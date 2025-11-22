Mentre tutti guardano Nvidia e i suoi conti c'è qualcosa di più importante che sta accadendo e che ha a che fare con Bitcoin

Fregatevene di Nvidia. Certo, quanto accaduto giovedì sera a Wall Street fa impressione. Anzi, diciamo che l’arco temporale può essere ampliato a 36 ore, se vogliamo focalizzarci sulla price action del titolo tech per antonomasia. Durante il quale lo swing è stato di 900 miliardi. Mentre lo Standard&Poor’s in 5 ore nella giornata del 20 novembre ha bruciato 2 trilioni di market cap.

Come anticipato, cifre che fanno sensazione. Ora, vi invito a leggere o rileggere il mio ultimo articolo. C’era già tutto scritto. C’era il segreto di Pulcinella svelato. Cos’è cambiato rispetto alle ultime trimestrali record di Nvidia? Che il rimbalzo dalla tensione dei giorni di attesa si è rivelato del gatto morto a tempo di record.

Ma guardate qui, un paio di perle contenute proprio nei conti della trimestrale presentati mercoledì a Borsa chiusa: quanto pensavate che il mercato potesse collettivamente autoconvincersi che quei numeri record potessero andare d’accordo con un’ammissione di gioco delle tre carte simile?

Non solo esplodono le scorte ma addirittura si dice chiaro e tondo che il mitico e prodromico accordo multi-miliardario con OpenAI è solamente in fase esplorativa. E non è affatto detto che divenga mai realtà operativa. Il sottoscritto vi ha messo in guardia da mesi. Ma oggi, ecco che la situazione che ci troviamo di fronte è quella che la criminologia utilizza per descrivere la volontà del serial killer di farsi arrestare: lasciare volontariamente indizi sui luoghi dei delitti. Perché stanco. O perché ormai, la posta è talmente alta da necessitare sempre più adrenalina. Insomma, chi crede ai numeri ufficiali di Nvidia o non capisce niente di finanza oppure è in malafede. Tertium non datur.

Sarà questo redde rationem a terremotare gli indici? No. I rischi arrivano da altrove. E hanno a che fare con il progetto di Bitbonds e tokenizzazione del debito pubblico Usa cui ho dedicato due lunghi articoli di inchiesta. Tutto ruota attorno a MicroStrategy, l’azienda di Michael Saylor che da sempre è il proxy nel mondo equity di Bitcoin, la cinghia di trasmissione da blockchain e Wall Street.

Il processo sta accelerando. A rotta di collo, ancorché nel silenzio dei media autorevoli. Gli stessi che ci hanno messo quattro mesi a capire che il CapEx record per i data centers era soltanto la fase successiva alla partita di giro sulle Gpu. E il tracollo ulteriore del valore di Bitcoin a cui stiamo assistendo da giorni, sta assumendo con il passare delle ore il profilo della sabbia che scende nella clessidra. Sempre più veloce.

Non lo dice il sottoscritto, noto complottista e catastrofista. Lo scrive, nero su bianco e attraverso un report che appare decisamente serio, nientemeno che JP Morgan. Casualmente, la prima banca a investire in Bitcoin proprio attraverso il backdoor delle detenzioni azionarie in MicroStrategy. In data 20 novembre, pubblicava questo. Ovvero, l’inizio formale del conto alla rovescia verso il nuovo, potenziale regime di digitalizzazione del debito Usa. Via detonazione del suo veicolo privilegiato come ponte fra crypto e istituzionali.

Il 15 gennaio prossimo, infatti, l’Msci potrebbe decidere l’esclusione di MicroStrategy dai propri indici a causa della sua natura di fondo. Già, avete letto bene: fondo. Perché la macchina messa in movimento da Michael Saylor si basava su una strategia chiara e semplice. Durata ben 5 anni con la compiacenza di tutti. Msci e Sec in testa.

Ovvero, utilizzare i soldi degli azionisti per acquistare e accumulare Bitcoin. Statutariamente. Come unica mission. E sempre di più. Tanto più la valutazione saliva, più acquistava. E nell’ultima settimana, a fronte di sprofondo prima sotto quota 100.000 dollari e poi addirittura sotto 90.000, Michael Saylor bombardava X con il suo invito a non mollare. E, anzi, aumentare gli acquisti di Bitcoin sui minimi attuali.

