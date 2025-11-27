Occorre tenere d'occhio il rendimenti dei titoli di stato cinesi e giapponesi: potrebbero esserci conseguenze importanti per l'Europa

Può uno scenario economico-finanziario nascere in ambito obbligazionario e, quasi contemporaneamente, avere riflessi indiretti sull’azionario fino a gravare in maniera davvero strutturale sull’intero spettro delle materie prime?

Industriali ed energetiche in testa, ma anche sui metalli preziosi, i quali potrebbero svelare risvolti più strutturali della loro natura di bene rifugio rispetto a quelli della mera contingenza di hedging precauzionale, magari fra attesa della Fed e prime, serie criticità nel moloch AI?

Ecco a voi, la correlazione più inattesa, meno osservata e – a mio avviso – più importante che le ultime, apparentemente azzardate scelte del Governo giapponese stanno portando verso il varco del Rubicone.

Per la prima volta in assoluto, i rendimenti decennali dei titoli sovrani di Cina e Giappone stanno flirtando con un clamoroso sorpasso. Il 19 novembre scorso, lo spread si era ridotto al minimo storico di soli 4 punti base. E in dirittura d’arrivo verso l’inversione che non ti aspetti. E non vorresti mai affrontare. Di fatto, i rendimenti cinesi sono in continua fase di compressione a causa dei deboli dati macro e delle perdite equity che spingono i flussi verso il debito sovrano come bene rifugio. Il problema sta nella prezzatura di mercato verso una prolungata stagnazione legata a consumi deludenti, eccessivo approccio di esitazione a livello fiscale e crescenti pressioni commerciali legati ai volumi bilaterali con gli Usa.

A loro volta, i rendimenti giapponesi stanno letteralmente esplodendo per l’ennesima volta. Ma stavolta, quella di fronte a noi è una curva a gomito. Le ragioni? Aspettative per un paradossale quanto ormai incorporato combinato tra inflazione in crescita in tutti gli outlook ed espansione fiscale appena confermata dal pacchetto di stimolo monstre messo in campo dal neonato Governo. Qualcosa come 21,3 trilioni di yen. Ovvero, circa 135 miliardi di dollari. Insomma, combatto l’inflazione gettando steroidi nella pozione che l’ha generata. Qualcosa pare destinato al testa coda.

E allora cosa ci dice quindi quel grafico iniziale di potenziale, storica inversione, stante 37 mesi consecutivi di prezzi calanti in Cina su base annua e record di esportazione di deflazione (via merci) che ormai non pare più sufficiente? Brad Setser, senior fellow presso il Council on Foreign Relations a Washington, quantifica il surplus di beni manifatturieri cinesi oltre i 2 trilioni di dollari, di fatto circa il 10,5% del Pil nazionale e oltre il 2% di quello globale. Per capirci, parliamo di un surplus che da solo supera quelli combinati di Germania e Giappone negli anni dei loro picchi.

Basta una formula a condensare il senso di quanto potenzialmente ci attende e ci viene raccontato da quel grafico: chi entra in deflazione contro chi esce dalla deflazione. E paradossalmente, l’uscita dalla deflazione del Giappone potrebbe addirittura limitare i suoi danni, ancorché almeno due membri della Bank of Japan abbiano già lasciato aperta la porta a un rialzo dei tassi alla riunione del 18 dicembre, un qualcosa che andrebbe a impattare ulteriormente sui rendimenti obbligazionari. E su uno yen che nelle ultime sedute della scorsa settimana volava verso area di allarme rosso sul dollaro. Ovvero, 160.

Ma se per caso la Cina dovesse però entrare in piena spirale di deflazione tout court, stante scelte governative di mantenimento della produzione a discapito dei consumi interni, cosa avremmo se non una spirale autoalimentante di prezzi in continuo ribasso che esonda definitivamente dal suo tradizionale canale di scolo delle esportazioni massive in cerca di compratori?

Di fronte a noi, inteso come scenario globale di cui la Cina in questo caso è player prioritario, avremmo infatti un outlook che si sostanzierebbe attraverso ricaschi occupazionali, calo dei profitti, aumento dei carichi di debito e, soprattutto, potenziale, ulteriore riduzione della spesa interna di Pechino. Avete idea di cosa significherebbe questo per la disastrata Europa de-industrializzata, ad esempio?

E il problema ci riguarda. Direttamente. Soprattutto quello legato al gas naturale liquefatto. Perché dopo aver chiuso con il gas russo via pipeline in ossequio all’ultimo, draconiano pacchetto di sanzioni, l’Europa dipende energeticamente dal gas naturale liquefatto Usa e del Qatar. I primi vedono la prima crepa nel wall of maturity debitorio saltare fuori di colpo ma con profondità degna di un danno strutturale. I secondi ancora memori del Qatargate, quindi sempre pronti a presentare il conto all’Ue.

E qui il problema non è quello di attrezzarsi con piumino e coperte. Il problema è che se per caso arrivasse anche solo una ristrutturazione del debito che inviasse scossoni all’intero comparto LNG statunitense, sarà giocoforza primum vivere. Difficilmente rifornire l’industria di un concorrente sarebbe infatti priorità di Donald Trump, l’uomo dei dazi. E anche l’uomo che ha appena graziato Viktor Orban, permettendogli di acquistare gas proprio dalla Russia.

E tenete sempre a mente questo grafico: in attesa della riattivazione e costruzione di centrali nucleari, gli Usa e la loro shortfall energetica rispetto al boom dei data centers AI dovranno fare affidamento sul vecchio caro fossile. Ovvero, gas e carbone.

Pensate che la Casa Bianca darà priorità a Volkswagen o a Nvidia, a Stellantis o a OpenAI, in caso la crisi debitoria costringesse anche a un ridimensionamento di output?

E attenzione, tutto questo sta avvenendo all’oscuro di quella che potrebbe essere la reazione del comparto commodities energetiche a un eventuale accordo in Ucraina che innescasse prezzature di un rilassamento del regime sanzionatorio verso gas e petrolio russo, alla luce di uno sconto sempre crescente che l’Urals sta pagando nei confronti del Brent e che la scorsa settimana segnalava quota 24 dollari di spread. E le voci di un niet di Mosca al piano, in tal senso, sono tutto tranne che disinteressate. O, peggio, ininfluenti.

Attenzione quindi a quell’inversione in progress. Perché le conseguenze rischiano di essere da piano quinquennale. Cinese, però.

