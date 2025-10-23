I Treasuries Usa potrebbero tornare molto attrattivi e se ci fosse una crisi del debito l'Europa ne diverrebbe l'epicentro

Con i tassi statunitensi scesi sotto i livelli di guardia degli ultimi mesi, principalmente il titolo a due anni che ha operato in netto decouple rispetto alla crisi-lampo delle banche regionali (vedi grafico più in basso) e il decennale sceso sotto la soglia psicologica del 4%, torna prepotentemente all’orizzonte l’ipotesi di un TLT (l’Etf che traccia l’andamento dei Treasuries con oltre 20 anni di maturity) come scommessa a leva sull’ipotesi di tassi che vadano ulteriormente in discesa.

E il quadro, oggi, appare delineato. Le prezzature futures non lasciano dubbi. Se per la riunione Fed della prossima settimana l’ipotesi di un ulteriore intervento al ribasso sul costo del denaro incorpora oggi un 100% di probabilità.

Ma ecco che almeno due sono le variabili che potrebbero generare un delta. Primo, rispetto a quanto emerso dalle dichiarazioni seguite al primo taglio di metà settembre, oggi i futures fattorizzano tre interventi entro fine anno. Calcolando quindi un solo Fomc dopo quello del 28-29 ottobre, rimane da valutare se sarà davvero jumbo-cut da 50 punti base prima di Halloween e un ulteriore quarto di punto prima del 31 dicembre. O se avverrà l’inverso.

In questa seconda ipotesi, certamente sarà la percezione del mercato a giocare un ruolo fondamentale sulla spinta ribassista relativamente ai tassi. Di fatto, autoalimentante. Un taglio di 25 punti base la prossima settimana rischia infatti di scontare l’effetto della lama a doppio taglio: sarà delusione? O, invece, stante il ribasso già in atto, la pistola carica dei rendimenti in calo troverà ulteriori munizioni in vista del maxi-taglio di fine anno (Fomc del 9-10 dicembre)?

Seconda variabile, l’anticipazione della fine del Qt, il dimagrimento del bilancio della Fed, anch’essa attesa in un primo tempo entro fine anno ma che appunto i tremori sul settore bancario hanno potenzialmente avvicinato al prossimo board a livello di ufficialità dell’annuncio. Questo grafico ci mostra quello che appare un breakout tecnico che sta palesandosi silenziosamente e sottotraccia, oltretutto sostenuto a livello teorico da un potenziale di short squeeze rispetto a posizioni ribassiste che potrebbero gradualmente saltare.

Inoltre, il setup che va configurandosi in vista della riunione della Fed sembra riecheggiare quanto accaduto nel 2018-2019, quindi con un regime di rendimenti in netto rialzo, una Fed attendista e in seguito una serie di tagli dei tassi. All’epoca, il TLT segnò un rally di oltre il 30%. Alle condizioni di mercato attuali e fattorizzando le variabili finora elencate, l’effetto di amplificazione rispetto ad allora potrebbe essere decisamente interessante. Da non dimenticare, inoltre, lo stealth Qe messo in atto ormai da settimane dal Tesoro attraverso la sua politica di buybacks ed emissioni a breve termine.

A colpi di aste da 2 miliardi che in almeno un paio di occasioni hanno segnato un allotment doppio rispetto alla media, Scott Bessent sta infatti eliminando dai bilanci bancari titoli di Stato a lungo termine il cui valore facciale comincia a prezzare come incaglio. Non caso, il dato sulle unrealized losses su debito detenuto ha visto il totale calare da oltre 500 miliardi a circa 395 dell’ultima rilevazione. Sempre un moloch enorme. Ma un trend chiaro, trattandosi di criticità sul mark-to-market.

E come anticipato, le emissioni necessarie al refill del Tga, il conto corrente federale con cui il governo paga le spese ordinarie, sono state tutte calibrate su emissioni di Bills, quindi titoli a breve termine che sono come contante spendibile ovunque. E in ogni momento. Quella carta, infatti, rappresenta il collaterale di base di qualsiasi operazione finanziaria, ovunque nel mondo. La cosiddetta fame di dollari che spinge le Banche centrali ex-Usa a negoziare per garantirsi linee di credito (swap lines) con la Fed per blindare l’approvvigionamento in biglietti verdi.

Gli ultimi tremori sul Sofr e il tasso overnight di finanziamento, infatti, lasciavano palesemente intendere che le necessità di finanziamento a rischio potenziale di congelamento della controparte che fornisce dollari arrivassero non da banche domestiche (americane), bensì per la gran parte estere. I rumors parlano di giapponesi e sudcoreane. Ma attenzione alla crisi argentina, sottotraccia per ora nei suoi contorni più inquietanti ma destinata a esplodere lunedì prossimo, in caso le elezioni parlamentari del 26 affondassero del tutto il Governo e svelassero al mondo al bluff Milei.

Insomma, se il trend attuale dovesse proseguire e, anzi, amplificarsi grazie alle mosse di Fed e Tesoro da qui a fine anno e, paradossalmente, da uno shutdown più lungo del previsto che offra anche un prolungamento del regime di data freeze (nessun dato macro raccolto, elaborato e soprattutto diffuso da Bls e altri istituti, salvo il Cpi di settembre che verrà diffusi strategicamente domani proprio in vista della Fed), il TLT potrebbe davvero porsi come alternativa vincente.

E tutti sappiamo quale tipo di forza centripeta metta in movimento un obbligazionario Usa che torni attrattivo. Soprattutto se la crisi francese, acuita pur lontano dai riflettori dall’ennesimo downgrade (ancorché accompagnato da un poco credibile outlook stabile), dovesse porre ulteriormente sotto pressione il comparto sovrano dell’eurozona, il quale asta dopo asta sta macinando premi di rischio da corrispondere in continuo aumento.

E al netto dei numeri e delle statistiche, il fatto che The Economist abbia dedicato la sua ultima copertina a The coming debt emergency statisticamente rappresenta una quasi certezza di argomento destinato a divenire trend di mercato in tempi brevi. Il settimanale della City non brilla per spirito di avanguardia. Ma proprio per questo, se sposa una causa, diviene sentenza. Spesso autoalimentante. Spesso, unicamente comunicata da chi ne ha generato i presupposti, a tempi ormai maturi. E se sarà crisi del debito, state certi che l’epicentro sarà l’Europa.

