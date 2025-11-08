La bolla AI potrebbe scoppiare in modo controllato e soprattutto lontano da Wall Street, con uno sbarco in Europa

In quel medesimo, risicato arco temporale, di cui parlavo in chiusura dell’articolo di ieri, Deutsche Bank ha deciso che era giunto il momento di rendere nota la propria posizione. Perché chiaramente, la discussione rispetto a strategie difensive di portfolio contro l’esposizione folle al finanziamento di data center – la seconda onda di bolla AI, dopo i crediti su cloud e i backlog record contabilizzati come vendite – non è certo nata nottetempo dopo l’annuncio di Nvidia.

Ciò che è scattato con timing da centometrista svizzero è la volontaria fuga di notizie verso il quotidiano della City. Perché certe cose mica si può renderle note con un comunicato stampa. Mica si può ammetterle in prima persona. No comment su scoop altrui, la formula più antica del giornalismo. Di fatto, una tacita conferma. E senza offendere né Governo, né Deutsche Telekom. Ma avvisando comunque mercato, azionisti e correntisti. Perché Deutsche Bank sta già riflettendo su cosa sia più efficace. Anzi, sicuramente lo ha già deciso. Fra scommettere al ribasso su un paniere di titoli legati all’AI oppure coprirsi dal rischio attraverso strumenti derivati.

Comunque sia, mentre il colosso delle telecomunicazioni si sposa con Nvidia, quello bancario si assicura dal rischio di naufragio del viaggio di nozze. Qualcosa non va. Anche perché in contemporanea giunge da Bruxelles, la strana e suicida decisione dell’Ue rispetto alle emissioni tagliate del 90% entro il 2040 e con flessibilità per i vari Paesi.

Occorre unire i puntini. Quella scelta infatti porterà con sé soltanto due conseguenze: ulteriore delocalizzazione di imprese europee e un aumento del costo del gas, stante l’approdo del sistema Ets 2 di logistica, trasporto e infrastrutturazione sostenibili. E giova ricordare come Usa e Qatar, nuovi dispensatori di LNG del Vecchio Continente dopo la rottura totale con la Russia, non più tardi di due settimane fa abbiano detto chiaramente come le forniture siano già oggi a potenziale rischio, in caso l’Europa non facesse marcia indietro proprio su regolamentazioni green ritenute troppo stringenti e costose.

Quanta energia bruciano i data center? Uno sproposito. Di fatto, Deutsche Bank deve aver unito i puntini con anticipo. E capito come la strategia sia quella di spostare il più possibile l’epicentro di potenziale esplosione controllata di parte della bolla AI lontano da Usa e Cina. E quanto avvenuto nelle ultime 48 ore fra Berlino, Francoforte e Bruxelles ci dice che ormai la questione sia declinata alla categoria del quando. E non del se.

Ma non basta. Perché fra mercoledì e ieri, il colpo finale. La certificazione dell’ingresso del cavallo di Troia AI nel cuore dell’Europa con il chiaro intento di orientare i sismografi lontano da Wall Street. Lo mostrano plasticamente queste due immagini, di fatto due facce della stessa medaglia.

Una medaglia che si chiama esplosione controllata della bolla. Tipo dinamite nelle fondamenta di un edificio da abbattere. Ma con il rischio wrecking ball per un’Europa che pare pronta al ruolo di vittima sacrificale, invece. Alla faccia dell’accordo Trump-Xi, degli acquisti di soia e delle esenzioni per l’export di qualche decina di aziende Usa, Pechino decide che nei data center a controllo statale (pressoché tutti) non potranno essere utilizzati chip che non siano made in China.

E per dimostrare come stavolta il rischio sia davvero serio per chi pensava di poter replicare certi schemi Ponzi proprio con l’abuso di investimento e CapEx legato a quelle cattedrali nel deserto tech, la Cina avvisa che fino a ottenimento dell’autarchia sui semiconduttori, i progetti già in essere verranno bloccati. Il tutto a poche ore dalla dichiarazione del Ceo di Nvidia rispetto al probabile ritorno alle esportazioni di Blackwell e H20 proprio verso il mercato cinese, di fatto quello per cui erano state designate.

Poche ore e nottetempo, il Re nudo mostra le sue vergogne in quello che appare un palese atto di ammissione della bolla in via di sgonfiamento forzato. Il Ceo di OpenAI, il quale fino al giorno prima rivendicava investimenti per 816 miliardi e una Ipo entro il 2027 da 1 trilione di valutazione, chiede la garanzia statale sui nuovi investimenti. Di fatto, un salvataggio preventivo con i soldi dei contribuenti. Di fatto, l’ammissione di una nazionalizzazione de facto dell’AI come unica via d’uscita da uno schema Ponzi che ora rischia di andare fuori controllo.

La conferma di quanto vi dicevo a partire dalla partecipazione azionaria in Intel annunciata dal Governo Usa come strategica: il warfare sta tramutandosi nel nuovo Ministero delle Partecipazioni statali. E l’AI punta la sua salvezza nel tramutare le Gpu nelle nuove Lettera 22 dell’Olivetti da piazzare per via di bando governativo. Altro che rivoluzione industriale 2.0 e campioni del libero mercato a colpi di market cap e record azionari. Ora siamo al redde rationem. E sarà l’Europa il playground. La Germania, l’epicentro.

P.S. E a proposito, guardate qui.

Ricordate cosa vi ho fatto notare sul conto alla rovescia rispetto alla sostenibilità finanziaria dello shutdown, destinato a terminare proprio oggi nella sua fascia di relativa garanzia dal rischio di bank run, nemmeno a dirlo a partire dagli istituti regionali? Ricordate quando vi ho detto che Tga in aumento costante e riserve bancarie presso la Fed invece in costante calo verso la Maginot dei 2,7 trilioni siano stati il motore della mini-crisi repo? Casualmente, dopo un mese di disinteresse, tutti a correre per far terminare a tempo di record lo shutdown. Strano, no?

