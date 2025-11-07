L'Eurozona potrebbe diventare l'epicentro di una crisi che si sta in realtà sviluppando altrove, in particolare negli Usa

Due commodities e un settore industriale nel mirino. Ma soprattutto, l’Eurozona come epicentro di una crisi che questi assets non convenzionali possono innescare. Il cavallo di Troia del caso? L’AI. Il tutto con conseguenze che, di fatto e alla luce degli insostenibili investimenti messi campo dal comparto tech, potrebbero avere anche ricaschi in stile 2011 sul comparto finanziario.

Tutto è accaduto in meno di tre giorni. Attorno a noi. Anche se i segnali perdurano da settimane. Partiamo con ordine.

La scorsa settimana, l’Associazione europea dei costruttori di automobili (Acea) ha lanciato quello che è apparso più di un segnale dall’allarme, poiché in un comunicato stampa si è definita sempre più preoccupata per l’imminente interruzione della produzione automobilistica europea a causa del blocco della fornitura di microchip fondamentali per la produzione. Il settore sta attualmente attingendo alle scorte di riserva ma le forniture stanno rapidamente diminuendo. E ancora: Da un sondaggio condotto questa settimana tra i nostri membri, alcuni prevedono già un imminente arresto delle linee di assemblaggio.

Era lo scorso 29 ottobre. E la nota si concludeva sottolineando come, al tempo stesso, la controversia politica con la Cina rimane irrisolta.

In contemporanea a quella che è una mal sottaciuta crisi delle terre rare con Pechino che l’Europa finge di poter esorcizzare con continui proclami di ritorsione e sedicente autarchia in campo di semiconduttori ancora tutta da generare, ecco l’altra commodity che può fare male. Gli stoccaggi tedeschi di gas non sono mai stati così bassi all’inizio di una stagione invernale dal 2021, anno dell’invasione russa dell’Ucraina.

Un dato che trae il suo elemento di preoccupazione da una contingenza paradossalmente positiva, ovvero lo strutturale calo dei prezzi rispetto proprio all’annus horribilis 2022, quando Berlino fu costretta a nazionalizzare quasi nottetempo Uniper (ricordate la Lehman energetica?) e mettere sul piatto oltre 200 miliardi per sostenere utilities e calmierare i prezzi per cittadini e imprese. Tutto merito della transizione da pipeline a Lng, il gas naturale liquefatto che vede Qatar e Usa come principali fornitori dell’Europa. Ma anche come soggetti in grado di mettere in discussione quegli approvvigionamenti come arma di leverage geopolitico. Senza contare possibili interruzioni, tempistiche di trasporto e costi/ritardi nella rigassificazione.

Finora le prospettive sono quelle di un inverno apparentemente mite a livello climatico, ma quel dato degli stoccaggi deve far riflettere, quantomeno alla luce del rapporto ormai totalmente compromesso con la Russia e con il grado di imprevedibilità nella continuità di partnership con l’Amministrazione Trump. Strettamente connessa a questo environment, ecco la criticità settoriale.

A parziale giustificazione dei deficit post-2022 e di una sospensione del Patto di stabilità troppo spesso sottovalutata nelle previsioni e negli outlook reali, molti osservatori fecero notare come una volta che lo shock energetico fosse stato riassorbito e normalizzato grazie proprio alle misure messe in campo dagli Stati per via di spesa pubblica e interventi di sostegno, l’industria europea avrebbe vissuto una ripresa netta. E trainata proprio dai comparti maggiormente energivori. Ma così non è stato e le immagini lo mostrano plasticamente. Nonostante i costi a livello di conti pubblici e i prezzi drammaticamente calati rispetto al picco di tre anni fa, alla faccia della retorica da speculazione sulla Borsa di Amsterdam.

La ragione? Basta dare un’occhiata: la chimica è morta. E se si pensava che il Green Deal e la sua retorica avessero fatto strame solo dell’automotive, qui la situazione appare decisamente più grave. Ancorché parallela, perché esattamente come nel settore auto, la Cina è il grande competitor. E la grande minaccia. E quando parliamo di chimica, parliamo di tutto a livello industriale.

E parliamo, ad esempio, di Bayer. E di Basf. Una casamatta indigesta alla concorrenza Usa nel settore e già colpita indirettamente proprio dalla cessione di assets Monsanto che Bayer non poteva detenere per ragioni di Antitrust a Basf. Assets che, di fatto, hanno patito a livello finanziario oltre che reputazionale, il ricasco praticamente immediato delle dispute legale sul caso Roundup. Casualmente tramutate in class actions di fronte a Corti statunitensi pronte a condanne in fotocopia.

Terre rare, gas e de-industrializzazione. L’Europa pare pronta a un altro 2022. Con l’aggravante di un leverage energetico in mano Usa che, esplosione dei nuovi circular borrowings di massa per data-center che scalano rapidamente la lista delle priorità della Casa Bianca, potrebbe tramutarsi a breve in arma terminale per azzoppare del tutto un competitor come l’Ue via industria teutonica.

Un’Ue già tramutata in vaso di coccio tra vasi di ferro dal recente accordo Trump-Jinping, ufficializzato nei suoi particolari da Donald Trump nella notte tra sabato e domenica scorsi e, se confermato dai fatti e da Pechino, si sostanzierebbe nella più grande de-escalation di sempre nelle relazioni bilaterali, come mostra la lista di dazi e tariffe ritirate. A quel punto, occhio al Dax. Perché da record a fine di un’illusione senza basi né sostegni, la tempistica sarà overnight. E qui entriamo nel vivo delle ultime 48 ore. Fondamentali. Dirimenti.

Da segnare assolutamente in rosso sul simbolico calendario di ciò che accadrà. Come una sentenza. Nel silenzio generale dei media cosiddetti autorevoli, ecco che martedì scorso una notizia saltava fuori dal nulla: lo sbarco di Nvidia in Germania in una joint venture da 1 miliardo con Deutsche Telekom per la costruzione di data center. Segnale di fiducia nell’Europa, buon’ultima a salire sul bandwagon dell’AI? No. E lo testimoniano implicitamente queste due immagini, le quali hanno soltanto 24 ore di differenza nella loro diffusione sotto forma di notizia esclusiva. E finora non smentita. La prima di Reuters, la seconda del Financial Times.

