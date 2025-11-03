L'Assemblea nazionale francese in questioni giorni è protagonista oltre il confronto sulla manovra finanziaria

Lo spettacolo offerto negli ultimi giorni dall’Assemblea nazionale francese è per molti aspetti avvincente. La seduta permanente sulla Legge di bilancio 2026 ha le apparenze di un trionfo della democrazia assembleare. Più ancora: sembra evocare “esprit” rivoluzionari. Quelli dell’Ottantanove (quando la Convenzione finì col mandare alla ghigliottina l’ultimo successore del Re Sole) piuttosto che quelli del Sessantotto, quando le piazze picconarono la presidenza del generale De Gaulle. Riuscì a sopravvivergli la Quinta Repubblica semipresidenzialista, da lui appena creata e sessant’anni dopo invece vacillante nel tramonto tempestoso dello “jupiteriano” Emmanuel Macron.

Ognuno dei 3.500 emendamenti parlamentari presentati al progetto di manovra del Governo di Sebastien Lecornu è miccia di discussioni accesissime fra i deputati. E l’esito di ogni voto non è mai scontato: i siti dei grandi media d’Oltralpe sono scanditi dalle breaking news da palazzo Borbone. Da cui può provenire qualche provocazione politico-culturale ardita (l'”imposta sui patrimoni immobiliari” è stata ribattezzata “sui patrimoni improduttivi”: con un richiamo antico di tre secoli ai fisiocratici francesi che contesero ad Adam Smith la primogenitura dell’economia politica).

Ma il calderone assembleare ha schiumato anche una prima assoluta, tutt’altro che estemporanea: l’ordine del giorno di denuncia degli accordi sull’immigrazione fra Algeria e Francia.

La proposta è giunta dal Rassemblement National e a Parigi non era mai accaduto che un testo della destra lepenista venisse fatto proprio dall’aula parlamentare. Soprattutto: quell’intesa fu siglata nel fatidico 1968, quando l’ultimo De Gaulle voleva archiviare definitivamente la lunga crisi post-coloniale francese in Nord Africa e Indocina. Era stato quel turbolento dopoguerra a provocare dieci anni prima la crisi istituzionale della Quarta Repubblica parlamentarista, il richiamo del vecchio generale e il passaggio a un regime centrato sul ruolo forte dell’Eliseo e sul doppio turno elettorale, a limitare il peso della democrazia dei partiti.

I “live” dall’Assemblea raccontano in questi giorni come quell’infrastruttura costituzionale sia entrata in una crisi forse irrimediabile. L’emiciclo – scatenato dalla scelta del nuovo Premier di non far ricorso alle leve più autoritarie della Carta gollista – non è più sotto controllo neppure dei leader di partito, mentre anche il Premier è talora obbligato a improvvisare. Com’è avvenuto venerdì quando sono state bocciate sia l’ormai iconica “tassa Zucman” (una patrimoniale straordinaria del 2% sopra i 100 milioni), sia una sua versione alleggerita.

Su quest’ultima Lecornu contava per un compromesso fra socialisti e gollisti, alle due ali precarie di un “campo macroniano” che si sta dimostrando esso stesso poco meno compatto e più irrequieto. Ma non deve stupire: Macron non sarà rieleggibile fra poco più di un anno alla scadenza presidenziale e già oggi nessuno è disposto a scommettere a occhi chiusi che il Presidente sarà ancora al suo posto a Natale. E non è un caso che il volitivo Macron – sempre volenterosissimo sulla scena geopolitica – si sia chiuso nel silenzio a Parigi.

La France Insoumise, dall’estrema sinistra, ha già preannunciato una nuova mozione di sfiducia al Governo per la settimana prossima, con una motivazione giacobina: “Noi non vogliamo un Esecutivo che imponga a alla gran parte dei francesi tasse che non possono pagare perché vi sono altri francesi che non vogliono pagare le tasse che dovrebbero”.

Lecornu (nominato Premier per due volte da Macron in un mese ma di fatto ancora privo di fiducia reale) per rispondere ha dovuto arrampicarsi sugli specchi: accusando le diverse opposizioni di quel “cinismo” che invece è nel succo di un ultimo sondaggio disastroso per Macron. Il Presidente è ormai impopolare per l’89% dei francesi, che lo accusano di esercitare la sua presidenza esclusivamente a propri fini personali e sempre più in contrasto con la crisi politica, finanziaria e socioeconomica del Paese. Se il Re Sole dell’Eliseo pare inguaribilmente azzoppato anche il semipresidenzialismo “assolutista” della Costituzione del 1958 sembra avere gli anni contati.

P.S.: Vi fidereste ancora di un Presidente che ha lasciato incarcerare un suo predecessore, condannato con sentenza non ancora definitiva, per sostenere a propri fini un teorema spregiudicato? Nicolas Sarkozy – che ha sempre negato di aver ricevuto finanziamenti elettorali illegali dalla Libia di Gheddafi – è in prigione quando Macron sta tentando di accreditare con ogni mezzo l’ineleggibilità temporanea all’Eliseo di Marine Le Pen.

La leader di Rn è stata condannata in primo grado – a orologeria dopo le ripetute sconfitte elettorali di Macron – accusata di misuso (presunto) di fondi (modesti) riservati ai membri del Parlamento europeo. Con quella sentenza (molto discussa, su richiesta di inquirenti non indipendenti da Eliseo e Governo) Macron si è procurato una polizza d’assicurazione contro le richieste di dimissioni da parte dell’estrema destra. E dietro le (presunte) tangenti libiche a Sarkozy vengono agitati i (supposti) finanziamenti russi a Le Pen: il polveroncino mediatico che consentì a Macron di prevalere nel testa a testa finale del 2022 contro la leader della destra.

