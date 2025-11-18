Pare che la Fed di New York abbia organizzato una riunione con le principali banche americane sulle criticità legate alla liquidità di mercato

Stando al Financial Times (non smentito), la Fed di New York avrebbe organizzato una riunione non programmata con le principali banche del Paese per discutere riguardo le recenti criticità legate alla liquidità di mercato. Nella fattispecie, accessibilità e funzionamento della facility repo (Srf).

Di fatto, i tremori sull’interbancario di cui abbiamo abbondantemente parlato nella scorsa settimana. Fattispecie che, se confermata, farebbe riecheggiare in sedicesimi i meeting tenutisi nella medesima location subito prima del crollo Lehman. In sedicesimi, giova sottolinearlo. E che, di fatto, smentirebbe la retorica minimizzante di chi voleva che quanto accaduto tra fine ottobre e inizio mese fosse unicamente riconducibile a poco più che normali dinamiche da window dressing.

SCENARIO PIL/ La finta crescita da cui l'Europa non riesce a liberarsi

Ora, se così fosse, chi sarebbe nei guai? Escludendo bersagli grossi da AI, quantomeno a livello di esposizioni che necessiterebbero ben altri balzi del Sofr e soprattutto drenaggi del repo, restano due sospettati.

Uno, le banche regionali con la loro esposizioni alle tranche più rischiose di Cmbs, le cartolarizzazioni dei commercial real estate che stanno cominciando a rinviare scricchiolii sinistri sotto il peso di delinquencies che hanno superato anche il picco della Gfc. Secondo, il private credit e le sue esposizioni bancarie verso soggetti come First Brands e che hanno già portato alla luce vittime eccellenti come Jefferies, Ubs e la giapponese Norinchukin.

VIA I DAZI SUI BENI ALIMENTARI/ Il "sacrificio" di Trump per non perdere alle prossime elezioni

Ora, questo grafico mette la questione in prospettiva: se come confermato implicitamente dalla riunione presso la Fed di New York, il plumbing stress cui abbiamo assistito ha un ruolo di impatto sistemico, questo appare concentrato su sussidiarie statunitensi di banche estere.

Questo alla luce dei 400 miliardi di drenaggio di cui queste sono state protagoniste negli ultimi 4 mesi. Fame di liquidità in dollari. Perfettamente compatibile con un’esposizione a rischio margin call da tenere il più a lungo possibile sotto il tappeto.

Ma attenzione a questo e alla frase che comincia a circolare a mezza bocca e lontano da orecchie indiscrete sul mercato: Illiquidity premium includes the premium of making up your own price.

SPY FINANZA/ I segnali pericolosi di un 2008 sotterraneo

Guardate infatti quale sia lo spread valutativo del medesimo prestito cartolarizzato verso la medesima azienda, Medallia – società di customer journey (gestione delle esperienze dei clienti e dei dipendenti) con sede a San Francisco – da parte di Apollo e Kkr. Sempre la stessa fonte, commenta così: In the land of private credit, 4 point mark-to-market divergences might not be a big deal, but what about 14 points?

Cosa può andare storto all’interno di un mercato simile, dove il medesimo assets vede addirittura 14 punti base di differenza nella sua valutazione di prezzo? Due cose. Primo, appunto, il trend della biforcazione che if current trends persist, 2026 may become the first cycle where valuation credibility becomes a competitive differentiator across lenders. Parola di trader che bazzica i terminali da oltre 20 snni e non del sottoscritto. E solitamente, certi processi di scrematura e differenziazione non sono mai totalmente indolore.

Secondo, il ritorno più o meno volontario o forzato di un principio di mark-to-market che obblighi una price discovery su assets a forte propensione di biforcazione come quello preso in esame. E, apparentemente, parliamo di una platea meno ristretta di quanto si possa pensare. E di controvalori che, solo sulla carta, il sistema sarebbe in grado di neutralizzare e isolare prima di dare vita a principi di contagio sul rischio di controparte.

Insomma, se la Fed di New York ha sentito il bisogno di fare il punto, certamente qualcosa sta rinviando segnali che vanno al di là del mero window dressing. Cifre alla mano. Ma se da un lato l’esposizione verso l’AI o anche verso cartolarizzazioni estreme nel settore immobiliare possono preoccupare ma mostrano comunque crismi e profili di identificabilità ex ante, prima di varcare soglie di non ritorno, un simile mismatch valutativo su assets opachi come appunto le securities loan-backed potrebbe confondere non poco le acque. Non fosse altro perché nessuna delle parti in causa a livello di auditing e certificazione di rating vorrà passare alla storia come il detonatore di una nuova, potenziale crisi subprime.

Insomma, attenzione a certi indici. E attenzione a cartolarizzazioni con gap valutativi e di prezzatura palesemente divergenti. Ma volendo tornare alla domanda iniziale, sarà forse il private credit con questa ennesima puntata della sua serie infinita di criticità nascoste a garantire l’incidente di percorso più o meno controllato che farà tornare in campo la Fed, esattamente come accadde con la crisi repo del settembre 2019?

Alla filiale di New York, apparentemente, sembrano aver voluto anticipare i tempi. Dando vita a quella che appare una bella revisione dei freni.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI