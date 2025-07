Complici le dichiarazioni di Trump, sembra esserci l'attesa di un rally azionario negli Usa. Cui occorre fare attenzione

Celebrando il 4 luglio, Donald Trump è stato come sempre perentorio: The stock market is at all time high. We will maintain it. Come in un romanzo epico sulla corsa all’oro, la Casa Bianca prefigura un Klondike permanente per Wall Street.

Sarà davvero così, stante i livelli raggiunti, un mini-ciclo che ormai si avvicina a larghe falcate a +30% dai minimi della correzione di aprile? Da un lato, le serie storiche sembrano dare ragione al Presidente: lo Standard&Poor’s 500 ha terminato in verde ogni singolo mese di luglio dal 2015 a oggi. Inoltre, il Fear and Greed Index della CNN è tornato a segnare extreme greed per la prima volta nel 2025, attestandosi venerdì scorso a 78/100. Ma le criticità non mancano.

A detta di Bank of America, ad esempio, quota 6.300 per lo Standard&Poor’s segna il livello massimo di azzardo. Dopo il quale, oggi più che mai, si entra nell’uncharted territory di dipendenza pressoché totale dalla Fed. La quale, a sua volta domani sarà nuovamente protagonista con la pubblicazione delle minute della riunione di giugno (mercoledì 9 luglio), l’ennesima della sua fase attendista. L’ennesima in grado di attrarre gli strali del Donald Trump in versione Re Mida del mercato.

Ora date un’occhiata a questo grafico. La scorsa settimana, gli investitori istituzionali hanno venduto equities per 2,3 miliardi di dollari, ottava settimana di vendite nelle ultime nove. Mentre la clientela retail continua a comprare. E lo fa su valutazioni altissime.

Ma c’è di peggio. Perché il grafico ci mostra come solo nel primo semestre di quest’anno, gli acquisti retail abbiano superato quelli dell’intero 2021. Ovvero, l’anno dell’esplosione del trading on-line gonfiato dai sostegni pandemici di Fed e Tesoro Usa. Ora date un’occhiata a quest’altro grafico, il quale mostra come le delinquencies (ritardi nei pagamenti superiori ai 90 giorni) su tutti i tipi di finanziamento personale (mutui, mutui scolastici, carte di credito, rate dell’acquisto auto) negli Usa stiano arrivando a livelli più che allarmanti. E per allarmanti adesso si intende proprio 2008 e 2020.

Di fatto, Mr. Smith pare non pagare bollette, RID e rate. Ma con ogni probabilità si affida alle finanziarie per acquistare equities. Nella speranza di potere poi sanare tutto con i proventi azionari. Cosa può andare storto in una logica simile?

Una cosa è certa: in un’economia come quella Usa basata al 70% sui consumi personali, Mr. Smith non può essere lasciato in balia di pignoramenti e sussidi alimentari. Chi punta sul super-rally, quindi, incorpora l’ipotesi di un aprile 2.0, cui la Fed farà seguire uno tsunami, magari tagliando di colpo 50 o 100 punti base dopo l’estate? Per questo Bank of America segnala il sell signal a 6.300?

Ma più ancora dell’azionario, sarà l’obbligazionario Usa a guardare con estrema attenzione alle minute della Fed. Dopo il calo dei rendimenti garantito dalle due settimane di paura atomica iraniana che hanno spinto gli investitori verso la carta di Zio Sam, soppesando e valutando gli ayatollah come più pericolosi dei 7 trilioni di debito da rifinanziare da qui a fine anno, ora una nuova criticità va a sommarsi al quadro di equilibrio precario attorno al Tesoro statunitense. Non a caso, riecco la pantomima dei dazi esplodere in maniera fragorosa.

Questa settimana, infatti, andrà in scena una tacita, implicita ma altresì molto chiara prova del nove rispetto a quale sia il vero profilo di rischio che il mercato prezza sul debito Usa. Il via libera al Big Beautiful Bill, il piano di riforma fiscale, ha infatti immediatamente portato con sé quanto rappresentato nei due grafici, un’implicita ammissione di calcio al barattolo dell’Amministrazione in carica rispetto alle necessità contingenti e di lungo periodo. In primis, appunto la sostenibilità dei conti pubblici.

Se l’effetto Teheran aveva garantito un netto calo del tasso pagato sul decennale, sceso in due settimane da oltre il 4,50% al 4,24% di metà della settimana scorsa, ecco che ora occorre capire se l’inesorabile e rapido ritorno sopra area 4,34% vada ascritto alla disputa commerciale con l’Ue o a quanto licenziato fra Senato e House nell’ultima settimana. Ovvero, l’aumento del deficit incorporato nel Big Beautiful Bill porterà la proiezione del debito pubblico Usa verso uno stock di 55 trilioni entro il 2034. Dagli attuali 37 trilioni. E non basta, perché questo comporterà l’aumento fino a quasi il 25% di tutte le entrate fiscali Usa per la voce di spesa per interessi nel medesimo arco temporale.

Che fare, quindi? Il mercato dovrà svelare l’arcano. Davvero interessa questa che appare una scelta irresponsabile? Se sì, al ritorno dal lungo weekend del 4 luglio i rendimenti del decennale dovrebbero riesplodere in breve tempo in area 4,40-4,45%. Se così non fosse, occhio alle implicazioni e allo spillover dell’obbligazionario sulle equities.

Perché a quel punto, chi investe potrebbe unire i puntini della scadenza sul roll-over di debito (9 trilioni totali da qui alla prossima primavera) con la scadenza del mandato di Jerome Powell alla guida della Fed (maggio 2026), decidendo che la logica dello sfinimento politico e del buen ritiro pensionistico (anche Jerome Powell, al netto delle rassicurazioni dei Dem, tiene famiglia) potrebbero far cedere il Governatore ormai in uscita (e quasi certamente destinato a una consulenza d’oro in qualche banca che opera da Primary Dealer, esattamente come accaduto con Janet Yellen).

Già dopo Jackson Hole. O magari anche prima, in caso la data del 1 agosto fissata da Scott Bessent come 1.347mo ultimatum all’Ue, dopo un’eventuale no deal del 9 luglio e la conseguente letterina di preavviso, generasse l’effetto voluto sulle proiezioni macro. A quel punto, taglio shock grazie ai tassi di interesse rimasti strategicamente alti per schiacciare i rendimenti al momento giusto. E pivot di liquidità per una Wall Street che, dopo un’altra pausa, volerà davvero alle stelle. Come promesso dal Presidente.

La variabile impazzita? Il voto di fiducia su Ursula Von der Leyen. Il detonatore di una bomba a orologeria su cui, come europei, siamo seduti. E che l’Ue temo non sappia essere già attivato.

