SPY FRANCIA/ Banane e intelligence: le reti di Foccart dietro i piani di Parigi

Jacques Foccart (1913-1997) fu la vera e propria eminenza grigia della politica gollista, sia in relazione all’intelligence sia in relazione alla politica estera africano-francese. Ma a partire da quale esperienza l’eminenza grigia riuscì a costruire la sua strategia? Un quarto di secolo dopo la fine delle sue attività, Jacques Foccart rimane associato agli aspetti più oscuri del gollismo e agli errori della politica africana della Francia, evocando un’immagine negativa ancora avvolta in un alone di mistero. La leggendaria discrezione di Foccart è pari solo al rinnovato interesse che giornalisti e storici moderni mostrano nei suoi confronti. Un aspetto significativo delle attività del più controverso dei “baroni del gollismo” è però rimasto poco conosciuto: il suo ruolo di uomo nell’ombra del generale de Gaulle e di Georges Pompidou nelle Antille-Guyane per quasi trent’anni. È in queste regioni lontane dalla metropoli che Foccart inizia a interessarsi di politica, all’inizio della Quarta Repubblica.

Esportare il gollismo

Nella primavera del 1947, la direzione nazionale del Rassemblement du peuple français (RPF), il partito di de Gaulle, lo incarica di esportare il gollismo in questi dipartimenti d’oltremare, allora alle prese con la fine del loro stato coloniale. Nel marzo del 1946, un anno prima della creazione del RPF, le tre “vecchie colonie” delle Americhe (Guadalupa, Martinica e Guyana) avevano ottenuto la trasformazione in dipartimento d’oltremare, su richiesta dei loro rappresentanti alla prima Assemblea costituente. In questo contesto locale particolare, dove la vita politica è incentrata sulle questioni della dipartimentalizzazione, la propaganda gollista si rivela inadeguata e l’azione di Foccart a capo del RPF termina con un fallimento. Tuttavia, già in quel periodo, il giovane consigliere gollista estende le sue reti nelle principali sfere di influenza locali (politica, mondo degli affari, esercito, studenti, ambienti metropolitani d’oltremare).

Nel mondo degli affari le sue reti sono sia il risultato del suo retaggio familiare antillano sia della sua attività di commerciante di prodotti tropicali. La decisione presa nella primavera del 1947 dalle istanze nazionali del RPF di affidare a Jacques Foccart il compito di impiantare il RPF nelle Antille-Guyane non è casuale. Se il giovane uomo, all’età di soli 33 anni, condivide caratteristiche comuni con la maggior parte dei missi dominici gollisti (giovinezza, scarsa esperienza politica e passato nella Resistenza), il suo profilo presenta due preziosi vantaggi per affrontare la sfida dell’esportazione del gollismo oltremare: le sue origini familiari antillane e le sue attività commerciali alla guida di una società di import-export (la SAFIEX), che aveva appena fondato.

La Safiex

Con sede a Parigi ma con filiali nelle Antille, la SAFIEX lo obbliga a viaggiare frequentemente sul campo e lo incoraggia a stabilire relazioni con i notabili locali, che possono alimentare una rete a vantaggio del RPF nei territori dove è impegnato negli affari. Per quanto riguarda le sue origini antillane, in realtà, Foccart ha trascorso solo una parte della sua infanzia in Guadalupa. Originario della Mayenne, suo padre aveva acquistato all’inizio del secolo una piantagione di banane sulle alture di Gourbeyre, un modesto comune del sud-ovest della Basse-Terre. Era diventato sindaco e consigliere generale del cantone dal 1908 al 1919, dopo aver sposato una giovane donna di una vecchia famiglia di creoli bianchi. La famiglia Foccart mantenne, dopo la partenza per la metropoli nel 1919, un certo radicamento nelle Antille e interessi nelle bananeraies. Nonostante questi elementi favorevoli, il suo compito si preannuncia subito complicato. Le reti che eredita o crea nel mondo degli affari, in particolare attraverso l’infiltrazione delle camere di commercio, non gli permettono di estendere l’influenza del partito al di là di una manciata di notabili distaccati dalla massa degli elettori.