Ma, appunto, di colpo e con piglio da novello Catone, ecco che la regolamentazione lassista del Msci pare essere tornata in auge con profili di inderogabilità. Casualmente, è appunto stata JP Morgan a richiamare tutti a un maggior rispetto delle regole in tal senso. Nel pieno del tonfo. E cosa dicono quelle regole? Quando le cryptovalute eccedono il 50% dei tuoi assets, non sei più classificabile come aziende. Ma come fondo, appunto. Quindi, impossibilita alla quotazione su indici azionari. E a oggi, MicroStrategy vede quelle ratio al 77%.

Peccato che la red line statutaria sia stata varcata mesi fa, ovviamente. Ma stante le allora esorbitanti valutazioni della cryptovaluta e soprattutto l’entusiasmo collettivo per il piano di Riserva strategica Usa e il Genius Act, nessuno fece caso a quel Rubicone varcato. E oggi, cos’è cambiato, cosa ha spinto JP Morgan a pubblicare quel report così allarmante?

Questo: ovvero, -40% di valutazione in un mese e -68% dal picco massimo. MicroStrategy sta collassando. E lo sta facendo alla luce di uno stato patrimoniale che ci certifica detenzioni di Bitcoin per 649,870 unità a un prezzo medio di 74,433 dollari.

Tradotto alla luce della valutazione raggiunta nella giornata del 20 novembre, un altro 15% di calo nel prezzo della cryptovaluta per antonomasia e la posizione di MicroStrategy entrerà un regime di rosso. Solvibilità a rischio. A quel punto, Michael Saylor potrà continuare a comprare con i soldi degli azionisti o dovrà fare i conti con margin calls e outflows di capitali che renderanno quelle ultime potenzialmente letali?

MicroStrategy ha negoziato su una ratio media di 2.5x rispetto al valore di Bitcoin. Un premio che ha garantito all’azienda e al titolo un premio da 20 miliardi di dollari, più o meno. Tramutati chiaramente in acquisti a go-go. Oggi siamo a 1.11x. Come dire che il mercato sta già prezzando un rischio esiziale per quei 57 miliardi al valore attuale che l’azienda incorpora tramite le detenzioni crypto, stante l’apparente e inarrestabile emorragia interna dovuto al calo del prezzo.

E ora? Se davvero Msci dicesse basta, cosa accadrebbe, da subito e in maniera pressoché automatica? I calcoli fatti da JP Morgan parlano di 2,8 miliardi di outflows immediati che salgono a 8,8 miliardi, in caso anche gli altri indici equity seguissero l’esempio dell’Msci. Sapete a livello concreto questo in cosa si tradurrebbe? Fine della strategia corporate di acquisto/detenzione di Bitcoin tramite equity. Chi vuole farlo, dovrà acquistare solo Etf. Con somma gioia delle banche che fiutarono l’affare in tempi non sospetti. Casualmente, BlackRock per prima.

Il tutto con un costo di mining salito a 112.025 dollari a fronte degli 86.300 dollari per Bitcoin al fixing del 20 novembre: se per caso i miners sospendessero, poiché spaventati dalla prospettiva di perdere soldi, dove precipiterebbe in un batter d’occhio il prezzo della cryptovaluta? Ma voi pensate che la Casa Bianca lascerà che MicroStrategy diventi la potenziale Lehman crypto? Tramite Primary Dealers e qualche trucchetto di acquisto diretto del Tesoro già contemplato dal Genius Act, Bitcoin diverrà strumento istituzionale. E il progetto di tokenizzazione del debito monstre degli Usa, qualcosa più che un’idea accademica.

Sapete cosa ha fatto ripartire il crollo di Bitcoin? L’annuncio del Governo giapponese di un folle piano di stimolo da 265 miliardi di dollari. E cosa chiese il Segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent, proprio al neo-insediante Governo giapponese durante la sua visita del 20 ottobre scorso a Tokyo? Che mettesse la Bank of Japan in condizione di poter alzare i tassi. E cosa c’è di meglio che un mega-piano inflattivo per combattere l’inflazione, cui rispondere poi con un rialzo dei tassi il 18 dicembre? Tout se tient. Nvidia è solo rumore di fondo.

