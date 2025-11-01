Quello dei data-center appare essere il secondo step del colossale schema Ponzi finanziario nato attorno all'AI

L’articolo di oggi sarà più breve del solito. E non perché non abbia voglia di scrivere. Ma quando si arriva a certi snodi non della narrativa ma della realtà, allora le parole contano poco. Bastano pochi numeri. Cifre. E fatti. Basta metterli in fila e, come dico sempre, limitarsi poi a unire i puntini. Come con la Settimana enigmistica.

Qui invece siamo al disvelamento dell’enigma di mercato. Un segreto di Pulcinella, in realtà. Perché stando a quanto state per leggere, certamente potrete confermare a voi stessi di non essere stupiti più di tanto. Spaventati, quello sì. E fate bene. Ma stupiti proprio no. Il grande bluff dell’AI sta per essere disvelato. Il Re nudo di Gpu e microchip già si affanna a coprire con le mani le parti intime e le vergogne.

Ma si sa, le mani sono solo due. Per quanto le moltiplicazioni siano il marchio di fabbrica del comparto più avanzato del tech. Si moltiplicano ordini e domanda, si moltiplicano prenotazioni e crediti. Si moltiplicano soprattutto utili. E market cap. L’altro giorno Nvidia ha sfondato i 5 trilioni di capitalizzazione. Da sola ora vale l’8% tondo tondo dello Standard&Poor’s 500. E due volte il Canada. Da sola.

Questo il contesto, visto attraverso la performance del titolo benchmark di settore, il caposaldo. Il motore immobile cui tutto ruota attorno. Ad esempio, Oracle. Ricordate. L’ultima trimestrale aveva portato con sé un’esplosione dei backlog (ordinativi già messi a bilancio come contrattualizzati) tale da far intendere che l’azienda texana avrebbe avuto davanti a sé un futuro prossimo di domanda infinita. Esattamente il prerequisito di ogni nuovo soldato da arruolare nell’esercito dei circular deals.

Non a caso, Oracle e Nvidia ora collaboreranno alla nascita del nuovo supercomputer che aiuterà il Dipartimento per l’Energia Usa nei suoi studi e nelle sue ricerche scientifiche. E questo ha garantito immediatamente e prima ancora di lavorare a un singolo atto presso il prestigioso Argonne National Laboratory for Public Researchers all’acquisto da parte del governo Usa di 100.000 Gpu modello Blackwell di Nvidia. Quelle destinate alla Cina. E poi bloccate delle tariffe.

Di fatto, spesa pubblica. Di fatto, capitalismo statale. Come in Cina. Ma il problema non è questo. Si sa che Donald Trump intende investire. Lo ha già fatto con il 10% di Intel. E con società minerarie strategiche per le terre rare. Al momento opportuno, lo farà con l’AI.

Adesso, vi chiedo: come giudicate queste due notizie, pubblicate a 6 giorni l’una dall’altra e riguardanti entrambe uno dei soggetti in questione, ovvero Oracle?

Voi che a differenza mia avete sicuramente studiato fino alla laurea, come giustificate il fatto che Oracle annunci un’emissione obbligazionaria da 38 miliardi di dollari per finanziarie la costruzione di due data-center in Texas e Wisconsin e che la suddetta operazione di finanziamento venga gestita dal gotha di Wall Street plaudente e che, appena 6 giorni dopo, proprio una banca di Wall Street lanci l’allarme sul potenziale default dei conti della stessa Oracle?

Ricordate, in tempi non sospetti vi facevo notare come 500% di ratio asset/debito fosse equiparabile a una Enron in versione Nagasaki. Eppure il mercato finse di ignorare per settimane che quella era la santabarbara di indebitamento su cui giaceva e, anzi, faceva leva – nel vero senso della parola – l’operatività di Oracle.

Ora, di colpo, si scopre che i traders stanno coprendosi con credit default swaps come non ci fosse un domani dal rischio che Oracle vada in orbita. E non per l’esplosione al rialzo del market cap. Come noterete, ho utilizzato Bloomberg per certificare autenticità e lasso temporale delle due notizie. Mi pare sufficientemente autorevole e credibile come fonte.

Ora, ampliamo il contesto per giungere alla chiusura di questo articolo breve, ma che, spero, vi faccia riflettere. Molto riflettere. Perché all’orizzonte, quando come in queste ore OpenAI annuncia un’Ipo trilionaria per il 2026 e Nvidia lancia investimenti a strascico in start-up AI per 1 miliardo (di fatto per piazzare sempre quelle Gpu Blackwell di cui ha i magazzini pieni, alla faccia della domanda di mercato infinita e che il Governo – almeno per ora – non può comprare proprio tutte), c’è questo.

Questo grafico mostra il numero attuale di data-center per Paese di locazione. Gli Usa hanno già oggi un rapporto 10x rispetto al secondo in classifica che è la Germania. Ma soprattutto, guardate a che punto è la Cina. Ovvero, il competitor che fa tremare il mondo per il suo monopolio sulle terre rare e che con la sempliceDeepSeek ha svelato a tutti la colossale cresta che dal lancio di ChatGPT in poi il settore ha posto in essere in Occidente, millantando una supremazia prestazionale in realtà inesistente.

Come si spiega? Tutti stupidi e in ritardo tranne Washington? Oppure quello dei data-center è il secondo step del colossale schema Ponzi finanziario nato attorno all’AI e che, adesso, comincia a dover diversificare gli ambiti di investimento e soprattutto questo, ovvero una spesa in CapEx per i data-center che è il 60% del cash-flow operativo dei grandi nomi poc’anzi citati?

Tutto qui, signori. Nulla da aggiungere. Se non un consiglio spassionato: rifletteteci. Perché il passo successivo è quello della cartolarizzazione di debiti a rischio come accaduto con il green via ESG. Ma qui in ballo ci sono trilioni. E trilioni. E trilioni ancora.

