Questo è il vostro servizio sveglia. Ma non per andare al lavoro. Bensì dal torpore a cui, come le proverbiali rane in fase di bollitura, ci stiamo abbandonando.

Mentre i media autorevoli gridavano alla deriva cilena dei disordini in California, stante lo schieramento dei marines e l’appello di Donald Trump all’utilizzo delle leggi anti-insurrezionali, ecco che il vero piano di reset del Sistema cominciava a prendere forma. E attenzione ai numeri di questa pantomima sui dazi, perché non sono certo quelli che vogliono vendervi.

Ad esempio, chi tra voi si è preso la briga di andare a leggere il comunicato ufficiale dell’incontro fra delegazioni Usa e cinese, quello che avrebbe portato all’accordo che scongiura la guerra dei dazi? Non preoccupatevi, mica è stata una vostra mancanza. Semplicemente, il comunicato non c’è. Perché non c’è alcun accordo. E non lo dice il sottoscritto, lo ha dichiarato il Segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent, alla stampa.

Queste le sue parole: I veri e propri negoziati sul commercio con Pechino saranno un processo molto più lungo. E che dire delle parole di Howard Lutnick, Segretario al Commercio Usa, pronunciate nella medesima occasione? Non esiste un testo dell’accordo, solo un patto di approvazione dopo il via libera del Presidente Xi Jinping. Signore e signori, il Circo Barnum è arrivato in città. Come mai nessun quotidiano lo ha fatto notare?

E poi, attenzione alla perla. Stando alle scarne notizie uscite dal vertice (tutte di fonte Usa, non a caso, essendo il Paese che deve vendere fuffa per non ammettere di essere ricattabile), il fantomatico accordo prevederebbe tariffe totali verso la Cina fissate al 55%. In modalità flat. Peccato che stando al precedente accordo, quello del 12 maggio che Donald Trump riteneva oltraggiato dall’atteggiamento di Pechino e che quindi necessitava di questa implementazione, le attuali tariffe Usa nei confronti di Pechino sono/erano del 30% flat e solo con alcune eccezioni merceologiche al 45%. Ora, va bene non amare particolarmente i cinesi, ma davvero li ritenete così idioti? Il popolo dei commerci fin dai tempi di Marco Polo firmerebbe mai un accordo simile?

Anche in questo caso, nessun geniale analista della stampa autorevole ha notato questa estrosa risultanza. In compenso, signore e signori, come vi ho anticipato, l’America ha portato a casa altri numeri. Quelli che pesano veramente. In 41 sessioni di negoziazione, lo S&P 500 ha segnato un +20,4%, il terzo miglior rally della storia. Contemporaneamente, il Nasdaq 100 è salito del 27,3%, a sua volta terzo miglior rally dal 2002. Negli ultimi 20 anni, solo nel 2008 e 2020 il mercato aveva generato recuperi simili. Mica due anni a caso: Lehman e Covid. Alla luce di questo, S&P 500 e Nasdaq 100 stanno negoziando rispettivamente a soli 2,1% e 1,8% dai massimi assoluti. Solo due mesi fa si gridava al nuovo 1929 innescato dalla crisi dei dazi.

Ora guardate il grafico. In virtù di questo, oggi il mercato azionario Usa è di oltre il 50% più grande dell’obbligazionario. Quando accadde negli anni Settanta, nessuna delle due asset class sorrise.

Normalmente il rapporto del mercato dei bond sull’azionario è nella media di oltre il 150%. Oggi è solo il 68%. Dal 2020, le equities hanno segnato un aumento in controvalore di 38 trilioni di dollari (+69%), mentre i bond solo di 17,8 trilioni (+40%). L’angolo caldo e rassicurante di ogni portfolio ha ceduto il suo scettro, lo status di safe sta svanendo. In contemporanea, JP Morgan assegna quello di safe collateral a Bitcoin, come vi raccontavo martedì. Non vi pare che, mentre Los Angeles brucia e attira su di sé telecamere e riflettori, stiamo assistendo al vero, grande reset?

Perché signori, al netto dei numeri che già parlano da soli, il clamoroso rally dai minimi di aprile – a differenza dei due precedenti – è stato ottenuto senza la Fed in campo. E garantendo a Wall Street una bella purga dagli eccessi. Pagata dai proverbiali bodholders dell’altrettanto proverbiale comparto retail, quindi dal solito Mr. Smith che non vuole capire che le ville in Florida costano. E non te le regala nessuno negoziando titoli a valutazioni astronomiche su Robinhood.

Volete saperne un’altra? Dal 5 giugno, giorno in cui esplose dal nulla il clamoroso scontro fra Elon Musk e Donald Trump, il titolo di Tesla ha segnato un +22%. Certo, il giorno stesso fu un bagno di sangue che tutti i giornali vi raccontarono. Ma poi, già a partire dalla campanella di Wall Street successiva, un trionfo. Una bella recita.

E adesso? Adesso si stanno scomodando i casus belli per le grandi occasioni. Nel mirino è finito direttamente l’Iran, il bersaglio grosso. Israele sarebbe pronta a colpire e, casualmente, gli ispettori dell’Iaea certificano con tempismo da centometrista che Teheran sta violando gli accordi sull’arricchimento dell’uranio. Guarda caso, l’Arabia Saudita ha continuato a premere perché l’Opec aumentasse la produzione di petrolio. Sapete JP Morgan in quanto valuta il prezzo del barile, in caso di attacco di Tel Aviv? A 120 dollari al barile. Oggi non arriva a 70. Direte voi, a cosa può servire un’escalation globale di questo genere?

Guardate qui. Dopo tanta pantomima, quei 7 trilioni di debito da rifinanziare entro fine anno sono diventati emergenza. Pubblica. E con toni apocalittici, stante il richiamo alla crisi subprime e al crollo Lehman.

E se il mondo va in fiamme, qualcuno se ne importerà mai dell’inflazione? E, soprattutto, se il mondo va in fiamme, tu investitore punti sull’azionario o sul bene rifugio della carta di Zio Sam? Appunto. Chapeau al Sistema. Faustiano ma assolutamente geniale. Al limite del capolavoro.

