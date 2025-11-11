Sembra che possa naufragare ancora la possibilità di un accordo tra Ue e Cina, con conseguenze negative per l'economia europea

Il (non) rapporto bilaterale Ue-Cina negli ultimi quattro giorni ha registrato un up and down dal tempismo e dalle modalità terribilmente sospette. Non fosse altro per una concomitanza di eventi che nei prossimi giorni potrebbe portare Pechino a decisioni senza precedenti a livello di ritorsione economica verso Bruxelles. E proprio nelle stesse ore in cui il Governo olandese annunciava la risoluzione del caso Nexperia, dopo la clamorosa marcia indietro e la decisione di dissequestrare l’azienda e garantirne il ritorno del controllo in mani cinesi in cambio dello sblocco di spedizione di terre rare.

Ma veniamo all’atto che potrebbe generare il casus belli definitivo. Venerdì scorso, la numero due di Taiwan, Hsiao Bi-khim, ha infatti tenuto un discorso al Parlamento europeo ospite dell’Icap, Inter-Parliamentary Alliance on China, un’associazione a livello globale la cui unica ragion d’essere politica appare il fomentare escalation nei rapporti fra Occidente e Cina attraverso palesi provocazioni. Tra i co-fondatori dell’Icap non a caso compare Marco Rubio, oggi segretario di Stato Usa.

E se il discorso ha già spinto Pechino a chiedere conto riguardo la scelta europea di dare ospitalità a un intervento palesemente secessionista di Taiwan, una delle poche red line poste della Cina nelle mediazioni internazionali, a far pensare è appunto il timing dell’ospitata. Nel pieno della discussione fra Ue e Cina rispetto a un accordo di libero scambio che si ponga come implementazione a quel Cai (Comprehensive Agreement on Investment) contro cui gli Usa si opposero in maniera a dir poco veemente.

Un primo tentativo di sabotare l’accordo avvenne nel marzo 2021 con le sanzioni contro alcuni politici cinesi sul tema del genocidio degli Uyghuri, cui Pechino reagì in rappresaglia con sanzioni contro membri del Parlamento Ue. Alla fine, il dialogo sul Cai morì in culla. Come gli Usa desideravano.

E a nessuno è sfuggito l’apparente playbook che sarebbe entrato in azione anche in questi giorni, quasi in una replica del piano vincente per raddoppiare gli sforzi e ottenere un’escalation sanzionatoria fra Cina e Ue. Che, oltre a uccidere qualsiasi tipo di accordo commerciale sgradito a Washington, permetterebbe proprio agli Usa di detenere il monopolio delle relazioni bilaterali con Pechino. Stringendo Bruxelles all’angolo e costringendola a un ruolo subalterno e di continua triangolazione ricattatoria nei rapporti.

E come se il blitz dell’Ipac non fosse stato sufficiente a far intendere una strategia diplomatica parallela e sotterranea, ecco che l’innalzamento della tensione fra Bruxelles e Pechino ha immediatamente rimesso in discussione il già imbarazzante sviluppo dell’affaire Nexperia, dopo l’annuncio de L’Aja di un accordo a seguito della sua altrettanto imbarazzante capitolazione.

Perché alla base dell’intera vicenda c’era la cosiddetta BIS 50% rule imposta da Washington alle controparti europee e che prevede appunto come la sussidiaria di un’azienda cinese sanzionata dalle autorità di Washington venga in automatico colpita da un’azione paritaria da quelle europee. E dopo il sanzionamento nel dicembre del 2024 della controllante cinese di Nexperia, Wingtech Technology, da parte Usa, ecco che le autorità olandesi hanno sequestrato l’azienda e acceso un durissimo confronto con la Cina.

Il problema? Che nel corso dell’ultimo incontro Trump-Jinping, il leverage cinese sulle terre rare ha portato il Presidente Usa all’eliminazione totale della BIS 50% rule, rendendo di fatto totalmente inutile – e, anzi, gravemente controproducente e autolesionista – il braccio di ferro de L’Aja su Nexperia. Nel contempo, Pechino avviava la sua rappresaglia, bloccando le spedizioni di terre rare e componentistica verso la sua sussidiaria europea. E, contestualmente, verso i suoi clienti. In gran parte, aziende legate alla logistica e alla produzione del ramo automotive. Di suo, già gravemente penalizzato dalle legislazioni green e proprio dalla concorrenza cinese in fatto di EV.

Insomma, attenzione a quanto già nel corso di questa settimana Pechino potrebbe comunicare in via ufficiale a Bruxelles, stante un prodromo di protesta formale che pare già inoltrato presso le autorità europee per canali diplomatici. Se come sembra, l’Ipac sarà riuscita per la seconda volta in 5 anni a sabotare un accordo commerciale fra Ue e Cina, il processo di deindustrializzazione che vede protagonista l’Europa dal Covid in poi potrebbe entrare in una spirale centripeta di accelerazione con conseguenze difficilmente immaginabili. Ma anche con rapidità certamente in grado di spiazzare qualsiasi tipo di risposta Ue a livello di sostegni alle aziende colpite.

Se la logica di quanto avvenuto è quella dell’escalation terminale nella riduzione dello status europeo a vaso di coccio delle relazioni transatlantiche bilaterali, i danni economici saranno difficilmente calcolabili. E forse qualcuno dovrebbe cominciare a porsi delle domande su finalità e ruoli di certe associazioni che sembrano operare più da quinte colonne di interessi esteri che da bastioni della democrazia. Magari ampliando anche il campo visivo a quel vespaio chiamato affaire Ucraina. La quale, tra parentesi, sempre venerdì ha per l’ennesima volta risposto picche alle richieste di compromesso dei detentori del suo mega-warrant indicizzato al Pil, lo stesso andato in default lo scorso giugno.

Chiaramente, nessun ha chiesto l’attivazione dei cds. In compenso, l’ingresso nell’Ue, sì. A quel punto, chi garantirà?

