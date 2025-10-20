La crisi delle banche regionali è stata solo l'ennesima occasione per tamponare un'emergenza che invece è reale

La scorsa settimana ha visto i titoli del comparto tecnologico registrare un inflow di oltre 10 miliardi di dollari, il massimo mai registrato dalle serie storiche. Insomma, al netto dei dubbi sempre crescenti e diffusi rispetto alla reale sostenibilità di conti e investimenti dei circular deals legati al settore AI, per ora nulla sembra scalfire il fascino della rivoluzione legata all’introduzione di ChatGPT. Ma per una volta, il mercato che sembra non conoscere tramonto, né nuvole, ha invece offerto sull’altare votivo della scadenza settimanale alcune vittime eccellenti.

In primis, il comparto minerario e quello della difesa. Due assolute anomalie esplose nell’ultima giornata di contrattazioni, quando l’attenzione sembrava invece tutta concentrata sulla nuova crisi del settore bancario regionale Usa. Meglio andare per gradi. Partendo proprio da quest’ultimo, la cui situazione è delicata. Ma non disperata. E la differenza è sostanziale. Come tra percezione e realtà.

Chi legge questi articoli, d’altronde, certamente non è stato colto di sorpresa dall’accaduto. Ovvero, dal tonfo clamoroso vissuto nella giornata di giovedì scorso da titoli di banche come Zion Bank. La ragione sta infatti tutta nel dedalo di cartolarizzazioni e prestiti problematici legati all’attività del settore del private credit, di cui appunto abbiamo parlato in tempi non sospetti con i casi Tricolor Holdings e First Brands. E i loro addentellati verso istituzioni di maggior spessore finanziario esposte appunto a quell’attività di impacchettamento e securization di prestiti.

Venerdì scorso, si temeva la replica del bagno di sangue. Così non è stato. Nel caso di Zion, addirittura un rimbalzo. Ma davvero pensiamo che a risolvere l’apparente déjà vu delle banche regionali Usa sia stata l’ennesima inversione a U di Donald Trump sui dazi alla Cina, definiti per la prima volta insostenibili nella misura del 100% annunciata dopo la sfuriata sulle esportazioni di soia azzerate?

No. La soluzione era ex ante al problema. Datata 15 ottobre. Prima del tonfo delle community banks. C’era già pronto il paracadute, i regolatori Usa si dicevano pronti ad abbassare la ratio minima di capitale prudenziale – il cosiddetto cuscinetto o buffer – prevista per quel ramo del settore dall’8 al 7%, quest’ultimo il minimo per legge negli Usa.

Apparentemente, serviva solo eliminare quel set to. Non dovevano essere soltanto pronti a. Servivano rassicurazioni sottobanco. E gli 8,5 miliardi di drenaggio dalla facility della Fed solitamente utilizzata solo per prestiti a breve termine per l’abbellimento di bilanci di fine mese e trimestre (cosiddetto window dressing) avvenuto tra mercoledì e giovedì, oltre appunto al bagno di sangue del comparto creditizio regionale capace in 24 ore di rievocare addirittura il marzo 2023, apparentemente sono bastati.

Ma il problema strutturale non è risolto. Almeno fino all’ipotesi di un ritorno del Btfp, il fondo salva-banche che fu istituito in fretta e furia proprio come risposta alla prima crisi che vide saltare Silicon Valley Bank e Signature Bank. Guardate Jefferies, ad esempio, uno dei grandi nomi coinvolti. Tutti a giubilarla. E nessuno a guardare come da almeno una settimana i media Usa parlassero di faro dei regolatori sui prestiti di Mass Mutual, detentrice a sua volta del 50% proprio di Jefferies Finance. E, di fatto, la vera casa madre di Clo su controvalori da capogiro. Ovvero, bond legati a prestiti come collaterale.

Insomma, nessuna crisi uscita dal nulla. L’ennesimo segreto di Pulcinella da dissimulare. In realtà, nemmeno troppo. Basta sapere dove e cosa leggere. Dove sta il problema, allora? Nel reset. Quando verrà. Lo mostrano questi due grafici. Strettamente correlati all’altra notizia pubblica ma assolutamente ignorata di questi ultimi giorni: l’ipotesi di anticipare la chiusura del Qt, il dimagrimento dello stato patrimoniale della Fed dopo le libagioni dell’ultimo ciclo di Qe, quello che unì senza soluzione di continuità il Covid alla crisi bancaria.

Il mercato prezzava l’annuncio per la riunione di dicembre. Quanto accaduto nelle ultime 48 ore della scorsa settimana potrebbe averlo anticipato. Al board del 28-29 ottobre. Il grafico con le aree blu e gialla ci mostra come a partire dal giugno 2022, le banche Usa abbiano aumentato l’outstanding di prestiti e leases per 1,788 trilioni di dollari, mentre nel medesimo arco temporale i depositi (di fatto il denaro necessario per ripagare quegli stessi nuovi prestiti generati) solo per 312 miliardi.

Ecco il problema legato al Qt, il quale ha distrutto la liquidità dei depositi, mentre i prestiti in capo alle Ndfi (finanziarie non bancarie) hanno esacerbato il grado di leverage potenziale in caso di crisi temporanee di liquidità, poiché creatori di Clo. Ma senza depositi. Tutto qui.

La sbandierata crisi delle banche regionali è stata solo l’ennesima emergenza a tavolino per ottenere dai regolatori quanto richiesto per tamponare un’emergenza che invece è reale. Rimandabile ancora per un po’. Ma reale. Il tutto perché come mostra il secondo grafico e in stretta correlazione con l’arco temporale della criticità appena descritta, il mondo finge di ignorare come il vero, colossale salvataggio del sistema bancario sia stato compiuto nel 2022-2023. E non dopo il fallimento Lehman. L’immagine parla da sola. L’elefante monetario e la formica.

Tutto rinviato, insomma. In vista di cosa? Del nuovo intervento della Fed. Ed ecco la variabile rispetto alla quale qualcuno potrebbe davvero farsi male, se abbassasse la guardia dal lato sbagliato: il casus belli. Quello vero. Quello stile aprile. Sarà il tech a generare lo scossone, il grande spavento? Troppo rischioso. Per adesso, attenzione alla rotazione al di fuori dei due comparti colpiti dalle vendite della scorsa settimana.

I minerari potrebbero infatti scontare una sovraesposizione dell’oro rispetto al suo reale potenziale al di fuori dello status di riserva che le Banche centrali stanno facendo crescere di trimestre in trimestre. Ovvero, un gap tra cash flow e Nav che strutturalmente schiaccia le valutazioni al ribasso. La difesa, poi, sconta la paradossale criticità della pace. Ma di questo parleremo nell’articolo di domani.

