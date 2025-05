Siamo proprio sicuri e consapevoli di cosa ci stia accadendo attorno? Perché mentre noi ci arrovelliamo su temi che ci vengono di volta in volta imposti dai media con chiara impronta ideologica (pro o contro, poco cambia), tutt’intorno succedono cose. Importanti.

Ad esempio, date un’occhiata a questo strappo del Financial Times: voi lo sapevate che a inizio settimana la start-up AI sponsorizzata da Microsoft e dalla Qatar Investment Authority ha dichiarato procedura di insolvenza?

VIA GLI STRANIERI DA HARVARD/ Pulizia etnica o ideologica, quel "vizio" che lega Gaza a certi Usa

Proprio così. Nemmeno la procedura standard. Nemmeno un piccolo profit warning. Direttamente l’insolvenza. Con tanto di letterina ai dipendenti della sede londinese. E una pattuglia di auditors per rivedere i conti degli ultimi due anni.

La ragione? Tanto per mettere le mani avanti. Perché, apparentemente, i numeri delle vendite comunicate agli investitori non sarebbero proprio aderentissimi alla realtà. Non vi ricorda qualcuno, sempre in ambito AI e con ben altri numeri di capitalizzazione? Ma come, il settore destinato a generare crescita, ricerca, occupazione e soprattutto investimento per fantastiliardi, vede uno dei suoi cavalli di razza più promettenti dichiarare insolvenza dalla sera alla mattina? E nessuno dice nulla? E il Nasdaq cosa fa? Ignora. E sale.

USA-IRAN/ La trattativa sul nucleare non decolla e Israele è pronto ad attaccare (anche senza Trump)

Ma mica è finita. Guardate questo altro grafico, il quale ci mostra su cosa stiano realmente applicandosi con grande impegno nelle sedi parlamentari Usa. Mentre qui ci stracciamo le vesti per Harvard. Alla faccia del Doge di Elon Musk e della sua spending review già finita in cavalleria, del downgrade di Moody’s motivato proprio da traiettoria di debito e deficit già insostenibile e dei 7 trilioni di stock a scadenza su cui operare roll-over da qui a fine anno, ecco che i Repubblicani stanno portando avanti lo Spending Bill. Definito Big and beautiful dalla Casa Bianca.

E sapete nel testo destinato all’approdo in Senato cosa si trova? La totale rimozione dei tagli previsti al programma sanitario Medicaid. D’altronde, Donald Trump ha dichiarato guerra a Big Pharma, no? Bene, il Congressional Budget Office si è messo a fare due conti. Plasticamente sintetizzati dal grafico. Solo nel triennio 2026-2028, 1 trilione di dollari in più di deficit. All’anno.

UCRAINA/ "L'Ue ha ucciso le trattative: chiede la tregua per schierare truppe a sostegno di Kiev"

Direte voi, il CBO magari è in mano Democratica. Se anche fosse, perché Elon Musk tace? Se non fosse vera questa clamorosa operazione di spesa pubblica a badilate, perché l’uomo dei tagli non si sente in dovere di intervenire, smentire e spiegare?

Forse perché dovrebbe dare una spiegazione a questo. Ovvero, al fatto che la realtà nella realtà è ancora peggiore. Non solo la lotta a Big Pharma appare una clamorosa bufala, poiché i tagli a Medicaid ci sono e per 800 miliardi di dollari in minore spesa di copertura federale. Ma a questo vanno a unirsi 300 miliardi di tagli al programma Snap, per capirci quello che gestisce i food stamps, gli aiuti alimentari.

Ora, prendiamo pure la più estrema delle giustificazioni. Quelle cifre sono riducibili con il machete perché giustificate da abusi, in primis clandestini che non dovrebbero stare negli Usa o comunque cittadini che potrebbero tranquillamente lavorare ma preferisco i sussidi. O, come spesso accade, l’abbinata fra sussidio e lavoro in nero. Resta il fatto che a fronte di tutto questo, Donald Trump sta facendo passare un taglio fiscale da 1,1 trilioni di dollari per chi guadagna più di 500.000 dollari l’anno. E la tabella schematica per fasce di reddito parla chiaro rispetto a chi ci guadagna e chi ci perde.

Apparentemente, Mr. Smith dovrà aspettare la stimmy money da qualche crisi in arrivo, se vuole evitare il pignoramento di casa o macchina o per poter saldare i conti arretrati delle carte di credito. In tal senso, basta vedere i dati pubblicati nel mio penultimo articolo riguardo le serious delinquencies.

Come si concilia il Maga, il fare l’America ancora grande, l’apologia della Rust Belt e del Mid-West con una politica fiscale simile, apparentemente tutta orientata su Manhattan e gli Hamptons? Di fatto, le briciole che cadranno dal tavolo del prossimo Qe che verrà imposto alla Fed faranno ciò che Donald Trump aveva promesso in campagna elettorale. Mentendo. Perché fra quei beneficiari di tagli fiscali ci sono moltissimi furbetti delle start-ups, ad esempio. Proprio come quella andata a zampe all’aria a inizio settimana, ovviamente nel silenzio e nell’indifferenza interessata dei media.

Si sa, mai contraddire l’inserzionista. E l’AI è controllata dal tech. Il quale oltre a reggere Wall Street regge anche le sorti di interi siti di informazione.

Ora la domanda delle domande. Al netto che i 7 trilioni di debito vanno rifinanziati a tassi certamente più bassi di quelli attuali, quindi un qualche scossone estivo è da mettere già oggi in preventivo, se il trend solo del 2026-2028 – ovvero ciò che resta dell’Amministrazione Trump – è quello di un ampliamento di deficit e debito degni degli anni della Bidenomics, quale pensate che sarà la strategia statunitense nei confronti dei partner globali, stante la necessità di fare alla romana rispetto a quel conto tutto di propaganda che arriverà al tavolo?

Sul breve, la rinnovata minaccia di dazi e tariffe arrivata proprio ieri come un fulmine a ciel sereno. Guarda caso, contro l’Ue. Nel medio, attenzione proprio all’euro/dollaro. Perché nelle segrete stanze di Capitol Hill circola la volontà di eliminare la PIE (Portfolio Interest Exemption), quindi a riportare a regime la tassazione del 30% sull’interest income di investitori stranieri in bond Usa. Di fatto, generando un nuovo quadro normativo sull’investimento in Treasuries. E una palese spinta al rimpatrio forzato di capitali in dollari verso il mercato onshore, generando così un cuscinetto in biglietti verdi in caso di shock sistemico.

Sarà per questo che la Bce ha lanciato l’allarme rispetto alla sostenibilità dell’esposizione in dollari di un terzo delle banche dell’eurozona, in caso la Fed chiudesse od ostruisse le swap lines? Tutto questo sta accadendo oggi. Noi europei, da brava colonia, attendiamo il messaggio codificato, la versione ufficiale. Quando sarà tardi. E la guardia drammaticamente abbassata.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI