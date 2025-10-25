L'Ue si è messa in una situazione molto pericolosa e non sembra rendersi conto che rischia una nuova crisi energetica

Sarà crisi energetica. Peggiore di quella del 2022. Perché andrà a colpire un Continente già in piena de-industrializzazione. A sancirlo ufficialmente, l’Eurogruppo dell’altro giorno. L’Europa vuole farsi del male. L’Europa, forse, vuole porre fine all’accanimento terapeutico del suo perenne stato di incompiutezza.

Attenzione, perché sulla questione delle nuove sanzioni Usa contro la Russia, cui appunto l’Ue si è immediatamente accodata scodinzolante con il 19° e terminale pacchetto di bandi e veti che mettono la parola fine alla possibilità di una Canossa energetica verso Mosca, si sta facendo una disinformazione pericolosa. Basata su un assunto tanto formalmente vero, quanto fuorviante a livello sostanziale. Ovvero, il fatto che adesso Mosca e i suoi introiti energetici crolleranno, poiché Cina e India hanno sospeso gli acquisti di greggio via mare in ossequio alle sanzioni Usa.

Partiamo da Nuova Delhi. La quale, in effetti, ha dovuto statutariamente comunicare il blocco delle importazioni, poiché in seno al contratto di fornitura stipulato con Rosneft, l’eventuale imposizione di sanzioni da parte di Washington verso quella controparte avrebbe immediatamente fatto scattare la sospensione.

Ora date un’occhiata qui, un titolo del Financial Times pubblicato nelle stesse ore in cui la Germania che ne è protagonista fingeva indifferenza e mostrava i muscoli in sede Ue.

Per quanto Berlino millanti, la rocambolesca e carissima privatizzazione quasi overnight di Uniper del 2022 – ricordate la Lehman energetica – non è stata dimenticata. E la stessa Rosneft che vedrebbe a rischio il suo fruttuoso commercio alternativo con l’India, oggi sarebbe già protagonista dell’agenda ipocrita e parallela della Germania che necessita di ottenere un’esenzione per le sue raffinerie. Quanto pensate che durerà l’intransigenza indiana?

Una prima risposta potrebbe giungere nel fine settimana dal vertice Asean di Kuala Lumpur, dove gli Usa intendevano offrire a Nuova Delhi un compromesso a cui non si poteva dire di no. Ovvero, abbassamento del regime tariffario a un forfait del 15% in cambio però dello stop totale all’approvvigionamento energetico da Rosneft e Lukoil. Sembrava cosa fatta. Ma come già scritto nel mio articolo di ieri, il colpo di teatro arrivava proprio nel giorno della grande offensiva energetica occidentale contro Mosca: il Premier indiano faceva sapere che non si sarebbe recato in Malaysia. Come dire, al momento nessuna fretta di chiudere le porte all’energia garantita e a basso costo di Mosca.

Certo, gli accordi li preparano gli sherpa diplomatici. E possono essere siglati anche dai ministri. Ma quell’eventuale sedia vuota potrebbe davvero dirci molto. Soprattutto alla luce di quanto scritto sempre ieri rispetto alla decisione dell’India di autorizzare l’utilizzo di oro e argento fisici come collaterale nelle operazioni di prestito bancario a livello retail. Di fatto, un gold and silver standard che sembra tagliato su misura rispetto all’agenda da nuovo ordine della Cina. Di cui Mosca, nemmeno a dirlo, è e resta parte integrante.

Veniamo ora alla Cina. La quale ha sì sospeso le importazioni, ma alla luce di una realtà che nessuno sembra particolarmente interessato a far emergere, così da avere un quadro realmente di insieme. Nei primi nove mesi di quest’anno, circa il 17% delle importazioni cinesi di greggio hanno infatti avuto come protagonista Mosca. E molto di quel petrolio è finito negli stoccaggi. Quasi interamente. E per quanto la Cina non riveli ufficialmente i dati relativi alle proprie riserve strategiche, gli analisti sono concordi sul fatto che almeno un milione di barili al giorno siano terminati negli stockpiles del Dragone.

In totale, la Cina ha visto aumentare la sua disponibilità precauzionale contro eventi di mercato o sulla catena di fornitura di qualcosa come 160 milioni di barili solo da inizio anno. Si tratta del massimo dal 2020. Quando però, in ossequio alla paralisi commerciale ed economica da Covid, i prezzi andarono addirittura in negativo. Oggi sono sui minimi, certo. Ma la sola mossa Usa contro Mosca ha garantito al prezzo del barile un +11% in due giorni.

Attenzione a ciò che cerchiamo, quindi, perché potremmo trovarlo. Se infatti Mosca ha operato un front-load a sconto delle proprie esportazioni verso la Cina, esattamente come accaduto al commercio globale in vista delle inesistenti sanzioni Usa, ora la scommessa è quella di un loro calo repentino a causa dei costi della guerra. Ovvero, stante la prospettiva di incassi verso lo zero, si spera che Mosca ponga fine alle ostilità e accetti il cessate il fuoco e il processo negoziale per non svenarsi e non rischiare davvero quel default sui conti pubblici che Corriere della Sera, Stampa e Repubblica annunciano come imminente. Da due anni.

Perché questa scommessa è rischiosa? Perché trattasi del più palese caso di chicken game diplomatico ed energetico di sempre. Ovvero, tutto il nostro leverage diplomatico-energetico si poggia sulla convinzione che la resistenza russa sarà più breve della nostra, a livello di conti e costi. Sicuri che non sia una scommessa persa in partenza? E non lo dice il sottoscritto, lo fa intendere questo, un altro articolo sempre del Financial Times e pubblicato il giorno prima del lancio delle sanzioni Usa e del voto dell’Eurogruppo.

I due principali fornitori di energia dell’Europa dopo la rottura con Mosca, Stati Uniti e Qatar, mettono già adesso in guardia sulla possibile irregolarità nelle forniture, a causa delle limitazioni imposte dal Green New Deal. Quello che Bruxelles pare intenzionata a difendere a spada tratta.

Ora, al netto di tutto, vi pare una mossa particolarmente furba quella di affidarsi totalmente nelle mani di Donald Trump, le cui paturnie diplomatiche e le cui giravolte sono all’ordine del giorno, a fronte di un inverno alle porte, di una de-industrializzazione che già morde e di un rapporto con la Russia ormai totalmente e irrimediabilmente compromesso?

A chi gli faceva notare come Vladimir Putin minimizzasse l’impatto delle sanzioni, Donald Trump ha risposto con un altrettanto spocchioso ne riparliamo fra sei mesi. Bene, la mia premessa iniziale non richiederà così tanto per una conferma o una smentita. Bastano sei settimane.