La sua azione alla guida del RPF è, infatti, rapidamente sospettata dagli avversari del gollismo politico di collusioni con i mondi degli affari locali (industriali, piantatori, commercianti di prodotti tropicali). Allo stesso tempo, lo spazio politico locale è dominato dai partiti ancorati a sinistra, all’origine nel 1946 della legge di dipartimentalizzazione, e in particolare in Martinica dai comunisti allineati dietro il giovane deputato-sindaco di Fort-de-France, Aimé Césaire, relatore della proposta di legge davanti all’Assemblea costituente. Inoltre, il RPF non gode dell’immagine di un partito vicino all’elettorato popolare all’avanguardia nella lotta per l’assimilazione economica e sociale. Di fatto, al momento del voto della legge nel marzo 1946 e della creazione, un mese dopo, della commissione parlamentare e interministeriale incaricata di attuare la dipartimentalizzazione, il Rassemblement gaullista non esiste ancora.

Il mondo degli affari

Tuttavia, rapidamente dopo la sua creazione nella primavera del 1947, il RPF fa sapere che non si oppone all’idea di dipartimentalizzazione, pur sostenendo che questa debba essere adattata alle strutture economiche locali. Una tale posizione indica la vicinanza di Foccart ai mondi degli affari, preoccupati dalla scomparsa di disposizioni fiscali vantaggiose per il loro commercio, conseguente alla dipartimentalizzazione. Lo testimonia la corrispondenza che mantiene con Jacques Calabre, un commerciante guadalupano che lo rappresenta nel porto di Bordeaux e che cerca di introdurre presso Jacques Chaban-Delmas. Il commerciante svolge le funzioni di segretario generale di un Comitato dell’Unione Francese, basato nella sede permanente del RPF a Bordeaux e creato su richiesta di Jacques Soustelle nel 1947.

Identificato come un difensore in metropoli della causa dei mondi degli affari ultramarini presso le istanze del partito gollista, quest’ultimo riceve corrispondenze dai suoi colleghi, come quella di un commerciante di liquori guadalupano, che arriva a rimpiangere il regime precedente al 1946. Così, le relazioni commerciali e le attività politiche di Foccart interferiscono a tal punto che la SAFIEX è stata successivamente accusata di essere per il suo creatore solo una semplice copertura a vantaggio delle sue reti politiche oltremare. Il RPF non tarda quindi ad essere presentato dai suoi concorrenti come un partito reazionario al servizio degli “industriali e della grande borghesia locale” o ancora come “un partito feudale diretto dai capitalisti locali”, come il béké Emmanuel Rimbaud, presidente onorario del Rassemblement gaullista martinicano tra il 1947 e il 1952. Ancora più grave, i nemici del RPF sfruttano la paura del ritorno alla schiavitù come spauracchio per allontanare la massa degli elettori dal voto gollista. Il responsabile regionale del RPF per le Antille-Guyane lo avverte nel contesto delle elezioni comunali di ottobre 1947. Influenzate da una manciata di notabili desiderosi di mantenere le posizioni dominanti che avevano acquisito sul piano commerciale quando la metropoli li proteggeva dalla concorrenza estera, le posizioni del RPF si rivelano, sul campo, poco adatte alle aspettative delle classi popolari che costituiscono la stragrande maggioranza dell’elettorato locale.

Propaganda

Sotto l’influenza di Foccart, lui stesso interessato a queste questioni commerciali come esportatore di banane, il partito gollista sviluppa una piccola attività di propaganda, attraverso articoli di stampa e opuscoli. Questa entra rapidamente in dissonanza con il discorso dei suoi avversari politici, che sostengono invece la continuazione dell’assimilazione economica e sociale alla metropoli, su cui l’elettorato popolare fonda tutte le sue speranze. Foccart si trova quindi intrappolato nelle sue reti all’interno del mondo degli affari e nella loro influenza sfavorevole sull’immagine del partito presso l’elettorato maggioritario. Il RPF sembra comunque meno dipendente dai mondi degli affari per il suo finanziamento rispetto ad alcuni dei suoi avversari, come il Rassemblement des gauches républicaines (RGR). In metropoli come nelle Antille-Guyane, l’immagine di un partito gollista finanziato dalle notabilità agiate e dai circoli dei mondi degli affari, ampiamente sostenuta dai suoi avversari politici, non resiste all’analisi storica. Sul piano strettamente elettorale, l’azione di Foccart appare quindi come un apprendistato attraverso il fallimento.

