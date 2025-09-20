In settimana sono avvenute cose importanti sui mercati internazionali, ma non hanno avuto spazio sui media

Vi rendete conto che per evitare che il Nikkei si schiantasse oltre il 2% a causa della decisione della Banca centrale giapponese di programmare la vendita di Etf, la medesima Bank of Japan ha dovuto comprare Etf! Mica serve una laurea in Bocconi. Basta guardare il grafico di giornata per notare come, di colpo, si sia materializzato lo “Special team”.

E vi rendete conto di cosa ha dichiarato in conferenza stampa post-board, il Governatore della medesima Banca centrale nipponica, Kazuo Ueda? It would take more than 100 years if ETF and J-REIT sales proceed at the decided pace. Tradotto, abbiamo scherzato. Per fare ciò che abbiano annunciato al ritmo che abbiamo annunciato, ci vorrebbero 100 anni. Ennesimo stress test. Una burla da qualche trilione di controvalore. Siamo alla pantomima totale. Assoluta. Senza ritegno, né più vergogna.

Ci sarebbe tanto da raccontare nell’articolo di oggi. Ad esempio, il fatto che qualcuno dopo la chiusura di Wall Street di giovedì sera abbia scommesso forte su un calo di almeno il 2% dell’Etf del Nasdaq per la giornata di ieri, di fatto rendendo noto implicitamente che fosse a conoscenza della follia nipponica in arrivo. Manipolazione a perdita d’occhio. In compenso, tutto questo Cabaret Voltaire monetario ha garantito l’emersione silenziosa di uno stigma. Reale. Una lettera scarlatta.

Il rendimento del titolo giapponese a due anni è salito al massimo dal 2008. Ovviamente, pura coincidenza. Nulla da nascondere sotto il tappeto che il chiasso della pantomima legata agli Etf dovesse occultare con il suo rumore di fondo, per carità. E ora avanti verso nuovi massimi. Stavolta è differente. Parola di Donald Trump. E anche il rendimento dei titoli britannici è salito, dopo che giovedì la Bank of England ha dovuto ammettere che eviterà emissioni a lungo termine. E, soprattutto, rallenterà il suo programma di Qt. Tradotto, i titoli acquistati in regime di Qe torneranno sul secondario a babbo morto. Reinvestimento de facto. Prodromo di controllo sulla curva, scudo anti-speculativo.

E i rendimenti dell’eurozona? Anch’essi in salita. E quelli Usa? In salita. Ma in questo caso, alla luce di un refill del Tga che è stato completato con una settimana abbondante di anticipo rispetto al cronoprogramma. In cassa per la spesa corrente governativa ora ci sono 857 miliardi. Mentre il reverse repo è a quota 13 miliardi. Sincrono da notte degli Oscar.

I media? Silenziosi. C’erano da celebrare i record di Wall Street. E l’ennesimo mega-accordo miliardario fra furbetti del microchip, questa volta con protagonista Intel. E Nvidia, ovviamente. Per questa ragione, l’articolo che state leggendo si configura come un servizio di allerta. Dalla proiezione tranquillizzante della realtà che il fatidico taglio dei tassi sta garantendo.

Ad esempio, avete fatto caso a cosa sta accadendo al titolo di Gamestop da una settimana a questa parte? Ovviamente, no. Perché Gme gode di stampa e social solo quando serve ad altro. A un’innocua e strumentale distrazione di massa. In stile Etf della Bank of Japan. Allora ricompare il Roaring Kitty di turno con i suoi tweet su X. Ma quando la questione è seria, allora tutto tace. Non fa notizia un imbalance sul buy-side da 309.000 azioni registrato mercoledì.

Mica male come affollamento per acquistare una meme stock che tutti dipingevano come una truffa per allocchi, no? E nessuno si chiede perché? Non fa notizia un net-call premium record da 4,35 milioni. Trattasi di impennata parabolica: perché? Soprattutto non destano interesse le tre notizie strettamente correlate che la stampa (estera) di settore ha pubblicato sempre mercoledì. Perché troppo serie per ignorarle. Ma troppo scomode per godere di visibilità eccessiva.

Perché la Cftc statunitense, il regolatore di futures e commodities, ha stranamente sentito il bisogno adesso di estendere lo swap relief concesso nel 2012 per Ubs Europe? Ubs. Ovvero, colei che si è inglobata la sgradevole dote di Credit Suisse legata ad Archegos. Quindi, a Gamestop. In contemporanea, ecco che Goldman Sachs e JP Morgan ottengono l’immunità rispetto alle accuse mosse proprio dai giubilati di Archegos rispetto ad attività di insider trading. Infine, ecco che il Parlamento svizzero può permettersi il populistico lusso di non dare luce verde al rinvio per la medesima Ubs del primo colpo da 3 miliardi sull’aumento precauzionale a cuscinetto della sua esposizione (e market cap) monstre derivato dal salvataggio di Credit Suisse. Tutto ora.

Come mai? Lo mostra questa immagine. Sempre nel silenzio addirittura tombale dei solitamente ciarlieri media e social, Gamestop ha annunciato che il 3 ottobre distribuirà 1 warrant ogni 10 azioni ai detentori di propri titoli. 59 milioni di warrants. Circolanti a Wall Street separatamente dal titolo. Con ticker differente.

Ogni warrant consente di acquistare un titolo Gamestop a 32 dollari per azione. Se eserciti il tuo diritto su quel warrant e, mettiamo, il 3 ottobre il titolo Gamestop vale 60 dollari, in portafoglio ti entra un’azione di quel valore. Di colpo. Raddoppiato. O magari meno. Magari 40 dollari. O magari solo 35 dollari. Guardate a quale livello negozia oggi Gamestop. E a quale una settimana fa. Ma, soprattutto, chiedetevi: perché un warrant? Perché ogni contratto di opzione necessiterà quindi di un warrant e un’azione. Nessuna phantom share, nessuna azione fantasma che è il trucco basico di ogni attività di vendita allo scoperto. Insomma, nessuna possibilità per i furbetti del naked short di fingere di detenere titoli che non hanno.

Sono 59 milioni di warrants. E qualsiasi broker decida di liquidare invece che permettere l’esercizio di quel warrant, griderà che il Re è nudo rispetto alle terga scoperte del suo portfolio titoli. Reale. Insomma, esiste la possibilità potenziale che la seconda fase di tsunami Archegos possa andare in scena. E con una data di debutto, quello ormai prossima del 3 ottobre.

Capito perché occorre che la Fed tagli i tassi?

