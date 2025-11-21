In Francia la manovra di Lecornu è sotto il fuoco dell’Assemblea e rischia di non passare. Macron è pronto ad alzare lo scontro

Immaginiamo per un attimo che la manovra del governo Meloni faticasse in modo imprevisto a superare l’esame del Parlamento e l’esecutivo si ritrovasse a serio rischio. E che il presidente della Camera oppure quello del Senato inondassero i media unificati di dichiarazioni e interviste, invocando la modifica di norme di rilievo costituzionale, con il fine immediato di influenzare il clima d’opinione nei giorni cruciali della discussione finale, e per parare i contraccolpi politici in arrivo dopo una possibile sconfitta della maggioranza.

Appelli, per intenderci, non dissimili da quelli lanciati a caldo dall’opposizione di sinistra in Italia a favore dell’abbattimento del quorum dopo il netto insuccesso riportato dagli ultimi referendum promossi dalla Cgil.

Par di sentirlo, nel caso, il frastuono mediatico sul “colpo di Stato delle destre” eccetera. Par di vederli i consiglieri del Quirinale ventre a terra nel predisporre dossier a raffica a tutela delle legalità democratica, eccetera. Esposti penali depositati in decine di Procure. La Corte costituzionale riunita in emergenza. Eccetera.

Ce ne ne sarebbero comunque tutte le ragioni: per molto meno, ogni giorno da anni, l’Italia è attraversata da “allarmi democratici” e difese vibrate della “Costituzione più bella del mondo”.

Nel frattempo nella Francia di Emmanuel Macron tutto sta accadendo per davvero. Il budget pericolosamente impantanato all’Assemblea nazionale è quello del premier Sébastien Lecornu, imposto per due volte dopo l’estate dal presidente. E a sbracciarsi contro i regolamenti parlamentari in vigore (e contro le norme costituzionali che li incardinano) è la presidente stessa dell’Assemblea, Yael Braun-Pivet, lei pure appartenente al partito di Macron, Renaissance. Battuto l’anno scorso sia alle elezioni europee che a quelle legislative anticipate e senza più maggioranza parlamentare certa.

Un titolo di Le Figaro sintetizza la situazione: “Per la prima volta l’Assemblea nazionale si accinge a respingere il testo della manovra”. Prevedibilmente all’unanimità, per la ragione che l’aula non avrà avuto il tempo di completare la prima lettura/voto di 1.200 emendamenti residui.

Il titolo del Financial Times è politicamente più crudo: “Il premier francese sul punto di fallire il primo test sul budget”. Sulle home di Le Monde, intanto, si poteva leggere: “Braun-Pivet: questo budget dev’essere l’ultimo a essere discusso in questo modo”.

Nei fatti la presidente del principale organismo parlamentare della democrazia francese si è lanciata in una deplorazione vibrata di settimane di discussioni prolungate e accese – nell’emiciclo aperto notte e giorno – attorno a una manovra che ha un peso senza precedenti. Il punto di caduta dell’allarme di Braun-Pivet è stato comunque la messa in stato d’accusa di “quadro regolamentare superato”: senza escludere neppure l’opportunità di “revisioni” di livello costituzionale (a cominciare dai limiti temporali imposti per il varo della legge finanziaria). Il contesto è peraltro noto e non è affatto istituzionale, ma finanziario e soprattutto politico.

Il bilancio statale francese – dopo otto anni di presidenza Macron – è in stato disastroso. Il deficit è al di sopra del 5%, mentre il parametro Ue è al 3% e sono già arrivate le prime pronunce negative delle agenzie di rating. Mentre lo spread francese sale (è giunto a superare anche quello italiano) già due governi – Barnier e Bayrou – sono caduti negli ultimi dodici mesi a Parigi per aver proposto all’Assemblea manovre d’austerity.

Quella delineata da Lecornu – un po’ più leggera – resta comunque fra due fuochi squisitamente politici. Sul lato sinistro c’è la disponibilità dei socialisti a rompere l’opposizione del Nouveau Front Populaire in cambio della sospensione della riforma delle pensioni (in vigore già da due anni ma senza mai aver avuto il via libera parlamentare).

Per finanziare il nuovo buco nella previdenza, Lecornu è stato però costretto a ipotizzare appesantimenti fiscali, principalmente per alti redditi e patrimoni della holding: ciò che ovviamente è indigesto, sul lato destro moderato, ai gollisti di LR, ma anche una parte crescente del “campo presidenziale” centrista, ormai proiettato oltre la fine del mandato di Macron. Che potrebbe giungere anche prima della primavera 2027: a maggior ragione se il governo cadesse sulla manovra e trascinasse con sé l’Eliseo, precipitato all’11% della popolarità.

Macron, tuttavia, prevedibilmente resisterà su ogni ultima trincea praticabile. Alla luce di quanto sta accadendo non è sfuggito – nell’ultimo fine settimana – lo strano stop di due giorni alla discussione del budget in Assemblea, ispirato dall’Eliseo. Quasi il presidente volesse a questo punto accelerare una ennesima “emergenza nazionale” per tornare a imporre i paragrafi più autoritaristici dell’articolo 49 della Costituzione transalpina: quelli che consentirebbero al governo di varare la manovra per decreto.

Lecornu si è presentato all’Assemblea dichiarando di voler rinunciare all’uso dell’arma letale per favorire un supporto parlamentare reale e ampio a una manovra eccezionale. Ma la presidente dell’Assemblea – sua collega nel partito macroniano – è già parsa preannunciare il ritorno alle maniere forti: quelle che videro il generale de Gaulle attribuirsi “poteri semi-pieni” dopo un quindicennio di parlamentarismo sempre più rissoso e inconcludente.

A differenza di Macron, però, lui nella Quarta Repubblica era rimasto appartato. E quando i francesi lo sfiduciarono per referendum – dopo un solo mandato semipresidenzialista nella Quinta Repubblica – liberò l’Eliseo in ventiquattr’ore.

