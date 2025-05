L’Ufficio federale per la difesa della Costituzione tedesca (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV) è un ente facente parte dei servizi di informazione e sicurezza interna tedeschi, il cui compito principale consiste nel raccogliere e classificare informazioni su organizzazioni o individui, le cui azioni mirano a mettere in pericolo l’ordine democratico dello Stato. Nella DDR questo compito, con mandato sicuramente molto più ampio, era svolto dalla Stasi. Ciò che cambiava era l’ordine da proteggere, vale a dire non quello democratico liberale ma quello socialista.

Venerdì scorso l’ufficio federale, al termine di un’indagine pluriennale, ha classificato il partito della AfD (Alternativa per la Germania) come organizzazione di estrema destra avente lo scopo di mettere a rischio l’ordine democratico dello Stato.

Le prove che motivano la decisione consistono nelle dichiarazioni espresse a più riprese e in vari termini da alcuni delegati della AfD, in merito alla non integrabilità nella società tedesca dei migranti di religione islamica. Secondo l’Ufficio federale tali dichiarazioni implicherebbero automaticamente una discriminazione delle persone in base alla loro provenienza e alla loro religione, che li ridurrebbe a cittadini di serie B e ciò violerebbe i principi fondamentali della costituzione tedesca.

Il condizionale è nel testo originale dell’ente tedesco, in quanto non esistono documenti ufficiali della AfD che mostrano l’intenzione discriminatoria ma solo dichiarazioni, opinioni e urla nei comizi.

Quanto tutto questo abbia a che fare con il “sovvertimento dell’ordine democratico” resta un mistero. Ad ogni modo la decisione rischia di avviare un effetto domino sulla politica tedesca che potrebbe portare al bando totale, quindi alla proibizione, del partito della AfD.

Prima di parlare delle conseguenze di questa decisione è utile far presente che il BfV è sottoposto al ministero dell’Interno e ne recepisce gli impulsi, e non è, come erroneamente riportato da alcuni media, un organo della Corte costituzionale o della magistratura. Fu fondato nel 1950 con legge costituzionale su indicazione dell’alto commissariato alleato presieduto dal giurista americano John Jay McCloy.

La sua funzione fu fin dall’inizio politica, in ottica, allora, anticomunista, e il suo sviluppo andò di pari passo con quello della Stasi di oltre cortina, che perseguiva obiettivi analoghi ma di valore opposto. Questo è da tenere a mente per una corretta valutazione di ciò che accade oggi.

Le conseguenze pratiche dell’atto del BfV sono inizialmente limitate ad alcuni strumenti investigativi rafforzati, come la possibilità di ottenere tutte le comunicazioni interne del partito, compresi filmati e file audio scambiati tra i membri e gli attivisti. Il BfV non ha il potere di bandire o proibire alcunché, essendo un organo meramente investigativo.

La messa al bando di un partito organizzato su scala nazionale come la AfD può essere richiesta soltanto dal governo, dal Parlamento (Bundestag) o dal Consiglio federale (Bundesrat) e approvata a maggioranza.

Le conseguenze politiche però sono rilevanti. Ora che AfD è stato dichiarato ufficialmente di estrema destra da un organo dello Stato, si sono aperte le cateratte. Media, l’universo infinito delle associazioni antifa, mondo culturale e società civile hanno iniziato un pressing sui partiti dell’establishment tedesco, CDU, SPD, Grünen e neo-leninisti dei Linke, i quali da parte loro non hanno certo bisogno di farsi pregare in questo genere di affari, affinché approvino il divieto a furor di popolo.

Il procedimento di messa al bando era già stato presentato in passato in parlamento da Verdi e SPD, ma si era arenato davanti allo scetticismo delle dirigenze dei rispettivi partiti i quali, forse in un barlume di lucidità, non avevano ritenuto opportuno procedere contro un partito che rappresentava un quinto degli elettori tedeschi.

Ora che gli elettori rappresentati sono un quarto e l’AfD è primo partito a pari merito con la CDU, tanto che qualcuno sussurra timidamente che forse “is too big to ban”, i media incalzano i partiti ponendo la domanda letale: quando tuo nipote ti chiederà “nonno, tu dov’eri quando si potevano fermare i nuovi nazisti, tu cosa risponderai?”

Tanto più che alcuni analisti sostengono che la AfD sia il braccio lungo di Putin in Germania e che agisca come una specie di cavallo di Troia del nemico russo, il quale da parte sua, sempre secondo i sopracitati analisti, starebbe conducendo una guerra ibrida di aggressione contro l’Europa e la AfD avrebbe un ruolo centrale in tutto questo.

Intanto, per portarsi avanti con il lavoro, il ministro federale della Baviera in quota CDU, Joachim Herrmann, ha fatto sapere che intenderà verificare se, in base alla decisione della BfV, sia possibile escludere la AfD dal finanziamento pubblico dei partiti in Baviera.

Il fatto che la AfD intenda ricorrere contro la decisione dell’ente investigativo è una notizia che non buca lo schermo e viene accolta con un sarcastico “ci vorranno anni” da parte del ministro della Giustizia del Land di Berlino Felor Badenberg.

Per l’Unione CDU-CSU la decisione dell’ente investigativo è una polpetta su cui molti vorrebbero avventarsi per far fuori il competitor numero 1 che minaccia la loro leadership nazionale. Ma la polpetta, sebbene così succulenta, potrebbe rivelarsi avvelenata.

Alle ultime elezioni più di dieci milioni di tedeschi hanno votato AfD. Queste persone, elettori ed elettrici, non sono certo degli estremisti di destra e tantomeno dei nazisti, semplicemente sono cittadini che non si fidano più della capacità e nemmeno della volontà dei partiti tradizionali di risolvere i problemi. A loro lo stigma di estremisti di destra appioppatagli dal BfV, che forse in passato li avrebbe quantomeno spaventati, non farà cambiare idea. Potrebbe anche farli arrabbiare.

