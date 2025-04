Mi scuserete se non mi unisco al coro di giubilo per il viaggio di Giorgia Meloni negli Usa. Nulla di personale, per carità. Semplicemente, guardo ai fatti. Le chiacchiere le lascio volentieri agli altri.

E apparentemente, questa è l’unica determinazione concreta uscita dal vertice alla Casa Bianca fra Donald Trump e la Presidente del Consiglio.

Non a caso, la stampa italiana ha optato per una conventio ad excludendum bipartisan della notizia. Gli apologeti del centrodestra perché nemmeno con la faccia di bronzo più rodata si riuscirebbe a spacciare questo capestro come vittoria diplomatica. Il centrosinistra per l’ossessione anti-russa di cui è vittima ormai senza speranza.

Non a caso, l’intera conferenza stampa finale si è svolta e incentrata su tutt’altre tematiche rispetto all’argomento spacciato come esiziale. Un vero e proprio crucifige di Jerome Powell, in primis. Quasi un preannuncio di licenziamento che si configura come istigazione alle dimissioni. Dopodiché l’annuncio della firma dell’accordo con Kiev sulle terre rare per la prossima settimana. E, addirittura, la rivelazione della moral suasion che Donald Trump avrebbe esercito per bloccare un attacco israeliano contro infrastrutture nucleari iraniane non più tardi della scorsa settimana. Mancava solo che si dibattesse sul menù di Pasqua. Insomma, tutto tranne i dazi.

D’altronde, c’era da aspettarselo. Perché se mentre la Premier italiana entrava alla Casa Bianca fra tutti gli onori nel tentativo di aprire un fronte negoziale, l’Ue rendeva noto di stare già lavorando a un pacchetto ritorsivo in caso di fumata nera, i presupposti non apparivano di certo dei migliori. Oltretutto con ogni Paese in ordine sparso, dalla Spagna filo-cinese alla Francia in cerca d’autore alla Germania che gongola per lo spazio fiscale garantitasi in assoluto e splendido isolamento da qualsiasi vincolo comune. E come al solito, tout se tient. E tutto si spiega.

Ad esempio, come questo grafico: mentre Giorgia Meloni combatteva il jet-leg in attesa di ricevere a Roma il Vicepresidente Usa in visita, la Cina annunciava lo stop totale agli acquisti i gas liquefatto statunitense come mossa ritorsiva.

Accidenti, tu guarda un po’ le coincidenze. Il Texas rischiava di dover rivedere i propri calcoli imperiali da nuovo, primo esportatore al mondo, mentre Gazprom si sfregava le mani per il nuovo cliente in esclusiva e l’unica comunicazione che la presidente del Consiglio si premurava di dare con tono e crisma di ufficialità era la conferma di un aumento degli acquisti italiani di Lng. Lo stesso che la Cina metteva al bando.

Ovviamente, solo una mera coincidenza. Ma il problema è tutto italiano qui. Puro pragmatismo bottegaio. Visto che quel gas costa un capitale rispetto a quello russo e che quindi famiglie e imprese non godranno di alcun sollievo in bolletta nei mesi estivi, men che meno tramite sostegni governativi finanziati con scostamenti di bilancio che il Mef ha già escluso, cos’ha ottenuto in cambio Giorgia Meloni?

Conta solo questo. Perché parliamoci chiaro, la pantomima delle tariffe ormai ha veramente stufato. Non fosse altro perché, fino alla fine di giugno è stato lo stesso Donald Trump a rinviare e sospendere tutto. Perché tutta questa fretta, allora? E perché, dovendo parlare di tutt’altro, l’unica decisione concreta che la nostra Premier-sherpa si è sentita in dovere di comunicare è il fatto di doverci svenare per comprare il gas liquefatto americano?

Dopo le sudate per Kiev di draghiana memoria, prepariamoci a quelle per Washington. Oltretutto mentre le nostre imprese stavano già lavorando a un ritorno ai rapporti con Gazprom e lo stesso ministro competente aveva chiaramente detto che, una volta raggiunta una tregua in Ucraina, si sarebbe tornati a fornirci da Mosca.

Ora date un’occhiata a quest’ultimo grafico. Mentre Donald Trump attendeva sull’uscio della Casa Bianca la sua ospite, veniva pubblicato l’outlook sulle condizioni dell’economia Usa più seguito e generalmente più accurato, il Philly Fed manifatturiero della Federal Reserve di Philadelphia.

Solo tre volte si era sostanziato un calo su base mensile superiore a quello attuale: due volte nella primavera del 2020 e nell’ottobre del 2008. In tre mesi gli Usa del lavoro reale, gli Usa macro, sono passati da +44 al -26 di oggi. Siamo proprio sicuri di aver scelto l’interlocutore giusto per affrontare una probabile recessione? Quanto e cosa deve averci promesso per passare dalla dittatura energetica russa alla potenziale bancarotta energetica a stelle e strisce?

Al netto delle ultime dieci o quindici letture del dato della produzione industriale, sbattere totalmente la porta in faccia all’ipotesi di un riavvicinamento a Gazprom e rifornirci da chi vende un prodotto qualitativamente peggiore, che costa cinque volte tanto, ha un Oceano da attraversare per essere consegnato e impone costi e tempi di rigassificazione, vi pare un successo da festeggiare? Perché ripeto, questa è l’unica decisione concreta presa, emersa e confermata. Il resto sono solo chiacchiere.

Ma soprattutto, infine, a nessuno viene spontaneo chiedersi se sia l’Europa ad avere bisogno di leccare il c… a Donald Trump o il contrario, al netto delle supercazzole di Wall Street e dell’ormai certo incidente controllato che obbligherà il giubilato Powell a schiacciare nuovamente il tasto print?

Giudizi e argomentazioni urticanti, lo ammetto. Ma datemi torto, al netto delle militanze e delle simpatie e in punta di dati di fatto. E poi, si sa, quando si tratta di bluff energetici, il tempo con il sottoscritto è galantuomo. E anche molto puntuale nel presentare il conto.

