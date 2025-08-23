C'è una percezione di guerra tra Usa e Cina che nasconde una realtà diversa e molto scomoda per l'Europa

Niente Wall Street oggi. Niente magheggi. Nvidia che sale e scende, Coreweave che ricorre ad aumenti di capitale mascherati da prestiti, Palantir che si schianta in attesa dello short squeeze che la riporti nell’Olimpo. Oggi proverò a parlare brevemente di cose davvero serie. Proverò. Anzi, lascerò che siano tre notizie a farlo. Unite i puntini che le legano. E sapete che si legano. Tout se tient.

POWELL A JACKSON HOLE/ L'apertura sul taglio dei tassi fa festeggiare i mercati

Partiamo da Nvidia. Ma non dalle sue performance in Borsa. Bensì quelle da avanspettacolo che, di colpo, la vedono bloccare la produzione di chip H20, quelli destinati unicamente al mercato cinese e le cui vendite rappresentano il 40% delle revenues. Le stesse revenues su cui avrebbe pagato il dazio del 15% al Governo Usa per l’ok all’export. Prima notizia. Che, stante i numeri in ballo, dovrebbe far riflettere.

DAZI USA/ Lo "sconto" ottenuto dall'Ue non la libera dalla vigilanza americana

Seconda notizia, la Cina ha ufficialmente invitato i suoi produttori interni a non acquistare chip H20, dopo che il Segretario al Commercio Usa non ha trovato formula migliore per rassicurare l’opinione pubblica interna, se non quella di dire che Nvidia in Cina manda processori di terza, quarta scelta. Guerra, apparentemente. Ma la terza notizia lo smentisce. O, almeno, così parrebbe.

Ovvero, Boeing starebbe per chiudere un contratto di fornitura da 500 aerei. Con la Cina. Intelligenza con il nemico? Cari lettori, qui non siamo dentro Matrix. E nemmeno dentro Truman Show. Ciò a cui siamo sottoposti quotidianamente dal Sistema e dai media che ne veicolano i messaggi è un perpetuo test di Rorschach. Quello delle macchie di inchiostro, avete presente? Interpretazione. Veicolazione. Chiusa però entro recinti precisi, binari tanto dritti quanto serrati. Ma pur sempre interpretazione. Perché nulla genera caos come la mancanza di certezze.

SPY FINANZA/ I guai dell'economia reale Usa di cui nessuno parla

Ad esempio, cosa vediamo nei rialzi senza fine e senza costrutto sottostante a cui assistiamo ormai da trimestri, fatta salva la correzione di aprile? Non la realtà. Perché non esiste. Quantomeno codificata e univoca, appunto. E cosa vediamo in quelle Banche centrali che giocano con l’inflazione e con i tassi come i bambini giocano a palla prigioniera? Cosa vediamo nei rendimenti obbligazionari a lungo termine che non scendono, nonostante appunto continui interventi, sia a livello di taglio del costo del denaro (Regno Unito, Giappone), sia attraverso buyback e ciclici annunci a sensazione di matrice pavloviana (Usa)?

Cosa vediamo nel perenne stop-and-go su dazi e tariffe? E cosa vediamo attraverso il prisma della guerra in Ucraina, quintessenza dell’emergenza che va e che viene come la luce di un faro nella notte? Io vedo appunto la figura che emerge unendo i puntini di quelle tre notizie: il caos organizzato al suo meglio, un Giano bifronte.

Una percezione di guerra che trova la sua sublimazione nel colpaccio cinese di Boeing, mentre qui crediamo che Pechino e Washington stiano per togliersi i proverbiali guantoni nella battaglia sull’AI. Ovvero, nulla più che appeasement travestito da deterrenza. Una recita a soggetto. Una pantomima. Una sciarada. Un misto tra Kafka, Ionesco, Beckett e Schnitzler. Con un unico comun denominatore: l’Europa non solo è sempre fuori dai giochi. Ma è soprattutto sempre inconsapevolmente al centro del mirino. Pronta a essere schiacciata.

Donald Trump ci ha messo 72 ore per chiamarsi fuori dall’organizzazione del faccia a faccia tra Putin e Zelensky. Facciano loro, il messaggio che apparentemente il tycoon ha inviato a Bruxelles. Forse l’aver scomodato la Cina come power broker e garante sulle cosiddette clausole di sicurezza, come fatto mercoledì da Vladimir Putin, ha garantito a Mosca l’ennesimo voltafaccia travestito da plissé da parte di Washington? D’altronde, se stai per chiudere una vendita da 500 aerei… Nel frattempo, l’Europa non capisce e alza la posta: risposta militare al fianco di Kiev in 24-72 ore in caso di attacco russo. Di fatto, l’articolo 5.

Kiev è forse entrata nottetempo nella Nati senza che nessuno ci informasse? E con gli Usa che invocano un implicito isolazionismo sul tema? Il tutto, chiaramente, oltre ai soldi per pagare le armi che l’Ucraina comprerà dagli stessi Usa che si chiamano fuori. Mentre vendono Boeing alla Cina. E a un nuovo round di sanzioni. Il 19mo per Bruxelles. Utilissime. E per nulla controproducenti, come ci mostra la realtà circostante. E, nel caso dell’Italia, i prezzi dell’energia più alti di tutti. Persino dell’Ucraina, nonostante i bombardamenti.

Test di Rorschach, signori. E da quelle macchie, l’Europa esce già oggi a pezzi. Smembrata. Basta unire i puntini. O dare un’occhiata a questa schermata, la quale ci mostra i rendimenti obbligazionari dell’Eurozona più il Regno Unito alla chiusura di negoziazioni di giovedì sera.

Prima di Jackson Hole, in caso qualcuno volesse scomodare la Fed come motivazione per questo picco generalizzato. Come notate, il debito britannico a 10 anni è letteralmente fuori controllo. Gioie della Brexit e del sovranismo monetario, dopo 5 tagli dei tassi della Bank of England e 70 miliardi alla settimana di Short Term Repo per banche e assicurazione. Affinché poi acquistino proprio quel debito sul mercato secondario. Settanta miliardi alla settimana di backdoor funding. Ormai da trimestri. E questo è il risultato. Fuori controllo, appunto. Ma guardate anche i Paesi dell’eurozona.

Guardate il Btp decennale benchmark. Casualmente, si sgombera il Leoncavallo dopo 30 anni di pantomima. Cosa vedete in questa macchia tutta italica? Io ci vedo un Def che si avvicina. E che va arginato da subito nei suoi danni collaterali. E nel suo fuoco amico.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI