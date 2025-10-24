Negli ultimi giorni sono avvenute delle mosse intorno al prezzo dell'oro che non devono passare inosservate

Chi nelle ultime 72 ore ha rischiato pesantemente di seguire le poco edificanti orme di Bear Stearns, avendo scherzato troppo con le scommesse ribassiste su oro e argento? Occorre chiederselo. Ufficialmente. Perché adesso gli indizi cominciano a diventare tanti. Troppi.

Si sommano da giorni. E continuare a trattarli come singoli e indipendenti atomi e non tessere interconnesse di un puzzle questa volta potrebbe davvero diventare rischioso. Perché al netto del silenzio mediatico che la contorna e ne conferma la serietà, la corsa alla deregulation finanziaria in atto negli Usa dal 15 ottobre in poi può sembrare normale soltanto a chi abbia interesse affinché certe dinamiche restino sotto il tappeto. Come polvere.

SANZIONI ALLA RUSSIA/ "Nessun impatto sul petrolio. L'Ue rischia sul GNL di Usa e Qatar"

L’ultimo atto, mercoledì pomeriggio. Questo.

A una settimana esatta dalla riunione del Fomc che dovrà decidere l’entità del prossimo taglio, la Fed rendeva infatti nota l’elaborazione in corso di un piano per l’ennesimo salvataggio bancario mascherato tramite la drastica riduzione dei requisiti di capitale per le grandi istituzioni operanti a Wall Street. Praticamente, liberi tutti su leverage e accantonamenti.

GEO-FINANZA/ La (meta)moneta anti-debito migliore delle cryptovalute

In assoluta e totale contemporanea, mentre i titoli dell’universo quantum si schiantavano al suolo per la mosse di Google e del suo nuovo algoritmo, PrimaLend ha fatto default su un bond. E annunciato la procedura di bancarotta. Un altro subprime lender che fa boom. Ma non basta. Perché tutto questo accadeva a poche ore dall’allarme lanciato nientemeno che dal Governatore della Bank of England, il quale con la più assoluta nonchalance azzardava pubblicamente proprio un paragone diretto con il 2007-2008 parlando del private credit Usa e dei casi Tricolor Holdings e First Brands, antesignani proprio di PrimaLend.

SPY FINANZA/ La mossa Usa che può mettere l'Europa al centro di una crisi

L’oro? Viveva la sua seconda giornata di profondo rosso. Ma anche qui, attenzione a come valutare i movimenti di mercato. E certe price actions. La voce che circolava a mezza bocca sui mercati, infatti, era quella in base alla quale l’Argentina stava svendendo le sue 61 tonnellate di riserve per arrivare alla scadenza elettorale di domenica senza dover dichiarare l’ennesimo default. Di fatto, un do ut des che vedrebbe Buenos Aires nei patti del fornitore di materiale da delivery, quindi collaterale a garanzia della cartaccia futures che permetteva nuovamente di alzare la cresta ai ribassisti e schiacciare le valutazioni con quelle percentuali roboanti.

Ma davvero l’Argentina fra martedì e mercoledì ha deciso il sacrificio del proprio oro? A livello ufficiale, nessuna conferma. Giusto dirlo. Ma vi invito a guardare cosa è successo nell’arco di otto ore a cavallo di quei due giorni in seno alla trattativa fra Buenos Aires e Washington per il famoso swap valutario da 20 miliardi di dollari a garanzia del peso.

Praticamente, l’effetto placebo a sostegno della valuta argentina garantito da 20 miliardi di dollari è durato il tempo di un amen. Se davvero Buenos Aires avesse venduto tutto, in totale si tratterebbe di 8,6 miliardi di dollari. Ci si compra poco tempo. Ma fino al voto parlamentare di domenica, sicuramente. A fronte di un atto epocale, però.

E a confermare il contesto attuale, quello vero e non quello che finisce nei titoli a sensazione per un crollo elaborato fra Banche centrali e algoritmi, date un’occhiata a quale notizia arrivasse sempre mercoledì dall’India.

La stessa India che gli Usa stanno letteralmente strattonando per la giacchetta diplomatica per stringere un accordo commerciale già all’Asean Summit che si terrà questo weekend in Malaysia. In contemporanea con il voto argentino. Bel caos silenziato, vedrete. Utilizzare oro e argento come collaterale per prestiti in seno al sistema bancario nazionale. L’India e non il Botswana. Praticamente, un colpo al cuore del Matrix di manipolazione cartacea, stante i numeri.

E ieri il colpo di teatro. Il Primo ministro indiano, Narendra Modi, rendeva noto di non essere presente a Kuala Lumpur. Nessun vertice con Donald Trump, insomma. E un gold standard di fatto che sicuramente farà la gioia della Cina con il suo progetto di weaponization delle materie prime. E della Russia, oggi come mai sotto pressione per le sanzioni Usa sul petrolio e quindi alla ricerca di canali di commercio e finanziamento bilaterali che bypassino il biglietto verde.

Guarda caso, mentre accade tutta questa rivoluzione concentrata in 72 ore e i media fingono di non accorgersene, l’oro non si svaluta. Ma letteralmente, crolla. Guadagnando le prime pagine. In due giorni un bagno di sangue che non si registrava dal 2013. Come dire, cari diffidenti nelle Banche centrali e del monetarismo da stamperia Lo Turco, ecco a voi la volatilità del vostro bene rifugio tanto solido e prezioso. Ma ripeto, occorre una mano enorme per muovere certi volumi. E benedire/patrocinare certe operazioni. Ben più grande di quella di un Tesoro. Più grande anche di una singola, seppur primaria e onnipotente Banca centrale.

Magari, occorre la Banca centrale delle Banche centrali. La Bis. Comunque sia, ciò che sta accadendo – con ogni probabilità – ha evitato un’altra Bear Stearns. O Lehman. O magari solo una Silicon Valley Bank. Ma se la Fed arriva a prendere la già tiepida regolamentazione bancaria prevista dalla Bidenomics e buttarla in fretta e furia nel cestino, qualcuno era davvero arrivato all’ultimo miglio. Mentre l’altra metà del mondo fa le prove generali di un nuovo ordine.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI