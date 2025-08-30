Sono interessanti da analizzare alcune parole di Christopher Waller, che viene indicato come possibile successore di Powell

Le tariffe sono una tassa e quindi non impattano sull’inflazione… Sono tornato a far parte del team che vede l’inflazione come un problema transitorio… Il debito statunitense è su una china di insostenibilità ma non è un problema immediato… Il prossimo report sull’occupazione ci dirà di più sull’ampiezza del taglio dei tassi di settembre.

Signore e signori, vi presento il prossimo Presidente della Fed, Christopher Waller. Già membro del board dei Governatori dal 2020, giovedì notte ha deliziato la platea dell’Economic Club of Miami con una lista di desiderata della Casa Bianca spacciati per dati macro. E annunciato due cose.

Primo, il taglio dei tassi il 17 settembre ci sarà. Secondo, state certi che il job report previsto per il 5 settembre sarà addirittura esplosivo. Al ribasso, però. Stante la necessità di un taglio da 50 punti base e non solo da 25. Perché lo Standard&Poor’s 500 sopra quota 6.500 punti va sostenuto. E dopo essersi giocata l’ennesima carta Nvidia, ora l’America deve passare all’armamento pesante.

Ora date un’occhiata a questa immagine. Nel giorno in cui Donald Trump annunciava il licenziamento di Lisa Cook del board della Fed per una questione di mutui, ecco che proprio Christopher Waller entrava di prepotenza nel novero dei candidati alla successione di Jerome Powell il prossimo maggio. E ci entrava da grande favorito.

Estromesso l’ultimo membro di nomina Biden (e con mandato fino al 2038) che blocca il controllo politico della Fed, la Casa Bianca tra poco avremo la maggioranza. Per tagliare i tassi. E se il tycoon pensa che siano 300 i punti base da limare dall’attuale livello per arrivare a un tasso neutrale, Waller a Miami si è tenuto sul prudenziale. Solo 150 punti base. Casualmente, carico da 90 sul prossimo job report. Tradotto, un jumbo-cut in stile settembre 2024, ovvero nulla più che un pivot colossale per Wall Street come fu all’epoca, è alle porte.

Ma ciò che conta riguardo Christopher Waller è quanto dichiarato in tempi recenti ma non sospetti. Per l’esattezza, il 10 luglio scorso parlando all’uditorio della Federal Reserve di Dallas. Ciò che conta è questo.

Ciò che conta è sottolineato. Ciò che conta rappresenta l’unica via d’uscita per gli Usa, al fine di calciare in avanti il barattolo di quell’insostenibilità debitoria che proprio Waller ha appena negato come criticità attuale. Pur ammettendone l’esistenza. Vuoi dire che la via scelta sia questa e Waller l’esecutore materiale? Se così fosse, avete idea quale sarà l’effetto sugli asset globali di questo clamoroso concambio epocale in seno al bilancio della Fed, di questa Operation Twist su uno Stato patrimoniale che è anche benchmark della liquidità in dollari via swap lines per mezzo mondo?

Perché quanto Waller propone di fare è una sostituzione sulla duration dei titoli di Stato. Di fatto, si suggerisce che metà degli assets in detenzione alla Fed siano Bills, quindi carta a breve termine. E non solo. Perché questa che appare in prima battuta come un’ipotesi accademica da simposio per Banchieri centrali, quasi un pourparler tra un coffee break e uno slideshow, viene di fatto imposta implicitamente come unica via ordinaria per un riassetto che rallenti la dinamica di insostenibilità in atto. Basta leggere il periodo sottolineato a piè di pagina.

Ovvero, ciò che appare già oggi come percorso tracciato è un drastico cambio di maturity in seno alle detenzioni della Banca centrale che deve divenire strutturale da subito e negli anni a venire, poiché l’alternativa è quella di dover scaricare assets a bilancio sul secondario per fare posto a Treasury Bills. E se la Fed vende, la terra trema.

Meglio prepararsi. Perché il futuro Usa pare scritto. E come sempre, contempla conseguenze per tutti. Anzi, effetti collaterali. Di cui apparentemente nessuno sembra preoccuparsi. Perché per quasi tutti, l’argomento di discussione è unicamente la ridicola difesa della altrettanto ridicola e supposta indipendenza della Fed dal potere politico. Chiaramente messa in discussione da Donald Trump. Prima di lui solamente garbo istituzionale e sacrale rispetto da parte del Congresso, vero?

Lunedì è Labor Day. Wall Street è chiusa. Occhio, quindi. Perché quando New York non rischia, solitamente è tempo di stress test.

