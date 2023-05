SPY FINANZA/ Ecco la patrimoniale occulta che gli italiani rischiano di ritrovarsi

Nel mese di marzo, l’economia italiana ha segnato un record: 7,5 miliardi di euro di surplus commerciale. Di fatto e prendendo in esame le serie storiche, la lettura maggiore dall’introduzione dell’euro. Il grafico parla chiaro.

Il nostro Paese è il nuovo turbo-esportatore d’Europa, a danno di una Germania che invece appare sempre più in affanno? I numeri apparentemente parlano chiaro. Così come la storica capacità delle Pmi italiane di adeguarsi a tempo di record ai mutamenti di mercato. Anche ai più drastici, drammatici e repentini. In questo, oggettivamente, abbiamo pochi competitors al mondo. Forse nessuno. Attenzione, però. Questo dato potrebbe nascondere dell’altro. Con implicazioni sia politiche che economiche tutt’altro che secondarie.

TASSI & INFLAZIONE/ I segnali preoccupanti tra mutui e produzione industriale

Ricorderete come la scorsa settimana evidenziai il balzo senza precedenti delle esportazioni italiane verso la Cina, dato messo in evidenza non senza malizia dal falco dell’Iif, Robin Brooks, l’uomo con la matita rossa perennemente in direzione dei nostri conti pubblici. Il 15 maggio, Bloomberg ha pubblicato un articolo dal titolo decisamente tutto da interpretare, quantomeno nelle intenzioni di fondo: Italy’s exports to China are booming and it’s not clear why. Come dire, qualcosa non torna in quel dato. E al dubbio che dietro quella luna di miele commerciale con Pechino (mentre formalmente il Governo di prepara a dire addio al memorandum d’intesa sulla Nuova Via della Seta in ossequio ai diktat Usa), ci fosse una triangolazione verso la sanzionata Russia, ora si unisce dell’altro. Un dato di export farmaceutico senza precedenti dal nostro Paese verso la Cina, questo il rumors che circola insistentemente. Perché? E su quali prodotti? Forse vaccini in scadenza e in quantitativi ormai ingestibili e politicamente imbarazzanti?

Riciclo, Italia leader in Europa/ Numeri record: 72% vs una media del 53%

Nessuno lo sa. Tanto che Bloomberg ha deciso di dedicare un articolo a quella stranezza. Una cosa è certa: il rischio di vanificare l’operazione di fedeltà atlantica con esportazioni più o meno sottobanco da record è alto. Altissimo. Soprattutto quando – seconda implicazione – ci si presenta al mondo con un surplus commerciale come quello di marzo. Che qualcuno potrebbe non gradire e che, soprattutto, intende evitare come la peste (e probabilmente con ogni mezzo) che divenga strutturale.

Ma ecco che nei giorni in cui si consumava questa strana – e ovviamente taciuta dai media italiani, troppo impegnati nel Faziogate – querelle bilaterale, il Financial Times pubblicava un articolo dal titolo Greece’s greatest turnround: from junk to investment grade. La base della narrazione? Le esportazioni della Grecia sono cresciute del 90% dal 2010 contro il 42% dell’Eurozona come insieme. Il problema? Lo ammette lo stesso articolo, ovviamente non bollandolo come tale ma come conseguenza benevola e ineluttabile, una delle famose autocorrezioni di mercato: un contemporaneo calo del 25% dei salari in termini reali e del 20% sulla voce del Pil. Ovvero, ci vuole poco a creare surplus commerciali da record, se si schiacciano i salari e si deprime la domanda interna. Di colpo, si esporta più di quello che si importa. E per volumi, appunto, da record. Se poi si punta tutto su contratti ridicoli o inesistenti e sull’esercito industriale di riserva della manovalanza ostaggio del permesso di soggiorno, tutto quadra.

ROMAGNA SOTT'ACQUA/ Patrignani (Confcommercio): negozi non riapriranno, intervenire sugli argini col Pnrr

Il terzo incomodo in questa storia? Il tasso di povertà relativa. Alle stelle in Grecia. E non male anche in Italia, sempre di più. Lo conferma l’Istat. Ma soprattutto la Caritas. Insomma, se si esporta per maggiore produttività interna è una benedizione, se lo si fa come funzione della repressione di domanda interna è la Grecia. Dove stiamo andando? Non è una domanda retorica. Perché il mondo pare entrato in un frullatore. E qui nemmeno ci rendiamo conto. Tre giorni fa, il procuratore speciale Usa ha sentenziato: l’Fbi non doveva avviare il Russiagate. Ovvero, la pietra angolare di politica estera degli ultimi anni è stata smontata. Eco sui media? Zero. Nel frattempo, Vladimir Putin ha scelto un nuovo Ambasciatore presso il Vaticano. Subito dopo che Volodymir Zelensky ha sdegnosamente rifiutato de visu la mediazione del Papa, trattando di fatto la Santa Sede come un patronato della Cisl. L’Europa però ha deciso: con Kiev fino alla vittoria. Mentre negli Usa nemmeno più si parla di Ucraina. C’è il tetto del debito a menare le danze. E proprio ora, un giudice decide che la Russia non è poi così cattiva. O, quantomeno, che non ha interferito con il processo elettorale e democratico Usa. Insomma, il “caso Hurricane” era come la Corazzata Potemkin. Basato sul nulla. Anzi, su pregiudizi e informazioni scarse e non corroborate dall’intelligence. Non ditelo a Gianni Riotta. Sui media italiani, il silenzio.

Vi chiederete, giustamente, a questo punto cosa c’entri questo con il surplus commerciale italiano. E, magari, con la campagna promozionale in stile serie televisiva per il nuovo Btp Valore. In punta di consecutio, nulla. Ma si sa, tout se tient. E il fatto che il Mef, oltre a sfornare titoli di Stato retail come nemmeno un panettiere con le michette, stia di fatto operando come un imbonitore che svela un particolare alla volta, salvo tenersi per l’ultimo giorno la proposta a cui non si può dire di no, dovrebbe far riflettere. Il Tesoro non è Netflix che gioca a stuzzicare la curiosità con gli spoiler. Cosa si teme? Non tanto una crisi debitoria a breve, a un 2011 reloaded. Né la Bce né la Bundesbank ora possono permetterselo. Occorre magari pensare al dato in base al quale non solo per ora le banche a scaricare maggiormente Btp, bensì altri soggetti. Ad esempio, le attività di gestione patrimoniale. Le quali a marzo 2021 detenevano Btp per 327 miliardi, controvalore che a fine 2022 si era ridotto a 242 miliardi. Occorre pensare a quale sarà il fall-out del caso Eurovita, la cui scadenza del 30 giugno appare ancora lontana, ma che da settimane attende una riconvocazione al Ministero per limare i dettagli operativi. Occorre pensare al Pnrr. Alla ratifica del Mes. Al dibattito sul Patto di Stabilità. Alla scelta Bce sul reinvestimento titoli. Occorre pensare alla mega-maturity di fondi Tltro del prossimo giugno, in pieno stress creditizio. Ed ecco che la strategia Russiagate, il molto rumore per nulla elevato a unica, ciclica azione di governo dell’esistente senza pensare al domani, potrebbe far sorgere la madre di tutti i dubbi.

Dopo i soggetti di gestione patrimoniale, saranno infine le banche a operare deleverage sulle detenzioni di Btp e sarà il pubblico retail a dar vita a una staffetta patriottica e molto nipponica di autarchia debitoria? Se sì, attenzione all’unico dettaglio di emissione che conterà davvero: le clausole Cac, quelle nate dalle ceneri proprio del default greco e che prevedono la condivisione delle perdite per i detentori di debito sovrano, in caso di default. Ma anche di ristrutturazione dello stesso. Volontaria. Magari preventiva. E, soprattutto, più o meno ortodossa e ufficiale nelle sue modalità. E nella sua gestione condivisa e tacita con le autorità europee. Perché ci sono molte tipologie di patrimoniale possibile. Dallo scippo notturno alla Amato fino alla volontaria inazione di fronte all’erosione salariale, poiché l’inflazione alle stelle serve proprio a rendere meno insostenibile quel debito che anche a marzo ha sfondato l’ennesimo record. Esattamente come il surplus commerciale. E quello strano export verso la Cina, tutto da chiarire.

Attenzione a scherzare con il fuoco, perché ci si può bruciare. E noi stiamo esagerando.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA