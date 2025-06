Cosa farà la Bce oggi? Nuovo taglio dei tassi come previsto da tutti, stante anche un’inflazione dell’eurozona casualmente scesa sotto il target del 2% proprio in tempo per il board di giugno? Più che probabile. Ma, sinceramente, poco importa.

E non lo dico io, chiedete a chiunque abbia un mutuo, quale sia stato il beneficio ottenuto dagli ultimi interventi. Nulla. Oppure andate in banca a chiedere un prestito e vedrete che le condizioni/garanzie richieste certamente non rispecchieranno l’atteggiamento da colomba dell’Eurotower. Ciò che importa è capire quanto sia non solo inutile ma addirittura pericoloso questo trend, poiché va a inserirsi in un contesto che potrebbe paradossalmente richiedere interventi emergenziali al rialzo. In grado di far deragliare qualsiasi economia. Qualsiasi.

Figuriamoci quella europea, il cui dato positivo del primo trimestre, tanto magnificato da alcuni analisti, si basa sostanzialmente solo su questo. Ovvero, un’anticipazione feroce delle esportazioni verso gli Usa in vista delle ormai 154 scadenze sui dazi annunciate e poi rinviate. Punto, nessun miglioramento macro.

Anzi, il dato della disoccupazione tedesco è da brividi, quello dei servizi francesi anche peggio. Oggi ciò che è importante fare è porsi una domanda semplice, la quale trae spunto da questo grafico: come pensiamo di vincere la guerra contro l’inflazione, la quale a livello di impatto reale sul potere d’acquisto è ancora almeno doppia di quella utilizzata dalla Bce per la sua estrosa data-dependency, quando oggi il nemico si presenta sul campo con artiglieria pari a 21,86 trilioni di dollari in massa monetaria M2 circolante, nuovo record assoluto?

Per carità, è pur vero che viviamo in un mondo dove ormai sono molte le anomalie che accettiamo come normalità. Ad esempio, il fatto che il numero uno del comitato di auditing di Nvidia, Mark A. Stevens, ieri abbia venduto titoli della medesima azienda per 552 milioni di controvalore. Proprio poche ore prima che Donald Trump decidesse di rinviare i dazi verso alcuni prodotti cinesi al 31 agosto. Terre rare, ring any bells?

O il fatto che, giustamente, martedì il mercato abbia festeggiato la miglior ratio di domanda dall’aprile 2024 per l’asta del bond decennale giapponese. Scordandosi però di mostrare l’altra faccia della medaglia. Ovvero ciò che è avvenuto prima dell’asta in sede di tipografia Lo Turco in salsa di soia e che ha finanziato quella domanda, facendo miracolosamente calare il rendimento su quella scadenza da 1,515% a 1,479%.

Insomma, si è stampato – per così dire – off the books. E tanto per andare sul sicuro, la Boj ha anche comunicato come da oggi fornirà dollari via collateral pool. Insomma, l’amica Fed riapre le swap lines in grande stile. Mentre il carry trade salvato per l’ennesima volta da quella stamperia generalizzata che ha manipolato il cambio dollaro/yen garantirà il latte materno a flusso costante per Wall Street.

Ci si indebita a tassi risibili in valuta nipponica e poi si investe in assets denominati in biglietti verdi. Capitalizzando il lucroso arbitraggio. Salvo poi incorrere ogni tanto in un 5 agosto. E perdere anche le falangi. Ma siccome la prudenza non è mai troppa, ecco che oggi sempre la Bank of Japan opererà anche un bel buyback di debito per 20 miliardi di yen. Insomma, le banche scaricano alla bad bank travestita da Banca centrale la cartaccia più a lungo termine che non negozia nemmeno per miracolo.

E a proposito di facce della medaglia nascoste, ecco che quest’altro grafico ce ne offre una che fa decisamente riflettere. Mostrare il livello da record assoluto delle scommesse short degli investitori istituzionali contro bond a lunga durata pare scorretto senza pubblicare anche l’immagine dell’altro capo del trade? Ovvero, gli acquisti dei medesimi bond per futura consegna via repo.

Vero, forse un pochino è scorretto. Il problema è che quelli vivono nel fatato mondo del condizionale. Mentre questi short rischiano di essere l’epilogo molto declinato al futuro prossimo di una scommessa stile omen sul TLT – l’Etf che traccia appunto l’andamento di Treasuries con durata superiore a 20 anni – e che potrebbe generare qualche rogna. Subito. Senza condizionale.

Se teniamo a mente come stella polare quei 7 trilioni di debito che gli Usa devono rifinanziare a tassi ben più bassi di quelli attuali. Ed entro una fine anno che ormai è distante solo un semestre. E a un dollaro in ribasso che pare operare da proxy a un’esplosione al rialzo di quei rendimenti obbligazionari, almeno stando alla fine della correlazione mostrata nel post di ieri mattina.

Questa è la situazione. Sormontata come un’enorme candelina sulla torta di compleanno da un mondo che annega in 21,86 miliardi di massa monetaria M2. Sicuramente, andrà tutto bene. Se qualcuno si sacrificherà. Più o meno volontariamente, pare un dettaglio. Attenti solo che la candelina non si riveli un candelotto.

Questo il contesto in cui la Bce si appresta a tagliare i tassi. E i grandi economisti a chiederne ancora e ancora. Praticamente, whisky a un alcolizzato. Millantando quella mossa come una forma efficacissima di disintossicazione. Olé.

