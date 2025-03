Questo è il vostro Bignami per la settimana di mercato che si apre oggi. Anzi, il vostro sussidiario, appunto. Settimana che, a occhio e croce, si prospetta eufemisticamente scoppiettante. A partire da subito. A partire da questa notizia da weekend. Relegata alle pur nobili ma molto settarie pagine web di Bloomberg Law, l’appendice giuridica del colosso delle news finanziarie.

Bastano le prime due righe: Northwest Biotherapeutics Inc. can proceed with claims against seven firms including Citadel Securities and Virtu Americas LLC for depressing the company’s stock price through false sale orders, a federal court ruled. Apparentemente, il solito caso destinato a concludersi con una multa e poi business as usual. Anzi, spoofing as usual. Ovvero, immissione di ordini fasulli per – appunto – accomodare a proprio piacimento il prezzo di un titolo. Ovviamente al ribasso, poiché per farli gonfiare basta addomesticare a dovere la stampa e invadere i social, affinché Mr. Smith sia tentato dalla ciclica occasione del secolo.

Perché invece questa notizia pesa una tonnellata, tanto da dover essere trattata come materia accademica per dissimularne la portata, quantomeno al di fuori della ristretta cerchia degli addetti ai lavori? Perché oggi, 31 marzo, Moez Kassam, fondatore dell’hedge fund canadese Anson Funds, dovrebbe incontrare emissari del ministero della Giustizia Usa per cercare di evitare un tot anni di carcere per attività che – all’inizio, almeno – parevano appunto confinate al solito abuso di short selling. Ma che, invece, il Department of Justice pare ritenere un po’ più gravi, stante almeno la decisione di affidarne la giurisdizione alla sua divisione californiana. Quella che si occupa di accuse che arrivano fino al racket, per capirci.

Ed ecco apparire, quasi dal nulla, un altro fronte. Molto collaterale a quello denunciato dal link. Questo: Quantum BioPharma CEO says previous management accepted toxic funding from Anson Funds five years ago. E ancora: Virtu seems to be one of the main market makers involved in the manipulating of QNTM stock. There seems to be a very strong connection and correlation between Virtu and CIBC..“. Dove quest’ultimo acronimo sta nientemeno che per Canada Imperial Bank of Commerce.

Insomma, una connection di presunti abusi finanziari con forte base canadese e con addentellati statunitensi, ma, soprattutto, con a capo autorità Usa a deciderne l’epilogo giudiziario. Proprio mentre fra Ottawa e Washington i nervi sono tesissimi. E il Canada del post-Trudeau si prepara al voto. E, soprattutto, alla guida del Paese c’è l’ex Governatore della Bank of England. Ovvero, un qualcuno che certe dinamiche di mercato le conosce bene. Molto bene. Che figuraccia se il Paese divenisse di colpo, agli occhi del mondo, la suburra della finanza!

Lo ammetto, la quantità di puntini da unire già così pare enorme. Non a caso, avrete notato che ho anticipato l’uscita del mio primo articolo settimanale al lunedì. Perché per quanto tutto sembri molto aleatorio, quasi da noir di Borsa, nelle stanze di Wall Street dove circola libero l’indicibile, il terrore è uno solo: per evitare di finire in una prigione federale in mezzo a feccia di gang e serial killer (essendo cittadino canadese), Moez Kassam quanto sarà disposto a spifferare al Doj? Quanti nomi? Quanti e quali segreti?

Potenzialmente – e quel potenzialmente è simbolicamente scritto con vernice fluorescente – siamo di fronte alla Chernobyl della finanza. Altro che Lehman Brothers. Salterebbero shorts sintetici a tonnellate, si cospargerebbe il Sistema finanziario di pietre d’inciampo per margin calls e si collegherebbe a detonatori praticamente qualsiasi posizione di controparte su quella catena di azzardo e leverage. Se poi ci fossero in ballo swaps tipo Archegos, l’intera rete sarebbe a rischio. E quando dico l’intera rete, intendo globale.

Sullo sfondo, una resa dei conti fra Usa e Canada che potrebbe lasciare a terra, segnalato con il nastro giallo-nero delle scene del crimine, qualche profilo davvero eccellente. Ma al contempo, l’effetto collaterale di un bel reset reputazionale che qualcuno potrebbe tramutare in Bonanza di mercato a tempo zero. Alla prima occasione seria di acquisto sui minimi, quando gli algoritmi dei flussi Cta – gli hedge funds – segnalano ritorno in massa di capitali verso Wall Street. Si entra per primi, si esce in tempo per evitare sgradevoli bruciature di fiammifero alle falangi.

Al riguardo, date un’occhiata a questa grafica. Come mai, venerdì scorso l’Office of the Comptroller of the Currency (Occ), il sancta sanctorum dei regolatori, ha comunicato proprio la grazia reputazionale preventiva per i soggetti di mercato che incorressero in disgrazie?

Cicerone diceva che più l’Impero si avvicina al collasso, più le sue leggi sono folli. Mi pare decisamente questo il caso. Indulgenza ex ante. E attenzione. Perché sempre oggi, 31 marzo 2025, scade il termine per l’aumento di capitale della Banca cooperativa di pescatori e agricoltori giapponese, un vero e proprio colosso che nel corso di quest’anno fiscale ha già dovuto scontare perdite su titoli di Stato a dir poco emorragiche. Se qualcosa andasse storto, il tonfo di venerdì del Nikkei sarebbe nulla.

E signori, per quanto vi abbiano detto che il conseguente precipizio di Wall Street fosse da mettere in relazione con il pessimo dato sull’inflazione Usa e con il solito mantra delle tariffe in arrivo da mercoledì, sappiate che le coperture delle margin calls asiatiche avvengono su un fuso orario che coincide con le contrattazioni di New York.

Insomma, Wall Street ha confermato come nella notte fra giovedì e venerdì scorso, qualcuno a Tokyo abbia sudato freddo. E abbia dovuto scaricare titoli di Stato Usa a brevissimo termine per incamerare denaro alla velocità della luce, utilizzando appunto il collaterale più liquido. O pensate che 80 punti base di aumento overnight del T-Bills a 2 mesi fossero anch’essi legati alla preoccupazione per il prezzo delle Ferrari e del crudo di Parma dopo il 2 di aprile?

Tout se tient, lo sapete da sempre. Oggi potrebbe essere una giornata di svolta. E come tale, nessuno se ne accorgerà.

