A Gaza si prepara un’altra campagna militare. In Pakistan contano le ore e anche i giorni. Per l’esattezza, quattro. Sarebbe il massimo di resistenza che l’artiglieria di Islamabad potrebbe sopportare in caso di conflitto ad alta intensità con l’India. Troppe le armi andate in Ucraina, troppo dura la crisi economica del Paese per garantire un riarmo in tempi utili. Quello strano attentato in Kashmir assume contorni sempre più provvidenziali per qualcuno e svela un tempismo quasi chirurgico.

GUERRA INDIA-PAKISTAN?/ La tentazione di Trump, usare Delhi contro Islamabad per indebolire la Cina

A Taiwan il dollaro locale è letteralmente esploso nel cambio con quello statunitense, un qualcosa di mai visto prima sull’arco temporale dei due giorni e che riporta il fixing tra le due valute al minimo di 17 anni fa. Pessimo segnale per un Paese che esporta. Pessimo segnale per i chip di TSMC. Quelli che verranno prodotti in Arizona per evitare la tagliola cinese. Quantomeno in base al wishful thinking di qualcuno.

OLTRE I DAZI/ I guai dell'Ue tra difesa, Green Deal e Cina

E in attesa di capire se Volodymir Zelensky sarà davvero così pazzo da provare a disturbare la parata del 9 maggio a Mosca, presente in pompa magna come ospite d’onore Xi Jinping, garantendo al proprio Paese un immediato futuro da posacenere in stile Cecenia, forse è il caso di fermarsi un attimo a valutare quanto accaduto nel fine settimana. Perché gli 8 membri Opec – inclusa la Russia – hanno deciso un aumento della produzione giornaliera per il mese di giugno che si è rivelato triplo di quanto fatto trapelare prima del meeting. Questo nonostante valutazioni già basse e prospettive recessive globali che certo non stimoleranno extra-domanda.

SCENARIO USA/ "Trump, popolarità in calo: ora deve agire su tasse e prezzi, ecco la linea rossa"

Perché l’Arabia Saudita si è premurata di far sapere che è fiscalmente in grado di reggere un breakeven con il prezzo del barile sotto i 60 dollari? Nel frattempo, gli Houthi perforano l’imbattibile scudo difensivo israeliano e arrivano con un missile all’aeroporto di Tel Aviv. Arrivano. O vengo lasciati arrivare? Casualmente, dopo quel blitz, Israele avvisa che l’Iran la pagherà. Richiama migliaia di riservisti. E prepara il nuovo, terminale attacco su Gaza.

Sta per accadere qualcosa. Qualcosa che va oltre la pantomima dei dazi. Le ridicole immagini photoshoppate della Casa Bianca. Persino oltre le baruffe chiozzotte fra la stessa Casa Bianca e la Fed, la quale domani sarà chiamata a dirci cosa intende fare con i tassi di interesse.

Ora guardate questi due grafici. Il mercato prezza recessione. O, quantomeno, l’onda sta montando.

Per ora si ipotizza soltanto un rallentamento marcato, ma senza ingresso ufficiale in contrazione. Ma ci vorrà poco. Un paio di delusioni proprio dal Fomc e tutto diverrà automatico. Altrimenti, via con le manipolazioni dei dati sull’inflazione. Esattamente come accaduto con la narrativa del soft landing, generata in vista del voto presidenziale e durata per trimestri, nonostante i dati macro parlassero chiaro. Almeno quanto le ridicole revisioni strutturali di ogni lettura trimestrale del Pil.

La seconda immagine invece è proprio correlata al petrolio. E alla sua capacità di operare da proxy, da canarino nella miniera di due opposti epiloghi. Recessione, appunto. O pace, intesa come periodo di calma geopolitica.

Cosa ci aspetta? Forse la questione ucraina sta nuovamente montando a livello di tensione, unicamente per rendere ancora più eclatante l’annuncio di un accordo? O forse davvero l’odio fra le parti è troppo per poter pensare di arrivare a una soluzione diplomatica, come ha suggerito Donald Trump nella sua alluvionale intervista domenicale? O forse è davvero il Medio Oriente a doverci fare paura?

Basta guardare una cartina. Basta guardare dove si trovi il Pakistan. Con chi confini. A quali Stati faccia da cerniera. Forse, l’Opec non sta giocando con i futures o con i breakeven fiscali. Forse sa dell’altro. Forse sa che il prezzo è destinato a salire. Perché la guerra porterà domanda e contemporanea scarsezza di offerta, se – come appare ovvio – le infrastrutture energetiche in quell’area diverranno parte del quadro bellico.

Forse l’Europa che mette sul tavolo l’addio totale al gas russo dalla fine del 2027 sta solamente completando il suo quadro dissolutivo. Perché se vuoi colpire Mosca, dopo 17 pacchetti di sanzioni che hanno fatto il solletico a Cremlino e Gazprom, lo imponi da subito il bando. Oltretutto, millantano durezza dopo un 2024 di importazioni record, proprio nonostante quelle sanzioni-farsa.

Chissà cosa accadrà in Romania da qui al ballottaggio del 18 maggio? Chissà che una fra Bosnia e Serbia non vedano, di colpo, l’opposizione scendere in piazza per qualche non più rinviabile urgenza democratica.

Siamo a un passo dal ciclico incendio del Reichstag che il mondo post-Lehman ci ha consegnato per calciare in avanti il barattolo? Siamo nel pieno del caos. E guardare ai rendimenti dei Treasuries, a questo punto, appare esercizio di stile. L’America avrà il suo roll-over sui 7 trilioni di debito a scadenza ai tassi sostenibili che cercava. Perché al netto di un Treasury che ha già annunciato un’implementazione del suo programma di buyback, un’eventuale espansione del quadro bellico al Medio Oriente o addirittura al confine indo-pachistano o ai Balcani, tramuterebbe la carta di Zio Sam nuovamente in bene rifugio. E quei rendimenti calerebbero.

L’unica anomalia? Potrà mostrarcela l’oro. Ma è meglio mettere da parte le preoccupazioni per gli scaffali vuoti nei Walmart. All’orizzonte i nuvoloni neri non sono solo quelli del meteo di un maggio che si mostra appendice di un inverno che non vuole mollare la presa. Basta unire i puntini di quanto sta accadendo. E tirare a sorte su quale sarà il detonatore. La reazione a catena è garantita. Chi rischia di essere colpito dal ritorno di fiamma, invece, è il vero quesito da porsi. Se fossero i Balcani, ad esempio…

— — — —

