C’è una guerra sotterranea. Non dichiarata. Quantomeno non ufficialmente. E non nella percezione che la gente ha di quanto sta accadendo in quel mare magnum di interessi e manipolazioni chiamato mercato.

E questa è la reazione dei futures del rame all’ordine esecutivo firmato martedì da Donald Trump per il lancio di un’indagine commerciale che potrebbe portare all’imposizione di tariffe sul metallo. Casualmente, tutto quanto sta accadendo mentre gli ordini alla London Metal Exchange salgono per il terzo giorno consecutivo, segnando +13%.

CLEAN INDUSTRIA DEAL/ Nessuna retromarcia Ue sul clima (ma resta una "macchia" sull’Ets)

L’oro non bastava. E nemmeno l’argento, il cui principale fornitore per gli Usa è quel Messico che fra 72 ore vedrà materializzarsi i dazi rinviati di un mese dal medesimo Donald Trump. Insomma, sembra quasi che Oltreoceano stiano giocando a chi stimola l’inflazione in maniera più netta. Mentre la Cina sta emettendo debito con le amministrazioni locali a livelli da recessione imminente, come mostra il grafico.

IRAN/ Attacco Usa-Israele mai così vicino, ma Trump vuole negoziare ancora (con Putin)

Soprattutto, la strategia sottesa sembra quella di una corsa forsennata a chi scoperchia con maggiore efficacia il vaso di Pandora del valore strategico delle commodities, a fronte di assets che ormai operano come penny o meme-stocks, pur vantando profili da beni rifugio. Vedi l’ennesimo tonfo di Bitcoin.

Ora, però, date un’occhiata a questi due grafici. In poco più di un mese, il rendimento del Treasury a 10 anni è calato di 50 punti base e ora viaggia al di sotto della soglia del 4,30%. L’ossessione del nuovo segretario al Tesoro, Scott Bessent, sta divenendo politica strategica: se la prima Amministrazione Trump aveva come obiettivo la tutela dello SPY, l’Etf che traccia lo Standard&Poor’s 500, ora è il TLT – quello che opera da specchietto dei titoli di debito, appunto – a occupare i pensieri.

TRUPPE DI ITALIA E UE IN UCRAINA?/ "Non basta la bandiera Onu, ecco perché potrebbe solo fallire"

Perché quando hai 36 trilioni di buone ragioni per cui restare sveglio la notte, occorre operare di bilancino. Ma a volte, al cucchiaio occorre preferire il mestolo. Se non il badile. Il secondo grafico mette in prospettiva quale potrebbe essere il driver di questo calo miracoloso, infatti. Un primo short squeeze, quasi precauzionale dopo le mosse di Elon Musk al Doge e i dati macro statunitensi che stanno uscendo sotto forma di gragnuola in questo giorni. Tutti al di sotto delle aspettative.

Recessione, insomma? Una cosa è certa, quello short interest al massimo storico sembrava invocare un ritorno al minimo sindacale di prudenza. Bastava una piccola scintilla. La Casa Bianca e il Tesoro hanno offerto un incendio californiano. Quindi, onde evitare margin calls sulla carta di Zio Sam, si comincia a chiudere le posizioni. Il prezzo sale, il rendimento scende. Ma non è affatto detto che sia un indicatore meramente positivo. Non a caso, Donald Trump ha firmato l’ordine esecutivo sul rame in base a ragioni di sicurezza nazionale. E non di sbilanciamento commerciale.

Ma tutti sappiamo che Doctor Copper parla. La percentuale di produzione globale di rame consumata per settore in base alle valutazioni della Copper Development Association (CDA) ci dice 46% edilizia, 21% industria elettrica, 16% trasporti e 17% macchinari industriali. Insomma, minacciare dazi in nome della sicurezza nazionale potrebbe in realtà tramutarsi in un colossale stress test macro che lascia aperta ogni soluzione. E spalanca di fronte alla Fed inaspettate possibilità di movimento.

La ragione di fondo? Sempre la stessa. Generare sufficiente atmosfera da smoke and mirrors per poter mettere in pratica giochi delle tre carte con l’indebitamento statale e la sua contabilità finalizzata al mantenimento di una liquidità di Sistema sufficiente a non farlo collassare. Chi ancora pensa che l’Amministrazione Trump sia poco più che una succursale del Ku Klux Klan, formata da fanatici e incompetenti, farebbe bene a rivedere – e in fretta – il suo giudizio. Lo stesso accordo sulle terre rare dell’Ucraina nulla è se non un segnale inviato alla Cina e al mercato più ampio delle commodities. Inteso come unico, reale collaterale.

L’America ha più da perdere geopoliticamente da un continuum diplomatico con Kiev di quanto non abbia da guadagnare con lo sfruttamento del suo sottosuolo. Ma in questi giorni e settimane la regola vigente è quella aurea dei cani: urinare sui muri per marcare il territorio. Bastano poco gocce. Un segnale. E poi, tutti in attesa della contromossa.

In tal senso, l’immobilismo europeo è a dir poco inquietante. Nel pieno di una partita di Risiko globale che, a mio modesto avviso, ha come unico precedente quello di Yalta, Bruxelles convoca vertici dai toni belligeranti, quando di fatto la guerra è finita. Per tutti. Volodymir Zelensky in testa. O siamo nelle mani di un branco di incompetenti o di agenti provocatori su procura. Tertium non datur.

A oggi Donald Trump ha un’unica priorità: arrivare in fretta a una soluzione bipartisan per il nuovo tetto di indebitamento federale. Deve rimettere il Treasury in condizione di emettere debito a breve e medio termine con il bazooka. E i vincoli posti da Janet Yellen ora lo vietano. Occorre l’accordo sul debt ceiling a Capitol Hill, prima. A cosa pensate che siano dovuti i tonfi di mercato di queste ore, se non all’ormai azzeramento del reverse repo e all’obbligo di drenare fondi per la spesa dal TGA? Ciò di cui vi parlavo pochi giorni fa.

Nel momento stesso in cui il mercato percepirà un ritorno al finanziamento allegro sul mercato, immediatamente verrà prezzata una massa monetaria M2 in aumento che garantisca contrafforte a un nuovo rally. Si tratta di settimane e non certo di mesi. Durante le quali, però, occorre scompaginare le carte a tutti i livelli.

L’Europa convoca vertici bellici a belligeranza conclusa. Indovinate chi uscirà da questa fase di transizione epocale con le ossa rotte e lo stigma da vittima sacrificale? Bravi, proprio l’Europa. In tal senso, lo smarcamento di Giorgia Meloni appare strategico. Intelligente. Ancorché rischioso. Perché presuppone fidarsi di Donald Trump. Azzardo decisamente alto. Ma per ora e alla luce di alternative come Macron o Merz, inevitabile.

Incrociamo le dita. Ed evitiamo accuratamente di guardare la linea dell’orizzonte. La posta vera sta sottacqua.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI