e propria rivoluzione copernicana. Anzi, paradossalmente, il contrario: una normalizzazione sistemica. E, altrettanto paradossalmente, l’atto prodromico non è arrivato dagli Stati Uniti, dove venerdì scorso (dopo l’ok del Congresso), Donald Trump ha firmato il cosiddetto Genius Act (Guiding And Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins), il primo provvedimento legislativo federale per regolamentare le stablecoins. Ovvero, token digitali ancorati a valute fiat come il dollaro.

Certo, le promesse di regolamentazione standardizzata e maggiore trasparenza per un settore in forte crescita ma sempre adombrato da opacità appaiono importanti. Come altresì l’ampliamento dei poteri di vigilanza della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e l’approvazione da parte della Camera dei Rappresentanti di altri due provvedimenti correlati come il Digital Asset Market Clarity Act of 2025 e l’Anti-Cbdc Act, quest’ultimo finalizzato al divieto di emissione di valuta digitale da parte della Fed.

Tutto importante. Soprattutto alla luce del recente sviluppo in campo immobiliare, stante l’obbligo imposto dall’Ente federale di regolamentazione di quel mercato a Freddie Mac e Fannie Mae di accettare Bitcoin come collaterale per l’accensione di mutui. Di fatto eliminando il divieto di conversione in dollari e i 60 giorni di quarantena su un conto corrente. Ma è dalla Gran Bretagna che è giunta la rivoluzione.

Il ministro delle Finanze britannico, Rachel Reeves, ha infatti ventilato l’ipotesi di vendere 61.000 Bitcoin per un valore attuale di circa 5 miliardi di sterline per tamponare in parte il buco nei conti pubblici. Si tratta di cryptovalute che lo Stato ha sequestrato a uno schema Ponzi e che oggi potrebbero tramutarsi in uno strumento indiretto di salvataggio sovrano. Indiretto sì ma ufficiale, stante il silenzio/assenso della Bank of England.

Perché se la suicida e fallimentare vendita delle riserve auree (1999-2002) da parte dell’allora ministro delle Finanze, Gordon Brown, faceva parte di un’impostazione ideologica da snobismo keynesiamo nei confronti dell’oro, qui siamo al prodromo del bailout vehicle. Certo, il precedente non manca e potrebbe spingere tutti a cautela nelle interpretazioni.

Fra giugno e luglio del 2024, infatti, il ministero delle Finanze tedesco mise in vendita 49.858 Bitcoin – anch’essi frutto di sequestri da attività illecite – al prezzo di 57.000 dollari l’uno attraverso differenti transazioni. Al netto dei 2,5 miliardi di perdita stante i prezzi attuali, all’epoca Berlino non giustificò affatto la scelta come finanziamento di spesa o di deficit, bensì come atto più politico/culturale di negazione di uno status per le cryptovalute.

Qui è il ministero delle Finanze a dire chiaro e tondo che quella vendita garantirebbe entrate per lo Stato finalizzate a una riduzione del deficit. Insomma, un passo avanti notevole rispetto alla mera regolamentazione Usa. E persino all’apertura verso utilizzo diretto nel mercato immobiliare gestito da agenzie federali.

La recente corsa di Bitcoin prezzava questa evoluzione? Se sì, stante i 72 miliardi di media che la Bank of England fornisce settimanalmente alle banche via Short Term Repo per acquistare debito pubblico e schiacciare i rendimenti, questo precedente potrebbe letteralmente mettere le ali alla cryptovaluta. O, in caso di stop alla procedura, distruggerne un implicito e potenziale ruolo di ancoraggio alle politiche di spesa pubblica.

Nel frattempo, il FTSE 100 vola. Incurante. E stante a quanto pubblicato dal Financial Times, il Regno Unito avrebbe superato ufficialmente la Cina, divenendo il secondo detentore di Treasuries Usa al mondo. Due ubriachi (di debito) che si sostengono a vicenda. Da seguire con attenzione, insomma. Perché in tempi di richiesta di chiarezza sulle riserve auree detenute all’estero e con 3.000 miliardi di debito pubblico da ridurre, il Governo italiano potrebbe a breve trovarsi a dover cercare risposte. Sgradevoli. Ma ancora più sgradevole potrebbe rivelarsi la ricerca di risorse.

Per carità, la conventio ad excludendum rispetto al destino delle nostre riserve auree – formalmente terze al mondo – garantisce un precedente abbastanza confortante di insabbiamento ex ante, rafforzato anche dal livello di occultamento quasi massonico della tematica da parte dei grandi mezzi di informazione. Ma il trend dell’oro fisico che qualcuno voleva ormai esaurito dopo un primo trimestre stellare, sta invece vivendo i prodromi di un nuovo, potenziale rally.

E quando le interessate banche d’affari abbandonano i toni e le cifre da ridimensionamento aprioristico per sposare la tesi di un’area 4.000 dollari l’oncia che potrebbe tramutarsi in realtà in un mondo sempre più indebitato, l’ipotesi che un asset opaco come Bitcoin possa divenire garanzia e backstop dei medesimi debiti pubblici potrebbe paradossalmente spingere i flussi di mercati. E garantire un’accelerazione ulteriore verso barre e lingotti.

E con il capro espiatorio russo che ormai ha perso appeal persino in Ucraina, dove la gente scende in piazza contro il processo elettorale preso in ostaggio e il ridimensionamento degli organi anti-corruzione (mentre l’Europa pompa miliardi nelle casse di Kiev senza garanzie e senza aver nulla da ridire), la mattanza di tagli e mancati trasferimenti che imporrà il Budget della neo-confermata Ursula Von der Leyen potrebbe davvero spingere qualche voce fuori dal coro a chiedere conto dell’oro e di un suo possibile, parziale utilizzo per salvare sanità e istruzione dalla falce dei tagli lineari.

Attenzione, siamo nel pieno di un mutamento tellurico epocale. Ma ci impongono la rivoluzione Bitcoin e crypto come orizzonte di gloria. Quando quell’intero mercato capitalizza circa 4 trilioni di dollari. Come Nvidia da sola.

