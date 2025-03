Convincere i Liberali che occorre andare alle urne, prima che la crisi economica già grave venga acuita da quella energetica, ormai montante e a rischio di peggioramento. Rapido peggioramento. Tanto Afd è ormai saldamente secondo partito, inutile sperare che la campagna elettorale possa ridimensionarla. Anzi. A farla fuori, ci si penserà dopo le urne con la narrativa del Quarto Reich eterodiretto da Elon Musk via X.

RIAPERTURA NORD STREAM?/ “Ne avremmo bisogno perché le alternative non bastano, ma decidono Usa e Russia"

In tal senso, l’Austria sta già offrendo un ottimo playbook. Addirittura relegando all’opposizione il partito vincitore. Un capolavoro. Ma torniamo a Berlino. A quel punto, i Liberali rompono, rassicurati da chi di dovere che entreranno di default nel nuovo Esecutivo. E senza Verdi tra le scatole. Si torna al voto con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale del settembre 2025. Si vota. Cdu prima. Afd seconda. Spd terza. Ammucchiata repubblicana alla francese. Liberali fuori dal Bundestag, la variabile sbarramento al 5% ha funzionato. Tocca fare una bella Grosse Koalition, accidenti! Per il bene del Paese. E dell’Europa. Forse, addirittura del mondo.

DALLA GERMANIA/ Le prime grane per Merz che vanno oltre l'alleanza con la Spd

Anche perché, nel frattempo, la situazione in Ucraina precipita. Occorre armarsi. Difesa europea come nuova priorità. Poi, il colpo di genio. O meglio, il colpo di teatro. Donald Trump decide che è inutile minacciare l’Europa con i dazi, se non un tanto al chilo, affinché si accolli il conto miliardario del sostegno a Kiev. Mentre lui incassa lo sfruttamento delle risorse minerarie come indennizzo. Meglio mettere l’Europa di fronte al fatto compiuto.

Allora va in scena una versione drammatizzata di Casa Vianello nello Studio Ovale della Casa Bianca, un 2 contro 1 degno di una puntata di Piazza Pulita. Volano stracci. Il consumato attore ucraino abbandona i toni e le posture da stand-up comedian e sceglie la drammaturgia. Bravino. Inglese stentato perfetto per la situazione. Trump e Vance invece sentivano decisamente nell’aria la notte degli Oscar che si avvicinava. Ispiratissimi. Rottura clamorosa. Netflix applaude e comincia a girare la serie.

STOP DEL PPE A VON DER LEYEN/ Automotive, una retromarcia che salva il lavoro e sposta l'asse Ue a destra

Guarda caso, l’Europa si mobilita immediatamente. Meeting d’urgenza per proseguire con il sostegno a Kiev dopo la mossa afghana di Washington. E chi convoca la riunione, dopo la mezza figuraccia diplomatica rimediata da Emmanuel Macron in visita Oltreoceano? Il Regno Unito. Ovvero, un ex membro uscito dall’Ue sbattendo platealmente e rumorosamente la porta. Fra gli applausi di un Donald Trump che all’epoca si preparava al primo mandato. Tu guarda la Storia. Ma Londra era ed è anche il miglior alleato Oltreoceano degli Usa. La special relationship. Thatcher e Reagan.

Dimenticatevi Hugh Grant in Love actually, quella era solo finzione. Da sempre è così. Londra ama Washington. E viceversa. Ancorché per mero interesse. Mettici poi una questioncina ricattatoria legata all’oro che dalle vaults di Londra sta volando su controvalori da record al Comex e tutto torna. Il vertice va in scena fra abbracci sentiti, sorrisi nervosi e toni da assedio di Sarajevo. Ursula von der Leyen coglie la palla al balzo: l’Europa torni ad armarsi di tutto punto. E alla velocità della luce. Ce lo chiede l’Ucraina. E, forse, la Storia. Certamente, la Germania.

Già, dopo un giro immenso degno di Antonello Venditti, si torna a Berlino. La quale, stranamente, è stata infatti oggetto di attenzioni senza precedenti da parte di Elon Musk, il tuttofare della Casa Bianca con profilo da Navy Seal della destabilizzazione. Una vera cheerleader di Afd. E alla fine, cosa salta fuori, unendo i puntini? A tempo di record e grazie a una Grosse Koalition tutta improntata al senso di responsabilità e dello Stato e senza tentennamenti filo-russi, ecco che Cdu e Spd inseriscono nei colloqui per la formazione del nuovo Esecutivo la creazione a tempo zero di due fondi speciali per finanziare la difesa e le infrastrutture. Il primo dotato di 400 miliardi e il secondo 400-500 miliardi.

Quasi un trilione di euro di spesa pronta cassa. In Germania! E con l’inflazione che sta rialzando la testa, come confermato dal 2,4% pubblicato proprio ieri e mentre la Bce taglia i tassi per evitare che anche il sistema bancario grippi.

Gli Usa possono disimpegnarsi, almeno per ora. E incassare il dividendo di guerra d Joe Biden. Pensate che quella del sottoscritto sia retorica anti-Kiev?

Questo grafico relativo overdrive di finanziamenti esteri statunitensi a partire dal 2022 e al suo repentino e immediato tracollo nell’ultimo mese mezzo forse potrebbe farvi ricredere. Tanto è vero che Volodymir Zelensky ha già dichiarato di voler tornare al più presto alla Casa Bianca. Secondo tempo. Nuova puntata. Quasi certamente, differente epilogo.

Nel frattempo, la Germania in crisi esiziale può mettere in piedi un’operazione Covid 2.0 a leva 4X sui propri conti pubblici. Senza che nessuno dica niente. Occorre armarsi prima che l’Armata Rossa arrivi fino a Lisbona. Per tutti gli altri, briciole di eurobond. O forse, Mes. In quel caso, auguri alla Roma sovranista che disse no. Vuoi vedere che Elon Musk, pompando Afd, ha fatto sì il gioco di Friedrich Merz ma anche e soprattutto di Washington che voleva levarsi l’oneroso impegno, visto che contestualmente ora è strategico e urgente ricucire con Mosca per irritare Pechino?

E questa sortita Ue nei confronti dell’India, come la valutiamo? Tutti da Modi con il tappeto rosso, dimenticando che è fedele membro Brics? Ma signori, la priorità era puntellare l’Europa prima che collassasse. Un 2011 senza lieto fine di austerity greca. E per farlo, occorreva mettere in sicurezza la Germania. Lasciandola spendere 4 volte quanto già messo in campo nel 2022. Senza vincoli, né coordinamento, né fiscalità comune. La Germania di Friedrich Merz. Ex Blackrock.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI