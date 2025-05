Premessa: questo è un articolo allarmista, catastrofista e anche con una punta di complottismo. Almeno sapete a cosa andare incontro. Detto questo, ecco a voi una panoramica di quanto accadeva sul mercato obbligazionario sovrano di Giappone e Regno Unito ieri all’ora di pranzo. Direte voi, cosa c’entra il complottismo? In effetti, qui siamo di fronte a dati di fatto. Freddi e incontrovertibili numeri. Cifre che inchiodano le narrative al muro della realtà come poster nella cameretta di un adolescente.

Il problema è come sempre di prospettiva. E la mia, a fronte di tutto questo, mi spinge a dirvi che stante quei livelli di rendimento, potenzialmente non esistono banche giapponesi o fondi pensione britannici che oggi possano non definirsi insolventi. Nemmeno il più prudenziale e pessimista degli analisti poteva iscrivere a bilancio quella carta a quei prezzi, perché presentando quel tipo di modello di VaR sarebbe stato prima vittima dello scherno generale e poi licenziato.

Ma da qualche giorno, tutto è cambiato. Da quando lunedì il Premier giapponese ha ammesso come la situazione finanziaria del suo Paese sia peggiore di quella della Grecia, in molti hanno cominciato a parlare d’altro. A breve comincerà anche la corsa sul carro del catastrofismo, state certi.

Ora, al netto di quanto vi ho spiegato rispetto al “muro di scadenze” che rappresenta l’unica priorità dell’Amministrazione Trump e di un Treasury Usa a 30 anni che sempre ieri all’ora di pranzo presentava un sobrio rendimento del 5,022%, passiamo alle cose serie. Nel senso di argomenti che ci toccano da vicino come europei.

Sentite come suona poco rassicurante questa frase: Gold markets could pose a threat to the euro zone’s financial stability in the event of geopolitical stress due to demand for physical settlement, dominance of large-scale traders, and opaque transactions… Additionally, disruptions in the physical gold market could increase the risk of a squeeze. Immagino abbiate capito il senso. In caso contrario, si fa notare come transazioni opache, monopolio di traders su larga scala e domanda per consegna fisica del bene rappresentino tre criticità del mercato dell’oro che potrebbero colpire la stabilità finanziaria dell’eurozona, in caso di crisi o stress geopolitico.

Bene, chi lo ha detto? Anzi, scritto. E ospitato sul suo sito. La Bce. In un paper work che, stranamente, non ha suscitato particolare interesse.

Non trovate anche voi inusuale, infatti, la capacità dei media di ignorare sistematicamente tutto ciò che accade al di fuori dei due giorni mensili di board dell’Eurotower? Ovvero, ciò che realmente conta nel processo di decisions making. Io non ho abbonamenti a costosi servizi pro di informazione con banche dati infinite. E nemmeno provo a chiederli, stante il costo astronomico che hanno. Eppure le notizie le trovo. Gli altri, invece, quelli della stampa autorevole e che possono beneficiare di abbonamenti a services di tutto rispetto, quale scusa possono addurre?

Perché quanto scritto in quel report non rappresenta un servizio sveglia, uno scossone per esorcizzare il torpore. Ma la sirena nella stazione dei Vigili del fuoco. E se uniamo questo allarme a quello della scorsa settimana rispetto a un possibile stop nella fornitura di dollari da parte della Fed, a fronte di un terzo delle banche Ue incapace di coprire la sua esposizione in biglietti verdi senza quelle swap lines, la mia sensazione è che – parafrasando Yukio Mishima -, qualcuno nel comparto creditizio europeo stia ballando nel cratere di un vulcano.

E la Bce, conscia di avere responsabilità di accountability a dir poco stratosferiche (non fosse altro per gli stress test all’acqua di rose dell’Eba di cui avalla i risultati acriticamente), comincia in maniera sempre più sfacciata a mettere le mani avanti. E lanciare guano nel ventilatore dello scaricabarile in vista di quello che possiamo definire il più proverbiale degli accident waiting to happen.

Prima la Fed pronta da un momento all’altro a tagliare le forniture di dollari come regalo alle ritorsioni commerciali della Casa Bianca, poi il rally del prezzo spot dell’oro come elemento di instabilità. Mentre rispetto al casinò dei futures tutto bene, apparentemente? Dunque, il nodo per la Bce – nemmeno a livello accademico – non è la criminale ratio di 100 contratti di carta ogni oncia fisica di oro. Bensì il fatto che qualcuno sia così sfacciato da voler vedersi recapitare l’oncia fisica! O, peggio, magari che se la compri da solo, varcando il confine di Ponte Chiasso o Brogeda. Oppure on-line.

Opaque transactions, vengono definite. Mica come il cristallino swap di Credit Suisse su Archegos, ad esempio, di cui ancora oggi si pagano i costi. Insomma, chi temeva che il rally dell’oro si fosse interrotto dopo il fantomatico accordo fra Usa e Cina, ha ragione e costrutto per restare ottimista. Bullish. Per due motivi. Primo, quando una Banca centrale attacca l’oro, solitamente è perché sa di averne poco. O re-ipotecato. O, peggio, teme che qualche bullion bank faccia filotto e mandi a carte e quarantotto la pantomima degli stress test.

Secondo, basta guardare quei rendimenti obbligazionari di inizio articolo. E pensare che lunedì, poco dopo l’ammissione del Premier giapponese, si è tenuta l’asta di titoli nipponici a 20 anni. La quale ha attratto la domanda più bassa dal 2012. E la tail più alta dal 1987. Ovvero, la ratio di prezzo più basso per pietire compratori. Di fatto, quella carta l’hanno comprata in due. E solo con i saldi. In compenso, la Bank of Japan detiene il 52% dell’intero mercato obbligazionario.

E vi stupite che ci si copra con l’oro da questa tipografia Lo Turco globale? Sarà per questo che la Bce mette le mani avanti?

