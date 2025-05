Voi sapete che il famoso accordo commerciale fra Usa e Regno Unito, quello che a detta dei media dovrà essere il playbook per le future negoziazioni fra Washington e Bruxelles, è talmente rivoluzionario e omnicomprensivo da aver generato questa reazione nei rendimenti obbligazionari Usa?

Certo, il sussulto da cane di Pavlov di Wall Street e le cronache della stampa autorevole dicono altro. Anzi, vi hanno detto altro. D’altronde, un po’ di cortina fumogena era davvero necessaria, visto che mentre si gridava al miracolo spartiacque per questa pagliacciata, a Mosca venivano siglati nello stesso giorno 26 accordi operativi fra Russia e Cina.

Eh già, qui occorre mettere in campo una buona dose dell’armamentario propagandista. Perché non so a voi, ma al sottoscritto il fatto che il debito Uds decida di festeggiare questa novità così eclatante con una bella inversione della curva dei rendimenti fra titoli a 1 e 2 anni, appare estroso. Molto estroso. Roba da cabaret.

Vuoi vedere che, forse, chi detiene la carta ciclostilata di Zio Sam non è così fesso da ritenere credibile un accordo che mantiene in vita i dazi del 10% nei confronti di Londra, pur millantando svolte epocali nei rapporti commerciali fra i due Paesi? Eh già, perché al netto delle grancasse, quanto annunciato si è risolto solo in un non aggravamento della situazione. Nulla più. Situazione che, tra l’altro, a oggi non vede alcun regime tariffario in atto.

Siamo esattamente a metà dei 90 giorni di rinvio decisi da Donald Trump nell’immediata vigilia della sua entrata in vigore. Stiamo insomma parlando del nulla. Mentre i dati parlano chiaro. Come ad esempio, il traffico al porto di Long Beach, quello dipinto da tutti come un deserto: massimo da due settimane fra Cina e Usa. Senza nemmeno che il dialogo fra i due Paesi sia iniziato.

E che dire del dato appena pubblicato, in base al quale nonostante il -21% dell’export verso gli Stati Uniti, le esportazioni totali del Dragone nel mese di aprile abbiano segnato un +8,1%, garantito da Asia ed Europa? Ma questo non ve lo dicono.

Da ieri, poi, la pantomima riguarda la proposta di Donald Trump di tassare i super-ricchi fino al 40%. In compenso, nessuno si è preoccupato di discutere i contenuti del tweet di cui vi ho parlato ieri e con cui l’inquilino della Casa Bianca annunciava un taglio delle tasse monstre per il ceto medio e basso. Via la tassa sugli straordinari, sulle mance (il vero salvavita di un esercito di milioni di lavoratori a salario minimo) e sulla sicurezza sociale per gli anziani. Tradotto, miliardi e miliardi. Nell’ordine delle centinaia. Destinati a tradursi in altro debito. Nell’ordine delle centinaia di miliardi. Al netto di ormai 37 trilioni di stock e 1,2 trilioni solo di spese per interessi. All’anno.

In compenso, tutti a sbandierare i tagli del Doge e l’argent de poche tutto ideologico dei sussidi ad Harvard. Sarà per questo, forse, che i rendimenti obbligazionari sembrano decretare come la ricreazione sia finita?

Volete che ancora una volta debba ricordarvi come da qui a 12 mesi gli Usa debbano fare roll-over su qualcosa come 9 trilioni di dollari di debito in scadenza, 7 dei quali entro l’autunno e come questa sia l’unica, assoluta priorità della Casa Bianca? Certo, la versione in base alla quale tutti tagliano tranne la Fed, è comoda. Il siparietto stile Sandra e Raimondo fra Donald Trump e Jerome Powell, decisamente mediatico. Ma attenzione all’Asia. E al malcelato disprezzo con cui i media hanno raccontato – anzi, pressoché ignorato – l’incontro fra Vladimir Putin e Xi Jinping a Mosca prima della parata per il Giorno della Vittoria. Lo ripeto: 26 accordi su commercio, energia e difesa firmati in un giorno.

Non a caso, a detta di Eurizon SLJ Capital the dollar may face a $2.5 trillion avalanche of selling as Asian countries unwind their stockpile of the world’s reserve currency. Interpretazione che Bloomberg ha ritenuto degna di un approfondimento. L’intervento monstre della Banca centrale di Hong Kong a difesa del peg tra valuta locale e dollaro di mercoledì scorso parla chiaramente la lingua di un’ultima vestigia di colonizzazione finanziaria occidentale dell’Asia che pare in via di sgretolamento.

E non pensiate che il rally dell’oro fisico non abbia nulla a che fare con questo. O il fatto che Bitcoin, nel silenzio generale dopo mesi di hype imbarazzante e interessata, sia tornato sopra i 100.000 dollari per la prima volta da febbraio. Casualmente, in contemporanea con la mossa di stimolo della Banca centrale cinese attraverso taglio dei tassi e dei requisiti di riserva. Un proxy. Ma della liquidità Fiat.

A tal proposito, avete notizia della famosa riserva strategica in cryptovalute annunciata dalla Casa Bianca con ordine esecutivo a favore di telecamere? E dell’ispezione di Elon Musk con il suo Doge nel caveau di Fort Knox per certificare come all’interno delle vaults vi sia oro e non tungsteno verniciato? Nessuna notizia? Davvero? Washington è il dito. La Luna sta dall’altra parte. Che questo piaccia o no.