Tuttavia, riveste un interesse capitale poiché coincide con la sperimentazione di tecniche di intelligence e propaganda basate su reti. Queste non si limitano ai mondi degli affari e si dimostrano talvolta durature dopo la scomparsa del partito nel 1955, tanto da essere riattivate nel 1958. Nei limiti della conservazione della corrispondenza di Foccart, la loro composizione, il loro modo di funzionamento e i loro limiti possono essere analizzati. Oltre ai mondi degli affari, fin dal 1947, tessé le sue reti a fini di intelligence in diverse direzioni. In quel periodo, il RPF è un partito di opposizione e, a differenza del periodo del gollismo al potere dopo il 1958, Foccart non ha controllo sui servizi di intelligence civili o militari dello Stato. Già familiare con il mondo dell’intelligence – era stato agente del BCRA (Bureau Central de Renseignements et d’Action) dal 1942, i servizi segreti della Francia Libera – la necessità di disporre di informazioni precise e regolari appare presto fondamentale. Questo condiziona, ai suoi occhi, il successo dell’operazione di esportazione del gollismo politico oltreoceano; tanto più che lui stesso soggiorna sul posto solo eccezionalmente e gode, a titolo personale, dell’immagine deprezzata di un bianco creolo, alla testa di un nuovo partito di cui si diffida, portatore di una cultura politica plebiscitaria che trova localmente solo una eco limitata.

Il potere delle reti

Le sue reti si estendono, innanzitutto, nei mondi metropolitani del RPF. All’interno del partito, non dà alcun credito alle informazioni trasmesse dagli eletti di origine antillana e guyanese. Questi sono, ai suoi occhi, dei “capi di clan”, esclusivamente preoccupati dai loro interessi personali, non dal rispetto della dottrina del RPF. È tuttavia consapevole che le rappresentazioni dominanti, negative verso i metropolitani, non autorizzano in alcun modo dei “paracadutaggi” di bianchi metropolitani, ai quali si attribuiscono spesso intenzioni razziste, come si vede nello stesso periodo in Nuova Caledonia. Le informazioni che raccoglie sulla vita interna del RPF, in particolare in vista delle elezioni, gli vengono da quadri del partito, a volte da semplici militanti, per la maggior parte di origine metropolitana. Gollisti convinti, questi ultimi hanno, ai suoi occhi, il vantaggio di essere solo di passaggio in questi dipartimenti. A questo titolo, non nutrono alcuna ambizione elettorale personale, suscettibile di alterare la qualità dei loro rapporti.

Certo, il loro semplice passaggio nelle Antille-Guyane può essere visto come uno svantaggio. Tuttavia, se la continuità delle reti che mette in atto non può sempre essere garantita a livello locale, queste possono essere riattivate successivamente, a seconda dei trasferimenti dei suoi informatori, in un’altra parte dell’oltremare francese. Questi uomini offrono infine il vantaggio di non appartenere ai mondi degli affari locali, dei quali Foccart inizia a comprendere che la loro influenza sul RPF costituisce più un handicap che un vantaggio in termini di immagine. Le relazioni instaurate da Foccart non si limitano al quadro istituzionale del RPF. Si interessa anche da vicino al mondo militare, capace di procurargli informazioni che i civili del partito non possono fornirgli. L’ostilità del comando interforze delle truppe delle Antille-Guyane nei confronti del RPF obbliga Foccart a reclutare i suoi informatori “a metà altezza” tra gli ufficiali subalterni o i sottufficiali. I militari gollisti in procinto di proseguire la loro carriera oltremare vi vengono formati alle tecniche di intelligence e propaganda RPF. Oratori specialisti delle questioni coloniali intervengono frequentemente nell’ambito di conferenze. Il segretariato di questo Comitato è assicurato dal sergente capo Muller, un stretto collaboratore di Foccart, allora in servizio al ministero della Francia d’Oltremare, che si era distinto in passato per conto del RPF in Guadalupa tra il 1948 e il 1950, poi in Guyana da aprile 1950 a giugno 1951. Installato in metropoli a partire dall’estate del 1951, diventa un elemento centrale delle “reti Foccart”, svolgendo un ruolo di interfaccia tra i militari in servizio nei dipartimenti e territori dell’Unione Francese e quelli che si apprestano a partire per proseguire la loro carriera.

