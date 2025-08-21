È bene prestare attenzione al mondo legato a Bitcoin e alle cryptovalute, visto anche quel che sta succedendo sul Nasdaq

In tempi come questi, i proxies sono fondamentali. Sapere riconoscere il colpo di tosse iniziale del canarino nella miniera può fare la differenza tra scaricare in tempo, contabilizzando qualche perdita fisiologica e rimanere schiacciati da una sell-off devastante.

Il fatto che Palantir abbia perso 75 miliardi di market cap negli ultimi 5 giorni di trading, vi dice qualcosa al riguardo? E il fatto che Coreweave sia stata talmente colpita e affondata dalle vendite di massa di fine lockup post-Ipo da ricorrere a un prestito ponte da 2,6 miliardi garantito da OpenAI Partnership, cosa vi dice? E il fatto che Nvidia martedì abbia segnato il peggior calo intraday dall’aprile 2021, cosa vi dice? E il fatto che la smart money stia acquistando opzioni put (ribassiste) sull’Etf che traccia l’andamento del Nasdaq, il QQQ, su controvalori massimi dal 2022, mentre la clientela retail da febbraio a oggi ha triplicato gli acquisti di titoli tech Usa, cosa vi dice?

Attenzione poi ai trend che ancora restano sotto il pelo dell’acqua, lontano dai radar e dagli ecoscandagli. Ad esempio, le crypto. Avete notato come si sia parlato molto poco dell’effetto devastante generato dalle parole del Segretario al Tesoro, Scott Bessent, sul finire della scorsa settimana? Parole capaci di spedire le valutazioni di Bitcoin da 124.000 a 117.000 nell’arco di istanti.

Il tutto ruota attorno a questo, ovvero a quella locuzione neutral paths con cui di fatto venivano esclusi acquisti diretti di cryptovalute come strategia di finanziamento del Fondo di riserva strategica del Governo statunitense.

Traducibile con il nostro a saldi invariati, quella formula contempla alcune alternative di intervento. Prima delle quali, la confisca di cryptovalute da attività criminali, come avvenuto in passato con il caso Silk Road. Oppure l’accettazione di Bitcoin come forma di pagamento per le imposte, le multe o le fees federali. Oppure ancora la negoziazione di forme attuali di riserve in assets come l’oro attraverso la loro rivalutazione in cryptovalute. Infine e ben lungi dall’essere fra le alternative più probabili, l’attività diretta di mining diretto da parte di enti governativi e/o federali.

Di fatto, però, ciò che conta appare la presa di distanza del Tesoro da un possibile impegno nell’acquisto di cryptovalute attraverso investimenti ed esborsi diretti. E questa seconda immagine pare dirci qualcosa in più. Anzi, stante il peso della data-dependency da inflazione che ancora aleggia come uno spettro sulle dinamiche monetarie e di impostazione macro dell’economia Usa, pare telegrafarci un quesito.

Ciò a cui stiamo assistendo da sempre in materia di correlazione diretta fra massa monetaria M2 e valutazione di Bitcoin, oggi come oggi e alla luce degli sviluppi, quale proxy vuole offrirci? Quello verso un’impostazione che veda aumentare il valore della cryptovaluta come alternativa alle dinamiche Fiat, il famoso Qe perenne e quindi alla stretta correlazione fra opzione monetaria ed equilibri di mercato?

Oppure rappresenta, de facto, nulla più che un’alternativa alle valutazioni classiche di calcolo dei prezzi, un canarino nella miniera della perdita di potere d’acquisto che si pone come alternativa quasi in tempo reale a strumenti spesso obsoleti e manipolabili come gli indici Cpi e Ppi? In parole povere, l’aumento di Bitcoin è funzione correlata al calo del potere d’acquisto, di fatto un gioco a somma zero che pare uno schema Ponzi?

Attenzione, insomma, a quanto e come Bitcoin potrà reagire ai messaggi più o meno codificati che giungeranno anche da Jackson Hole. Occhio poi alla price action di Ethereum, ad esempio, poiché da sempre configurata e percepita come alternativa alla stablecoin benchmark, stante la sua presenza strategica nei bilanci di players a forte connotazione politica. E con indici di negoziazione che spesso e volentieri mostrano alte concentrazioni sia di acquisto che di liquidazione in blocchi.

Infine, alla luce di quanto accaduto negli ultimi sei giorni, appare sempre meno esercizio di stile il porsi l’interrogativo su come decodificare l’addio di Bo Hines dal ruolo di executive director per i digital assets della Presidenza Usa avvenuto il 10 agosto scorso. A freddo.

Ovvero, l’uomo delle crypto scelto dalla Casa Bianca per gestire la rivoluzione nata dal Genius Act ha deciso di averne abbastanza del pubblico ufficio. Cinque giorni prima della sortita di Scott Bessent sui neutral paths. Sortita o stress test?

Infine, date un’occhiata a questo grafico un’altra di quelle correlazioni che i fanatici dell’alternativa al Sistema non amano particolarmente. Poiché svela l’ulteriore segreto di Pulcinella che alberga in seno a quello originario.

Bitcoin non è legata solo alla massa monetaria M2, ma si muove in perfetta correlazione anche con l’indice che maggiormente beneficia dei flussi di liquidità facile generati da Banche centrali e artifici da vasi comunicanti del Tesoro, ad esempio come il reverse repo o il Tga: il Nasdaq, appunto. Lo stesso Nasdaq che comincia a inviare qualche scricchiolio degno di nota.

Non siamo certamente al Titanic. Ma attendere lo schianto contro l’iceberg prima di avvicinarsi alle scialuppe, di certo non appare strategia particolarmente intelligente. Non fosse altro per i precedenti. E alcune realtà di fondo che cominciano a emergere. Ad esempio, il peso silenzioso dei buybacks sui presunti rallies in modalità Teflon del post-2022. Negli ultimi 251 giorni di negoziazione, 1,1 trilioni di dollari in controvalore di riacquisto titoli. Significa un sostegno implicito alle equities pari a 4,4 miliardi al giorno in domanda di titoli azionari. Falsa e artificiale. Oltre che a discapito di investimenti reali in CapEx.

Non finirà bene. Questo non è il Covid.

