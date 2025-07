Alcune dichiarazioni di Xi Jinping devono far riflettere, insieme a un paio di notizie riguardanti l'AI e le mosse del Giappone

Queste parole di Xi Jinping riportate dall’agenzia di Stato cinese, Xinhua, devono far riflettere: Xi stresses developing real economy to build up national strenght. The real economy should not be abandoned, nor should the traditional industries.

Perché, mentre i Brics celebrano il loro forum annuale in Brasile, il Presidente cinese decide di lanciarsi in un’appassionata difesa dell’economia che fu? Oltretutto parlando dalla propria patria, prima volta in assoluto in cui risulta assente dal simposio dei Paesi economicamente emergenti. Statalismo di ritorno, quasi si volesse anticipare una sorta di piano quinquennale di maoista memoria ormai alle porte?

L’industria tradizionale. Ovvero, quanto di più lontano dal 2.0. Dal green. Dall’ESG. L’economia reale come fondamento della forza nazionale. Ripeto, quanto dichiarato da Xi Jinping deve far riflettere. Deve far riflettere soprattutto rispetto a due notizie legate all’AI comparse nelle ultime ore. Quasi in contemporanea.

La prima vede Samsung preannunciare forti perdite nel secondo trimestre, a causa dei divieti imposti dagli Usa sulle esportazioni di chip per l’intelligenza artificiale verso la Cina. La seconda, tutta da confermare, si legherebbe in maniera indissolubile all’ennesima capriola di Donald Trump sulla fornitura di armi all’Ucraina, annunciata nella tarda serata di lunedì. La notizia è questa: stando alla denuncia del generale ucraino Vladyslav Klochkov, la Russia starebbe sviluppando un drone la cui operatività è totalmente legata all’AI, quindi in grado di prendere decisioni autonome senza necessità di coordinate e, soprattutto, in grado di beffare pressoché ogni difesa anti-aerea.

E cosa renderebbe interessante questa notizia? Che il drone avveniristico MS001 – definito dal generale ucraino, un predatore digitale – baserebbe interamente il suo potenziale sulla tecnologia Jetson Orin di Nvidia.

A mio avviso, e in base alla mia esperienza, quando cominciano a comparire notizie del genere, occorre trovare un filo conduttore. E apparentemente l’aria si sta rapidamente riempiendo di un fumus persecutionis verso l’AI, una sorta di creazione a tavolino di un capro espiatorio. La ricerca della saturazione di quell’aria.

Se qualcuno cerca l’incidente controllato azionario, nulla appare più indicato. Ovviamente, la logica del continuo flip-flop su dazi e tariffe gioca una parte fondamentale. Non a caso, Samsung per giustificare le perdite trimestrali che dovrà ammettere, sta facendo riferimento a una direttiva statunitense mai emanata in maniera ufficiale e che, oltretutto, la scorsa settimana sarà stata – sempre ufficiosamente – ritirata in ossequio all’ennesimo accordo informale tra Pechino e Washington.

Insomma, ciò che è sovra-offerta su una chimera tech che campa di accountability allegra finora accettata passivamente alla luce di numeri insostenibili, ora viene per l’ennesima volta mistificata tramite la coperta di Linus della guerra commerciale. Ma se davvero Nvidia venisse accusata di offrire tecnologia letale al nemico russo, cosa accadrebbe alle sue valutazioni? E se la Cina, in nome dell‘economia reale, cominciasse un draconiano programma di controllo e verifica, dando vita a una sorta di effetto Jack Ma per l’intero settore?

Se dalle minacce si passasse davvero a un principio di restrizioni reali sulle forniture estere di componenti legati alle terre rare, quanto del falso allarme macro legato alle sanzioni diverrebbe – pressoché in tempo reale – una prezzatura in grado di far saltare tanto livelli di VaR degli assets a bilancio, quanto coperture e previsioni di crescita legate a Manovre economiche dei vari Stati nazionali? Sarà per questo che da almeno dieci giorni, il ministro Giorgetti sparge realismo a piene mani in vista della presentazione del Def?

In tal senso, mi pare davvero il caso di riflettere. Perché se mai un simile approccio dovesse rivelarsi reale e non totalmente ipotetico, il paradigma stesso che ha retto il mercato per trimestri, crollerebbe. E con il rendimento del decennale statunitense tornato a 4,41% nell’arco di una settimana, medesimo arco temporale che grazie all’effetto Teheran lo aveva visto calare dal 4,50% al 4,24%, tutto sembra deporre a favore di una recita a soggetto. Ma non più fine a se stessa. Esiste di fondo una strategia. Perché Donald Trump con le sue lettere è andato a colpire bersagli specifici.

Il Giappone – destinatario insieme alla Corea del Sud della missiva che preannunciava dazi al 25%, un qualcosa di devastante per il settore auto nipponico – ha visto letteralmente esplodere il rendimento del titolo di Stato a 30 anni al 3,103% nelle prime contrattazioni di ieri mattina. Un livello che ha spinto la Bank of Japan ad annunciare fornitura di collaterale in dollari a partire dal 10 luglio. Su base quotidiana.

Ricomincia il medesimo teatrino che ci accompagnò al 5 agosto 2024, la crisi del carry trade fra yen e dollaro in pieni bassi volumi estivi. Out of the blue. E che con i suoi smobilizzi di massa su quell’arbitraggio che è il generatore di liquidità a basso costo per gli investimenti a Wall Street (mi indebito in yen a tassi ridicoli e utilizzo quanto ottenuto per investire su assets denominati in biglietti verdi) fece spaventare il mondo. E, casualmente, a settembre armò la mano della Fed con un inaspettato taglio di 50 punti base del costo del denaro.

La sceneggiatura del sequel sembra già scritta. Ma attenzione, perché nel copione si è inserita la Cina e l’uscita tutta da interpretare di Xi Jinping. E Pechino non ha il profilo dell’attore non protagonista.

