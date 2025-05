Giusto in tempo per dare una shakerata ai futures in attesa dell’apertura di Wall Street, ieri Donald Trump ha rimesso in moto la ruota del criceto e accusato la Cina di violazione del patto preliminare sul commercio sottoscritto solo tre settimane fa in Svizzera.

Sia chiaro, qualsiasi sia la motivazione addotta, nessuno si senta in dovere di prenderla sul serio. Lo scrivo dal primo giorno, siamo dentro una pantomima necessaria a evitare che le criticità reali vengano a galla.

Il debito, ovviamente. Per quanto la Casa Bianca e il Tesoro millantino tranquillità olimpica, la questione dei 7 trilioni da rifinanziare resta. E va a inserirsi in un contesto decisamente delicato a livello di dinamiche inflazionistiche e monetarie. Non a caso, giovedì il Presidente ha incontrato alla Casa Bianca il capo della Fed, ribadendogli apparentemente a brutto muso quale fosse la sua posizione: rispetto ai tassi di interesse, la Banca centrale sta sbagliando tutto.

Troppi fronti aperti, però. E il tono inusualmente duro, irrituale e irrispettoso che l’inquilino di Pennsylvania Avenue ha utilizzato con un peso massimo come Pechino, tradisce la fine della ricreazione. Perché piaccia o meno ammetterlo, a essere in difficoltà sono gli Usa. Certamente non la Cina. La quale, dal canto suo, sembra disinteressarsi di quanto avviene nel resto del mondo.

Ma attenzione, perché le carte che Pechino ha in mano sono parecchie. E una più letale dell’altra. A partire dai chip. Perché per quanto utilizzando il solito gioco delle tre carte con Gpu, cloud, collaterale allegro e scorte che magicamente divengono vendite, Nvidia nella trimestrale presentata l’altro giorno ha dovuto ammettere candidamente di essere nel pieno del panico.

Perché trincerarsi dietro perdite da 8 miliardi nel primo trimestre a causa dei dazi contro la Cina e prevederne altrettante per il secondo trimestre, quando poi dimostri di dipendere da Singapore, Cina e Hong Kong in maniera esiziale, farebbe ridire. Se non ci fosse in ballo qualche miliardo di capitalizzazione destinata a svanire, una volta visto il bluff. E guarda caso, in contemporanea con la presentazione dei conti lisergici del colosso tech, il Financial Times rendeva noto lo stop imposto da Trump a Synopsys, Cadence e Siemens (80% del mercato del Dragone) alla fornitura di servizi ai loro clienti cinesi.

Reazione da parte di Pechino? Silenzio di tomba. Lo stesso Financial Times che ieri pubblicava questo, quasi un monito a non scherzare troppo, perché se quello di DeepSeek è stato uno stress test, oggi Pechino potrebbe fare sul serio.

E lo strapiombo di Coreweave, creatura collaterale nata appunto con i finanziamenti artificiali e da partita di giro di Nvidia, dell’altro giorno a Wall Street lo dimostra. Se davvero si decidesse di tramutare Huawei nell’hub attorno a cui ruota in maniera del tutto monopolistica il settore AI in Cina, potendo contare su una tecnologia di pari livello a costi immensamente inferiori a quelli Usa, tanto da poter gestire la transizione in soli tre mesi, quanto durerebbe la favoletta dei conti da record di Nvidia? E se poi tutto va così bene, perché subito dopo la trimestrale, il Ceo ha venduto titoli per oltre 800 milioni di dollari di controvalore?

E il fatto che oltre il 50% del cash flow di Nvidia nel primo trimestre sia stato speso in buyback azionari, così ci dice sulla reale natura di tenuta delle valutazioni del titolo e quindi della capitalizzazione?

In altri tempi qualcuno avrebbe preteso un profit warning, altro che conti record. Per arrivare a un frontale simile con il Dragone, Donald Trump deve aver capito che occorre accelerare il processo di drammatizzazione della situazione. Occorre capire se una crisi a tavolino può essere generata in maniera paradossalmente ordinaria come accaduto nel settembre 2019 con quella del mercato repo o se servirà davvero uno shock. Certamente la tempistica parla chiaro. Così come l’anarchia istituzionale ormai in atto negli Usa, una lotta di potere dentro il Sistema che mette i brividi.

E ora, come leggere questa mossa sul breve termine? La Corte federale per il Commercio ha bocciato le tariffe, il Governo ha annunciato ricorso alla Corte Suprema e, nel frattempo, la Corte d’appello ha sospeso la decisione di Manhattan e riammesso la validità del regime di dazi reciproci. Praticamente, la situazione di caos interpretativo, di prezzatura di mercato e non ultima di percezione del sentiment che ognuno vorrebbe a propria disposizione, se l’unica strategia apparente e percorribile fosse quella dell’entropia.

Stiamo entrando nella fase più delicata dell’intero reset. Quella che, al 90%, richiederà un agnello sacrificale. Scommettete che, sapendo di non potere fare sul serio con la Cina, la prossima mossa di Donald Trump – in ossequio alla fine dell’approccio da Mr. Nice Guy, come a dire che adesso si smette con i sorrisi e si passa alla fase del fuori i secondi – sarà quella di minacciare lo stop al rinvio al 9 luglio dei dazi al 50% sulle esportazioni Ue?

C’è da sperare che Pechino non reagisca. Perché, se per caso e al netto della guerra dei chip, mettesse mano all’arma atomica delle richieste di oro fisico rispetto al casinò dei derivati di carta, lasciando che la Pboc aumenti a dismisura le licenze di acquisto di barre e lingotti per le banche commerciali cinesi, qualcuno a Wall Street riguarderà ai giorni di Lehman Brothers con nostalgia.

Donald Trump ha cercato e voluto questo caos, perché solo in questo modo può generare l’emergenza che garantisca a quelle scadenze sul debito di trovare una soluzione. Ma il rischio che il giochino sfugga al controllo, da oggi in poi, aumenta esponenzialmente.

